Xuất khẩu cao su toàn ngành suy giảm, VRG vẫn bứt phá ấn tượng

Trái ngược với đà suy giảm xuất khẩu chung của toàn ngành năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vẫn bứt phá ấn tượng với doanh thu vượt 32.000 tỷ đồng và lợi nhuận tăng hơn 23%. Kết quả này không chỉ giúp VRG hoàn thành vượt kế hoạch năm, mà còn tạo nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu cao hơn trong năm 2026...

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu cao su tháng 11/2025 ước đạt 180 nghìn tấn, với giá trị 306,2 triệu USD. Lũy kế 11 tháng năm 2025, xuất khẩu cao su đạt 1,7 triệu tấn, với giá trị 2,89 tỷ USD, giảm 6,8% về khối lượng và giảm 2,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

TRUNG QUỐC VẪN LÀ THỊ TRƯỜNG LỚN NHẤT

Trong 11 tháng năm 2025, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, với thị phần chiếm 71,8%. Hai thị trường lớn tiếp theo là Ấn Độ và Indonesia có thị phần lần lượt là 4,8% và 2,6%.

Về giá trị xuất khẩu cao su 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Indonesia tăng mạnh nhất, với 92,6%; tiếp đến, Trung Quốc tăng 8,9%. Ngược lại, Ấn Độ là thị trường giảm mạnh nhất, với mức giảm 36,6%.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 11 tháng năm 2025 ước đạt 1752,2 USD/tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, các "pháo đài" xuất khẩu truyền thống của ngành cao su Việt Nam đang lung lay dữ dội. Cụ thể, Ấn Độ - thị trường lớn thứ hai của cao su Việt Nam ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng. Cùng chung xu hướng, thị trường Mỹ giảm sâu 56,2%.

Đáng lo ngại hơn là tín hiệu từ Trung Quốc, dù lũy kế 11 tháng năm 2025 vẫn tăng nhẹ, nhưng dữ liệu tháng 10 và tháng 11 cho thấy sự "hụt hơi" rõ rệt, khi lượng xuất khẩu sang thị trường này giảm tới 19%. Giới phân tích nhận định, nhu cầu từ nền kinh tế 1,4 tỷ dân đang chịu áp lực lớn do ngành xe điện nước này đang cuốn vào cuộc chiến giá khốc liệt, buộc các nhà sản xuất phải thắt chặt chi phí đầu vào.

Trong bối cảnh ảm đạm chung, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một điểm sáng. Indonesia đã tăng gấp đôi lượng nhập khẩu từ Việt Nam, đạt gần 38.500 tấn trong 11 tháng năm 2025, đưa quốc gia này vươn lên vị trí thứ ba trong các thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam. Malaysia, quốc gia vốn được mệnh danh là cường quốc cao su thế giới, đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho cao su Việt Nam. Cụ thể, trong 10 năm 2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Malaysia đạt 40.659 tấn, tăng 63,7% so với cùng kỳ, đưa nước này vươn lên vị trí thị trường lớn thứ tư của Việt Nam.

Diễn biến giá cao su thế giới vào những ngày đầu tháng 12/2025 đang bị giằng xé bởi hai luồng thông tin đối lập. Thời tiết cực đoan gây mưa lũ tại Thái Lan trong nửa cuối tháng 11/2025 đang dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung từ nước xuất khẩu lớn nhất thế giới này. Tuy nhiên, áp lực giảm giá vẫn đè nặng khi cán cân cung - cầu toàn cầu đang nghiêng về phía dư thừa. Theo ước tính của Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), trong 9 tháng năm 2025, nguồn cung toàn cầu tăng 2,3%, trong khi tiêu thụ lại giảm 1,5% so với cùng kỳ.

Dự báo trong ngắn hạn, xuất khẩu cao su của Việt Nam khó có thể bứt phá mạnh khi "đầu tàu" Trung Quốc giảm tốc. Trong bối cảnh đó, việc "lội ngược dòng" thành công tại thị trường Malaysia và Indonesia không chỉ “cứu nguy” tạm thời về doanh số, mà còn là hướng đi chiến lược để ngành cao su giảm bớt sự phụ thuộc rủi ro vào một thị trường đơn lẻ.

VRG VẪN VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM 2025

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, xuất khẩu mủ cao su thiên nhiên của Việt Nam suy giảm, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng mạnh trong năm 2025.

Theo báo cáo của VRG, dù phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trong năm 2025, như giá nguyên liệu biến động mạnh, thời tiết cực đoan gây thiệt hại cho vườn cây..., nhưng Tập đoàn vẫn ghi nhận kết quả tài chính nổi bật: doanh thu hợp nhất hơn 32.000 tỷ đồng, vượt hơn 3% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế gần 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm 2024. Đây là một trong những năm VRG duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất trong giai đoạn gần đây. Tập đoàn cũng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách và bảo toàn vốn nhà nước.

Năm 2025, VRG khai thác hơn 456.000 tấn mủ, năng suất vườn cây đạt 1,56 tấn/ha, đây là mức tăng tích cực so với năm trước. Hoạt động chế biến cũng đạt hơn 527.000 tấn sản phẩm, trong đó cao su mang thương hiệu VRG chiếm gần 94%, khẳng định hệ thống quản lý chất lượng ngày càng hoàn thiện.

Công tác tiêu thụ là điểm sáng của VRG trong năm 2025, với hơn 535.000 tấn sản phẩm đưa ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng lớn. Đáng chú ý, việc công bố nhãn hiệu “VRG Green” trong năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm theo hướng minh bạch, thân thiện với môi trường và phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với lĩnh vực cốt lõi, hai ngành khu công nghiệp và năng lượng tái tạo tiếp tục tạo động lực tăng trưởng mới cho Tập đoàn. Năm 2025, doanh thu từ khu công nghiệp đạt 2.770 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 1.250 tỷ đồng; diện tích cho thuê mới đạt 128 ha, tăng 67% so với năm trước. Tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn hệ thống đạt trên 86%, cho thấy sức hút của mô hình khu công nghiệp gắn với hệ sinh thái cao su.

Ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, VRG vận hành ổn định các dự án điện mặt trời và thủy điện, đóng góp hơn 526 triệu kWh điện thương phẩm, đồng thời giúp giảm phát thải hơn 10.600 tấn CO₂. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi xanh và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên của Tập đoàn.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài tiếp tục khẳng định hiệu quả, với hơn 113.000 ha cao su đang trong thời kỳ kinh doanh, đóng góp gần 40% sản lượng của Tập đoàn. Doanh thu tại Lào đạt hơn 1.760 tỷ đồng, tại Campuchia hơn 6.650 tỷ đồng, đều vượt chỉ tiêu.

Ngoài hiệu quả kinh tế, VRG còn tạo việc làm cho hơn 25.000 lao động tại hai quốc gia láng giềng, đồng thời triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, qua đó góp phần ổn định khu vực biên giới và củng cố vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác quốc tế.

Bước sang năm 2026, VRG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 33.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 7.275 tỷ đồng. Tập đoàn định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức tinh gọn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị từ nông nghiệp đến công nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, VRG sẽ tập trung phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới, mở rộng năng lượng tái tạo, quản lý bền vững tài nguyên đất và rừng, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Với nền tảng vững chắc đạt được trong năm 2025, VRG kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành cao su, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.