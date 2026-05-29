Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Singapore
Dũng Hiếu
29/05/2026, 13:56
Sáng 29/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la, từ ngày 29-31/5/2026.
Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân ra tận nơi đón, nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự trong tiếng quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Singapore.
Ngay sau nghi thức chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.
Việt Nam và Singapore có quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển năng động, thực chất và hiệu quả. Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, trở thành một trong những mô hình hợp tác tiêu biểu trong ASEAN.
Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột nổi bật trong quan hệ hai nước. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam. Các dự án đầu tư của Singapore tập trung vào nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, logistics, bất động sản, tài chính, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại.
Một trong những biểu tượng thành công của hợp tác song phương là hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), đóng góp tích cực vào thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nhiều địa phương của Việt Nam.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối 28/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bangkok lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan, khẳng định coi trọng quan hệ Việt Nam – Thái Lan và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã làm việc với Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và môi trường.
Chiều 28/5, tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng đầu của Thái Lan, thúc đẩy mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, năng lượng, đô thị, logistics và chuyển đổi xanh.
Ngày 28/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: