Xuất khẩu cao su suy giảm, dự báo tiếp tục gặp khó khăn

Trái với diễn biến khởi sắc của thị trường quốc tế, xuất khẩu cao su Việt Nam tháng 10/2025 sụt giảm hơn 20% về lượng và gần 30% về trị giá. Dự báo, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới có thể đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu từ Trung Quốc có dấu hiệu chững lại...

Trên thị trường thế giới, giá cao su ngày 24/11/2025 đồng loạt tăng nhẹ trong bối cảnh nhiều yếu tố hỗ trợ, trong khi giá mủ cao su tại Việt Nam tiếp tục đi ngang, duy trì giao dịch quanh ngưỡng 394–422 đồng/TSC.

MƯA NHIỀU, KHIẾN GIÁ CAO SU THẾ GIỚI NHÍCH LÊN

Ngay đầu tuần mới, thị trường cao su quốc tế khởi sắc sau thông tin Trung Quốc nới lỏng hạn chế xuất khẩu đối với chip Nexperia dùng trong lĩnh vực dân sự, cùng diễn biến đồng Yên suy yếu. Bên cạnh đó, lo ngại về tình trạng mưa lớn kéo dài tại Thái Lan (quốc gia sản xuất cao su lớn nhất thế giới) cũng tạo áp lực lên nguồn cung. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Thái Lan cảnh báo đợt mưa từ ngày 17–23/11 có thể gây lũ quét, ngập úng tại các vùng trồng cao su chủ lực.

Tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM (Tokyo), giá cao su RSS3 giao tháng 12/2025 tăng 2 yên, tương đương 0,6%, lên mức 335 yên/kg. Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng 0,39 baht (0,6%), đạt 68,58 baht/kg. Trong khi đó, giá cao su giao tháng 1/2026 tại Trung Quốc tăng nhẹ 15 NDT, tương đương 0,1%, lên 15.385 NDT/tấn.

Theo Guoxin Futures (một công ty môi giới chứng khoán tại Trung Quốc), các vùng sản xuất cao su trọng điểm của Trung Quốc như Vân Nam và Hải Nam đang bước vào mùa thấp điểm, khiến sản lượng và lượng tồn kho tại cảng tiếp tục giảm. Triển vọng nhu cầu được cải thiện nhờ kỳ vọng tăng trưởng ngành ô tô, đặc biệt khi BYD đặt mục tiêu bán 1,6 triệu xe ra thị trường quốc tế vào năm 2026. Tuy vậy, thị trường vẫn chịu sức ép từ những tín hiệu kém lạc quan của ngành xe điện.

Xpeng (một công ty sản xuất xe điện thông minh của Trung Quốc) dự báo tăng trưởng quý 4/2025 thấp hơn kỳ vọng do cuộc cạnh tranh giá kéo dài, mặc dù doanh số tháng 10 tăng mạnh. Giá dầu thế giới giảm sau khi Nga nối lại hoạt động bốc xếp tại một cảng xuất khẩu cũng tạo thêm áp lực lên thị trường cao su tự nhiên vốn cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp.

Trong tháng 10/2025, Trung Quốc nhập khẩu 667.000 tấn cao su, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm nhà cung cấp có tăng trưởng cao cho Malaysia (theo dữ liệu của ITC). Nhìn chung, giá cao su hôm nay (24/11/2025) trên thế giới nhích nhẹ so với phiên liền trước.

Mặc dù thị trường thế giới có dấu hiệu khởi sắc, giá mủ cao su trong nước vẫn duy trì trạng thái thận trọng do nhu cầu từ các nhà máy chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu chưa tăng tương ứng.

Trái ngược với diễn biến tích cực trên thị trường quốc tế, giá mủ cao su trong nước ngày 24/11/2025 vẫn đi ngang. Tại Công ty Mang Yang, giá mủ nước vẫn dao động từ 394–399 đồng/TSC, còn mủ đông tạp được thu mua quanh mức 359–409 đồng/DRC. Tại Công ty Cao su Bà Rịa, giá mủ nước giữ ở mức 405 đồng/TSC; mủ đông DRC 35–44% ở mức 13.500 đồng/kg, trong khi mủ nguyên liệu ở mức 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Phú Riềng báo giá mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC và mủ nước 420 đồng/TSC. Tại Công ty Bình Long, giá mủ tại Nhà máy ở mức 422 đồng/TSC và tại Đội sản xuất là 412 đồng/TSC; còn giá mủ tạp DRC 60% ở mức 14.000 đồng/kg.

XUẤT KHẨU CAO SU SUY GIẢM, DỰ BÁO TIẾP TỤC CHỮNG LẠI

Trong tháng 10/2025, hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt tại hầu hết các thị trường chủ lực so với cùng kỳ năm 2024. Theo số liệu từ Cục Hải quan, tháng này, xuất khẩu cao su giảm 20,2% về lượng và giảm tới 29,1% về trị giá, dù so với tháng trước vẫn tăng nhẹ.

Thống kê cho thấy, tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 179.799 tấn cao su, trị giá 304,66 triệu USD, tăng 2,4% về lượng và tăng 0,9% về trị giá so với tháng 9/2025. Tuy nhiên, mức giảm theo năm vẫn rất đáng chú ý khi lượng xuất khẩu giảm 20,2% và trị giá giảm 29,1%.

Về thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam giảm 19%, xuống còn 141.170 tấn. Các thị trường quan trọng khác như Ấn Độ, Malaysia và Hoa Kỳ đều ghi nhận mức giảm sâu: xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 18% (còn 5.209 tấn), Malaysia giảm 43,1% (còn 4.135 tấn), Hoa Kỳ giảm tới 56,2% (còn 1.860 tấn). Ngược lại, Indonesia và Hàn Quốc là hai thị trường hiếm hoi có mức tăng trưởng mạnh, lần lượt tăng 66,9% và 20%.

Riêng trong tháng 10/2025, giá xuất khẩu cao su là 1.694 USD/tấn, giảm 1,5% so với tháng trước và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2024. Theo Bộ Công Thương dẫn số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Việt Nam hiện là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 10 cho Malaysia và là quốc gia có mức tăng trưởng xuất khẩu cao su vào thị trường này mạnh nhất trong số các nhà cung cấp.

Lũy kế 10 tháng của năm 2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 1,47 triệu tấn, trị giá 2,59 tỷ USD. Dù giảm 4,6% về lượng nhưng trị giá vẫn tăng 2,5% nhờ giá xuất khẩu bình quân cao hơn. Giá xuất khẩu bình quân 10 tháng đạt 1.758 USD/tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 72,5% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam trong 10 tháng, với gần 1,1 triệu tấn, trị giá 1,86 tỷ USD, tăng 0,5% về lượng và tăng 8,9% về trị giá. Malaysia vươn lên vị trí thứ ba với 40.659 tấn, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Indonesia đạt 38.486 tấn, tăng tới 106,2%, đây là mức tăng ấn tượng nhất trong nhóm các thị trường lớn.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang thị trường lớn thứ hai là Ấn Độ giảm mạnh tới 42,2%, chỉ còn 65.756 tấn. Các thị trường khác như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức và Nga cũng chứng kiến sự sụt giảm tương tự.

Theo dự báo, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới có thể đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu từ Trung Quốc có dấu hiệu chững lại. Dữ liệu từ cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết trong tháng 10/2025, tổng lượng cao su tự nhiên và tổng hợp nhập khẩu của nước này chỉ đạt 667.000 tấn, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 10 tháng năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu 6,782 triệu tấn cao su, tăng 17,2% so với 5,787 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu biến động, các doanh nghiệp xuất khẩu cao su Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đối diện nguy cơ thiếu đơn hàng trong các tháng tới. Tuy vậy, mức giá xuất khẩu bình quân vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ tính theo năm, mở ra hy vọng về sự ổn định tương đối cho ngành trong giai đoạn cuối năm 2025.