Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Singapore

Dũng Hiếu

29/05/2026, 13:56

Sáng 29/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la, từ ngày 29-31/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam duyệt Đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân ra tận nơi đón, nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự trong tiếng quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN

Ngay sau nghi thức chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Việt Nam và Singapore có quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển năng động, thực chất và hiệu quả. Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, trở thành một trong những mô hình hợp tác tiêu biểu trong ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn đại biểu cấp cao Singapore dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột nổi bật trong quan hệ hai nước. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam. Các dự án đầu tư của Singapore tập trung vào nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, logistics, bất động sản, tài chính, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Một trong những biểu tượng thành công của hợp tác song phương là hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), đóng góp tích cực vào thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

07:39, 29/05/2026

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

21:10, 28/05/2026

Việt Nam – Thái Lan thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp

21:09, 28/05/2026

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối 28/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bangkok lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan, khẳng định coi trọng quan hệ Việt Nam – Thái Lan và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã làm việc với Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và môi trường.

Chiều 28/5, tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu của Thái Lan, thúc đẩy mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, năng lượng, đô thị, logistics và chuyển đổi xanh.

Ngày 28/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

