Trang chủ Bất động sản

Xây dựng 14 thiết kế mẫu trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Thanh Xuân

26/08/2025, 10:51

Viện Kiến trúc quốc gia - đơn vị được Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đã xây dựng, hoàn thiện 14 thiết kế mẫu phương án kiến trúc trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền….

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức cuộc họp với sự tham dự của đại diện một số bộ, ngành Trung ương, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố có biên giới để lấy ý kiến góp ý hoàn thiện thiết kế mẫu phương án kiến trúc trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Dân tộc và tôn giáo xây dựng các thiết kế mẫu chuẩn của trường nội trú liên cấp để các địa phương có căn cứ tham khảo, triển khai thực hiện phù hợp với địa phương.

Đến nay, Viện Kiến trúc quốc gia - đơn vị được Bộ Xây dựng giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đã xây dựng, hoàn thiện 14 thiết kế mẫu phương án kiến trúc trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; chia thành 4 vùng miền: Vùng I: Miền núi phía Bắc (các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La); Vùng II: Bắc Trung Bộ (các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế); Vùng III: Nam Trung Bộ (các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai); Vùng IV: Đồng bằng Sông Cửu Long (các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang).

Theo Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia Hồ Chí Quang, các thiết kế mẫu phương án kiến trúc trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, được xây dựng dựa theo đặc trưng văn hóa vùng miền, khai thác tối đa điều kiện tự nhiên; tích hợp các khả năng ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn, thân thiện, bền vững; đa dạng và đầy đủ công năng; khả thi trong tổ chức thực hiện; đáp ứng quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và các quy định của ngành Giáo dục.

Viện trưởng Hồ Chí Quang cũng nhấn mạnh một trong những nguyên tắc chính của thiết kế mẫu phương án kiến trúc trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là: thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện để các địa phương linh hoạt áp dụng, cả về quy mô các công trình cũng như các dạng địa hình thực hiện dự án.

Trước mắt, năm 2025 sẽ thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường. Đây là cơ sở hình mẫu để sau đó tiếp tục triển khai diện rộng. Mỗi trường có thể gồm một hoặc nhiều khu đảm bảo diện tích đất từ 5 - 10ha, với đầy đủ chức năng học tập, hành chính, sinh hoạt, thể thao và nội trú…

Tại cuộc họp, các đại biểu ghi nhận tính hợp lý, đa dạng và đầy đủ chức năng của các phương án kiến trúc trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Tuy nhiên, để đảm bảo các thiết kế mẫu đạt chất lượng tốt nhất, đại diện bộ, ngành và Sở Xây dựng các địa phương nhận định đơn vị chủ trì xây dựng cần xem xét, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án quy hoạch tổng mặt bằng; xem xét bố trí khu tự học liên thông với thư viện; bổ sung địa điểm giặt, phơi trong khu nội trú;

Song song với đó, nhấn mạnh hơn nữa yếu tố an toàn biên giới, an ninh học đường; làm rõ hơn các giải pháp thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy; quan tâm nhiều hơn đến khối nhà phụ trợ; nên có thiết kế riêng cho ký túc xá dành cho học sinh tiểu học; quan tâm sử dụng vật liệu xây dựng sẵn có ở địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến đề xuất, bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng, đề nghị Viện Kiến trúc quốc gia nghiên cứu và tiếp thu đầy đủ. Đồng thời, mong muốn các địa phương tiếp tục góp ý bằng văn bản để hoàn thiện thiết kế mẫu.

