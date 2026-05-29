Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Singapore

Sáng 29/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la, từ ngày 29-31/5/2026.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân ra tận nơi đón, nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự trong tiếng quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN

Ngay sau nghi thức chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Việt Nam và Singapore có quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển năng động, thực chất và hiệu quả. Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, trở thành một trong những mô hình hợp tác tiêu biểu trong ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên đoàn đại biểu cấp cao Singapore dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột nổi bật trong quan hệ hai nước. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam. Các dự án đầu tư của Singapore tập trung vào nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, logistics, bất động sản, tài chính, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Một trong những biểu tượng thành công của hợp tác song phương là hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), đóng góp tích cực vào thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.