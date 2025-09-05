Thứ Sáu, 05/09/2025

Dân sinh

Hà Nội hướng dẫn xác định trường hợp lao động nước ngoài không cần cấp giấy phép

Phúc Minh

05/09/2025, 10:39

Việc này để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn TP. Hà Nội trong cách hiểu và áp dụng quy định tại Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 4/9/2025, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp phép cho người lao động nước ngoài.

Ngoài hướng dẫn các bước nộp hồ sơ, Sở Nội vụ Hà Nội cũng hướng dẫn cụ thể các thủ tục về cấp giấy phép lao động (cấp mới - cấp mới trong trường hợp đặc biệt); gia hạn cấp giấy phép lao động; cấp lại giấy phép; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép; báo cáo không thuộc diện xác nhận miễn giấy phép; thu hồi giấy phép; báo cáo lao động nước ngoài đến làm việc; cách ghi mã nghề; thông báo - báo cáo tuyển dụng.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ Hà Nội cũng hướng dẫn xác định rõ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

(1) Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; (2) Vào Việt Nam dưới 3 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

(3) Vào Việt Nam dưới 3 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh, mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

(4) Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư; (5) Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(6) Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam; (7) Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên; (8) Là Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

(9) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật, hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức theo quy định, hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.

(10) Phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin báo chí được Bộ Ngoại giao xác nhận.

(11) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, làm nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam, hoặc các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. 

(12) Học sinh, sinh viên, học viên nước ngoài đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở Việt Nam, hoặc nước ngoài có thỏa thuận thực tập hoặc thư mời làm việc cho người sử dụng lao động tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

(13) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế, mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

14) Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; (15) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

(16) Tình nguyện viên làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện, và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

(17) Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

(18) Người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật thuộc một trong các trường hợp sau: Làm dưới 90 ngày/năm, tính từ ngày 1/1 đến ngày cuối cùng của năm; Di chuyển có thời hạn trong nội bộ doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ theo cam kết với WTO và đã được tuyển dụng từ 12 tháng liên tục trở lên.

19) Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào Việt Nam để thực hiện các công việc sau: Giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao chương trình giáo dục quốc tế; Làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam.

(20) Được các bộ, cơ quan ngang bộ, hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận vào Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực: Tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội.

(21) Đã được cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động đó tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ khóa:

dân sinh giấy phép lao động Hà Nội Lao động nước ngoài việc làm Vneconomy

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

