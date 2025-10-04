Xây dựng Huế phát triển theo hướng “xanh – thông minh – giàu bản sắc"

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh Huế phải chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị phát triển xanh, thông minh, giàu bản sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước...
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 khai mạc sáng 3/10 với sự tham dự của 400 đại biểu.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của Thành ủy Huế, từ văn kiện đến nhân sự, đảm bảo bám sát tinh thần đổi mới của dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương.
Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, trong bối cảnh phải đối diện với dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và biến động kinh tế toàn cầu, Đảng bộ và nhân dân Huế vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2025, Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương – sự kiện được ông gọi là “dấu son mở ra giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn cho Huế”.
Đại hội cần nhìn thẳng sự thật, chỉ rõ hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục triệt để. “Không để tồn tại kéo dài, không né tránh, phải nói hết sự thật”, Bộ trưởng lưu ý.
Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Huế bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 với yêu cầu mới: đồng bộ tái cấu trúc tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, định hình lại không gian phát triển kinh tế - xã hội gắn với mô hình chính quyền hai cấp; đồng thời chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”, đo đếm được thành quả cho từng gia đình, từng người dân.
Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Huế cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm.
Thứ hai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp. Sau ba tháng triển khai, bộ máy đã cơ bản ổn định nhưng vẫn còn hạn chế về cơ cấu, biên chế, năng lực cán bộ cơ sở và hạ tầng số. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Thứ ba, tạo đột phá phát triển kinh tế. Tập trung phát triển kinh tế di sản gắn với du lịch, biến không gian di sản thành động lực tăng trưởng; khai thác lợi thế Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Vườn quốc gia Bạch Mã; phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu “Huế – Thành phố văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc Đông Nam Á”; đầu tư hạ tầng chiến lược hiện đại, thông minh.
Thứ tư, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giáo dục kỹ năng số, quan tâm vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền minh bạch, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
Thứ năm, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại. Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đảm bảo an ninh cơ sở; phòng, chống tội phạm, ma túy; đồng thời quảng bá hình ảnh “Huế xanh – thông minh – giàu bản sắc” ra quốc tế, tranh thủ nguồn lực phát triển.
Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, bản lĩnh, có trí tuệ, tầm nhìn đổi mới, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.
“Ban Chấp hành khóa mới phải là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, gắn bó mật thiết với nhân dân”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh và bày tỏ tin tưởng, với khát vọng đổi mới, tinh thần đoàn kết và sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, cùng sự đồng hành của các địa phương, Đảng bộ và nhân dân thành phố Huế sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, xây dựng Huế phát triển theo hướng “xanh – thông minh – giàu bản sắc”, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
