Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định 1757/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng…

Theo Quyết định 1757/QĐ-TTg, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ triển khai trong 15 lĩnh vực: đường sắt; đường bộ; hàng hải và đường thủy nội địa; hàng không; đăng kiểm; xây dựng; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; giám định tư pháp xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở; kinh doanh bất động sản; kiến trúc; hạ tầng kỹ thuật; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và lĩnh vực khác.

Đồng thời, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của 5 lĩnh vực: đường bộ; hàng hải và đường thủy; phát triển đô thị; đường sắt; hàng không.

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong 9 lĩnh vực: đường sắt; đường bộ; hàng không; hàng hải và đường thủy nội địa; đăng kiểm; nhà ở, kinh doanh bất động sản; hạ tầng kỹ thuật; giám định; hoạt động đầu tư xây dựng.

Trong đó, bãi bỏ một số thủ tục hành chính như: tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn; công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước; đổi tên cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, cảng dầu khí ngoài khơi đã được công bố; công bố đóng cảng, bến thủy nội địa; công bố đóng khu neo đậu; mở cảng hàng không, sân bay; công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; thẩm định giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội/ nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; cấp giấy phép hoạt động của sàn giao dịch bất động sản...

Đồng thời, cắt giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính như: cấp, cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; cấp Chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; công bố mở cảng cạn và công bố mở cảng cạn đối với điểm thông quan hàng hóa đã có chủ trương chuyển thành cảng cạn; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển; cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung; cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hàng không hoạt động thường xuyên tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay...

Đối với thủ tục hành chính cấp và cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay (trừ cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không), giảm 04/09 đối tượng phải thực hiện cấp giấy phép tương ứng với 04 loại dịch vụ được đề xuất bãi bỏ khỏi nhóm các dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay phải tuân thủ điều kiện kinh doanh tại Điều 15 Nghị định số 92/2016/NĐ-CP, bao gồm: dịch vụ khai thác khu bay; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; dịch vụ kỹ thuật hàng không; dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không.

Giảm lệ phí: cấp và cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP; cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp... đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi từ 90.000 đồng xuống còn 40.000 đồng.

Cắt giảm 70% lệ phí: cấp mới và cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, từ 300.000 đồng xuống còn 90.000 đồng.

Cắt giảm 75% lệ phí cấp và cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, từ 2.000.000 đồng xuống còn 500.000 đồng.

Nhằm phân cấp triệt để thẩm quyền giải quyết, một số thủ tục hành chính được chuyển từ Bộ Xây dựng về UBND cấp tỉnh như: cấp và cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng; cấp và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng; cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng...

Thủ tục hành chính chuyển đổi công năng nhà ở không thuộc tài sản công: phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng về UBND cấp tỉnh; đồng thời, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 60 ngày và 45 ngày xuống còn 30 ngày.

Đối với thủ tục hành chính cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, nội dung đơn giản hóa thủ tục là:

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư: cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 45 ngày xuống còn 20 ngày; phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Thủ tướng Chính phủ về UBND cấp tỉnh.

Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND tỉnh quyết định việc đầu tư: cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Thay thế thành phần hồ sơ là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng dữ liệu điện tử thông qua mã số doanh nghiệp.