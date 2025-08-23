Xây dựng Trung tâm xét nghiệm Gene lớn nhất Châu Á
Khánh Huyền
23/08/2025, 09:39
Chiều ngày 22/8/2025 tại Hà Nội, Công ty JS Link (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Sinh học phân tử Gene Viet chính thức ký kết hợp tác chiến lược về việc xây dựng, chuyển giao công nghệ và cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm xét nghiệm Gene hiện đại hàng đầu khu vực.
Theo thỏa thuận, Công ty JS Link sẽ đảm nhận vai trò tư vấn, xây dựng và chuyển giao công nghệ tiên tiến, đồng thời cung cấp toàn bộ hệ thống trang thiết bị cho Trung tâm xét nghiệm Gene của Công ty Cổ phần Sinh học phân tử Gene Viet. Dự kiến khi đi vào hoạt động quý 2/2026, Trung tâm sẽ trở thành cơ sở xét nghiệm giải mã gen di truyền và ứng dụng AI trong đánh giá rủi ro, phát hiện sớm các bệnh ung thư và di truyền (như đột quỵ, tiểu đường...).
Với công suất xét nghiệm lên tới 500.000 mẫu/năm, đây sẽ là Trung tâm xét nghiệm gene lớn nhất Châu Á và nằm trong nhóm hàng đầu thế giới về xét nghiệm ADN, kết hợp các công nghệ phân tích hiện đại cùng với ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và Dữ liệu lớn (Big Data) về hệ Gene người, tạo ra những đột phá trong y học cá thể hoá theo bản đồ gene riêng của từng người trong phòng bệnh chủ động và điều trị bệnh, tế bào gốc và ứng dụng tế bào gốc trong y tế cũng như chăm sóc sức khỏe – làm đẹp.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Khoa - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sinh học phân tử Gene Viet - nhấn mạnh: “Sự hợp tác với JS Link không chỉ mang lại những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực hệ Gene học (genomics), mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong bản đồ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học của khu vực và thế giới.”
Sự kiện hợp tác này cũng được đánh giá là bước đi hiện thực hóa định hướng chuyển đổi từ hợp tác gia công sang hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghệ sinh học – một nội dung quan trọng được đề cập trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc từ ngày 10 -13/8/2025.
Về Công ty JS Link (Hàn Quốc): Thành lập năm 2000, JS Link là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sinh học và genomics với hơn 20 năm kinh nghiệm. Công ty có năng lực toàn diện trong genomics, proteomics, multi-omics, dữ liệu sinh học lớn và y học chính xác, từng hợp tác với nhiều bệnh viện, cơ quan chính phủ và tập đoàn toàn cầu.
JS Link hiện là đối tác chiến lược trong nhiều dự án gene quốc gia tại Hàn Quốc, đồng thời dẫn đầu các sáng kiến về y học chính xác dựa trên dữ liệu gene.
Với đội ngũ hơn 70 chuyên gia, trong đó có 10 tiến sĩ, JS Link đang khẳng định vị thế của mình là một trong những Công ty có quy mô toàn cầu trong ngành.
Về Công ty Cổ phần Sinh học phân tử Gene Viet: Gene Viet là đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực xét nghiệm ADN, giải trình tự toàn bộ hệ Gene người, sàng lọc di truyền (PGS), tầm soát và điều trị đích ung thư. Công ty sở hữu hệ thống phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, áp dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) từ các hãng hàng đầu thế giới như Thermo Fisher và MGI.
Với năng lực xét nghiệm có độ chính xác lên tới 99,9%, Gene Viet đã thực hiện hàng nghìn ca xét nghiệm phức tạp và được quốc tế công nhận.
Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.
Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu
Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…
Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...
Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng
Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.
Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn
Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: