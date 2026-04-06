Xem xét gia hạn 2 tháng thuế nhập khẩu 0% với xăng dầu và nguyên liệu
Hoàng Sơn
06/04/2026, 15:21
Chính phủ dự kiến kéo dài thời hạn áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 6/2026. Quyết sách này nhằm giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, song cũng đặt ra áp lực không nhỏ lên thu ngân sách nhà nước…
Chính phủ vừa ban hành Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-СР sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối
với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập
khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số
mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.
Theo đó, Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày ký ban hành và kéo dài đến
hết ngày 30/6/2026, thay vì kết thúc vào ngày 30/4/2026 như quy định hiện hành.
Sau thời điểm này, các mức thuế nhập khẩu
ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ không còn áp dụng
theo Nghị quyết và Nghị định 72/2026/NĐ-CP, mà quay trở lại thực hiện theo quy
định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.
(Trích Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn Nghị định 72/2026/NĐ-CP)
Đồng thời, bổ sung áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ba mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu thuộc mã hàng 2710.19.20 (Dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (Dầu trung khác và các chế phẩm); 2711.19.00 (Loại khác) quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP là 0%.
Trước đó, tại Nghị định số 72/2026/NĐ-CP của Chính
phủ, một số nhóm sản
phẩm xăng dầu được điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi về 0%.
Cụ thể, các loại xăng động cơ không pha chì (mã HS 2710.12.21; 2710.12.22;
2710.12.24; 2710.12.25) cùng với các nguyên liệu dùng để pha chế xăng như
naphtha và reformate (mã HS 2710.12.80) có mức giảm thuế nhập khẩu ưu đãi cao nhất từ 10% xuống 0%.
Đối với nhóm nhiên liệu diesel và một số sản phẩm liên quan như các loại dầu
nhiên liệu (mã HS 2710.19.71; 2710.19.72; 2710.19.79), nhiên liệu cho động cơ
máy bay (mã HS 2710.19.81; 2710.19.82) và các loại kerosine khác (mã HS
2710.19.83), thuế suất nhập khẩu ưu đãi được điều chỉnh từ 7% xuống 0%.
Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu quan trọng cũng được đưa vào diện giảm
thuế. Trong đó, các mặt hàng như xylen (mã HS 2707.30.00), condensate (mã HS
2709.00.20) và p-xylen (mã HS 2902.43.00) hạ thuế suất từ 3% xuống 0%.
Mặt hàng hydrocarbon mạch vòng loại khác (mã HS 2902.90.90) được giảm
thuế nhập khẩu MFN từ 2% xuống 0%.
Tuy nhiên Nghị định số 72/2026/NĐ-CP quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu hết hiệu lực vào ngày 30/4/2026 tạo áp lực lớn lên hoạt động của doanh nghiệp.
Trên thực tế các doanh nghiệp đã phải triển khai đàm phán nhập khẩu cho các tháng 4, 5 và 6 trong khi xung đột và bất ổn địa chính trị trên thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc chủ động xây dựng kế hoạch nhập khẩu, ký kết hợp đồng.
(Tờ trình Chính phủ của Bộ Tài chính)
Bộ Công Thương cho biết việc áp dụng mức thuế 0% đã hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng nguồn nhập khẩu ngoài các thị trường truyền
thống như Hàn Quốc và ASEAN, góp phần đảm bảo nguồn cung trong nước trong bối
cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.
Tuy nhiên, theo đánh giá của các doanh nghiệp
đầu mối như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, thị
trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi nguồn cung chưa ổn định, chi phí nhập khẩu tăng cao,
trong khi giá xăng dầu thế giới tiếp tục chịu áp lực tăng.
"Ngay cả trong kịch
bản xung đột kết thúc, hệ thống hạ tầng dầu khí tại Trung Đông cũng cần thêm
thời gian để khôi phục, khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung chưa thể loại trừ", các doanh nghiệp đầu mối nêu rõ.
Ngoài ra, các doanh nghiệp này cho biết nguồn hàng phục vụ cho tháng 5 và 6 hiện vẫn khan hiếm do chi phí vận chuyển và
phụ phí nhập khẩu tăng cao.
Nếu chính sách miễn thuế nhập khẩu ưu đãi chấm dứt, nguy cơ thiếu
hụt nguồn cung có thể tái diễn, đồng thời chi phí nhập khẩu từ các thị trường
ưu đãi thuế theo các hiệp định thương mại cũng có xu hướng gia tăng, Bộ Công Thương cho biết.
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ lùi thời gian chấm dứt hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đến hết tháng 6/2026. Đồng thời, xem xét thêm về mức giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nguyên liệu sản xuất xăng dầu hiện đang ở mức 5% về 0% nhằm duy trì hoạt động sản xuất ổn định.
Theo tính toán của Bộ Tài chính,
nếu triển khai phương án giảm thuế đối với các mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 997
tỷ đồng. Tính chung, tổng mức giảm thu ngân sách nhà nước khi thực hiện chính sách theo Nghị định số 72/2026/NĐ-CP và dự thảo Nghị quyết ước khoảng 2.021 tỷ đồng.
