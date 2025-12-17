Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt”: Đưa ẩm thực Á - Âu vào bữa ăn gia đình

Không cần kỹ thuật cầu kỳ hay nguyên liệu khó tìm, nhiều món ăn mang phong cách ẩm thực Á - Âu giờ đây có thể xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm hay bàn tiệc với xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt”...

Trong nhịp sống hiện đại, bữa ăn gia đình không còn đơn thuần là “ăn no” mà ngày càng hướng đến trải nghiệm: Ngon hơn, mới mẻ hơn nhưng vẫn phải dinh dưỡng, tiện lợi. Xu hướng ẩm thực pha trộn Á - Âu vì thế ngày càng được người Việt, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình trẻ ưa chuộng.

GIẢI PHÁP GỌN NHẸ CHO PHONG CÁCH ẨM THỰC Á - ÂU NGAY TẠI NHÀ

Lấy cảm hứng từ món salad Caesar nổi tiếng toàn cầu của đầu bếp người Ý Caesar Cardini, Ajinomoto Việt Nam đã nghiên cứu và ra mắt Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt” với công thức được điều chỉnh phù hợp với khẩu vị người Việt.

Sản phẩm có sự hòa quyện tinh tế giữa phô mai béo ngậy, cá cơm anchovy đậm đà, cùng thảo mộc Châu Âu và vị chua nhẹ từ giấm gạo điểm thêm tiêu đen cay nhẹ, mang đến hương vị đậm đà, hài hòa giữa ẩm thực Á-Âu cho món ăn. Nhờ đó, các món salad, gà rán, khoai tây chiên, thịt áp chảo hay hải sản nướng đều có thể “tăng vị” nhanh chóng, để bữa ăn hay bàn tiệc tại gia thêm đa dạng và cuốn hút.

Sự kết hợp nguyên liệu Á – Âu hài hòa giúp Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt” tăng hương vị cho món ăn.

TIỆN LỢI CHO GIA ĐÌNH, PHÙ HỢP LỐI SỐNG HIỆN ĐẠI

Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt” còn phù hợp với nhịp sống linh hoạt của người trẻ hiện đại. Một chai xốt có thể dùng cho nhiều bữa ăn khác nhau: trộn salad cho bữa tối nhẹ nhàng hay chấm món chiên, nướng cho cuối tuần… để bữa ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Với các gia đình, Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt” giúp cân bằng giữa “ăn nhanh” và “ăn ngon”, giữa khẩu vị người lớn và trẻ em nhờ vị béo nhẹ và hương thơm dễ chịu từ thảo mộc. Sản phẩm cũng phù hợp cho ba mẹ muốn thay đổi khẩu vị hàng ngày cho món rau củ của bé.

Bên cạnh Xốt phô mai Caesar “Aji-Xốt”, người tiêu dùng còn có thể lựa chọn các hương vị khác của dòng sản phẩm “Aji-Xốt” để đa dạng cho bữa ăn hàng ngày, gồm Xốt phô mai hương trứng muối “Aji-Xốt”, Xốt phô mai cay “Aji-Xốt” và Xốt mè rang “Aji-Xốt”.

4 hương vị từ dòng sản phẩm “Aji-Xốt” giúp đa dạng bữa ăn hàng ngày.

• Xốt phô mai hương trứng muối “Aji-Xốt” với xốt phô mai hòa quyện cùng hương trứng muối đậm thơm, tạo nên lớp xốt sánh mịn, hấp dẫn, đặc biệt hợp cho các món tôm tẩm bột, gà nướng, xào cùng ốc hương hoặc chấm với bánh mì...

• Xốt mè rang “Aji-Xốt” với vị béo bùi đặc trưng của mè rang kết hợp với vị chua dịu của giấm gạo và cốt nước tương đậm đà, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn.

• Xốt phô mai cay “Aji-Xốt” mang lại sự mạnh mẽ và bùng nổ vị giác từ vị cay dịu của mù tạt vàng và ớt, hòa quyện cùng phô mai béo bùi và chút chua nhẹ từ giấm, tạo nên tổng thể hương vị cân bằng, đậm đà và phong phú, phù hợp với các tín đồ ăn cay đang tìm kiếm hương vị cay vừa phải, độc đáo.

Các dòng sản phẩm “Aji-Xốt” hiện đang có mặt trên các cửa hàng tạp hóa, chợ và siêu thị lớn trên toàn quốc. Khách hàng cũng có thể đặt mua sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Song song với việc không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chất lượng, Ajinomoto Việt Nam cũng triển khai những sáng kiến giá trị trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe, điển hình như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em....

Các hoạt động thể hiện cam kết của Ajinomoto Việt Nam trong việc chung tay cải thiện dinh dưỡng và mang lại hạnh phúc cho người Việt, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Ajinomoto Việt Nam là: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

Dự án Bữa ăn học đường mang đến bữa trưa dinh dưỡng cho hàng triệu học sinh.

Dự án Bữa ăn học đường được khởi xướng và triển khai toàn quốc từ năm 2017, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế. Các nội dung chính của Dự án bao gồm Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" và "Bếp ăn mẫu bán trú" đã được triển khai cho các trường tiểu học bán trú trên toàn quốc. Đến nay, đã có hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ Dự án mỗi năm.

Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, do Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Cục Bà mẹ –Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế thực hiện, đóng góp vào chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam thông qua xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé cùng nhiều công cụ chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe tiện lợi.

Đến nay, Chương trình đã được triển khai trên khắp cả nước, với hơn 21 nghìn cán bộ y tế và hơn 1,8 triệu bà mẹ trên toàn quốc truy cập và sử dụng.