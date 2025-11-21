Thứ Sáu, 21/11/2025

Xuất nhập khẩu

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thanh Hóa vượt 14 tỷ USD

Xuân Thiên

21/11/2025, 06:51

Hoạt động hải quan và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì ổn định, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chỉ số ấn tượng về kim ngạch thương mại và thu ngân sách...

Hoạt động xuất nhập khẩu của Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Hoạt động xuất nhập khẩu của Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Theo số liệu thống kê từ ngành Hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2025 đạt 14,451 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 5,547 tỷ USD và nhập khẩu đạt 8,904 tỷ USD.

THU NGÂN SÁCH ĐẠT GẦN 17.800 TỶ ĐỒNG

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 17.761,97 tỷ đồng, bằng 98,7% chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng đối với dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm tỷ trọng áp đảo với 14.137,24 tỷ đồng, tương đương 79,5% tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Về hoạt động thông quan, Chi cục Hải quan khu vực X đã giải quyết 177.717 tờ khai xuất nhập khẩu, bao gồm 86.377 tờ khai nhập khẩu và 91.340 tờ khai xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm dăm gỗ, đá xây dựng, hàng may mặc, giày dép, clinker - xi măng, sản phẩm lọc hóa dầu và thủy sản chế biến. Trong khi đó, hoạt động nhập khẩu tập trung vào các nhóm hàng như dầu thô, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu may mặc, sắt thép phế liệu, quặng sắt, giấy và than đá.

Công tác quản lý, kiểm soát hải quan được tăng cường với 15.629 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, bao gồm 2.031 lượt tàu biển và 13.598 lượt ô tô. Cùng với đó là 110.202 lượt người xuất nhập cảnh, trong đó 36.890 lượt qua đường biển và 73.312 lượt qua đường bộ.

Lực lượng chức năng đã xử lý 10 vụ vi phạm về ma túy, vũ khí, chất nổ, thu giữ nhiều tang vật nguy hiểm, đồng thời xử phạt 120 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 1,12 tỷ đồng.

 NHIỀU MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC TĂNG TRƯỞNG TRÊN 50%

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, hoạt động xuất khẩu tiếp tục thể hiện đà tăng trưởng ấn tượng. Tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh lũy kế 11 tháng năm 2025 ước đạt 6.597 triệu USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ và đạt 82,5% kế hoạch năm.

Riêng trong tháng 11/2025, giá trị xuất khẩu ước đạt 664,7 triệu USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội: balo du lịch đạt 1,48 triệu sản phẩm (tăng 67,3%), lưu huỳnh đạt 25.705 tấn (tăng 58,3%), benzen đạt 18.326 tấn (tăng 54,5%).

Bên cạnh đó, các mặt hàng truyền thống cũng duy trì đà tăng trưởng tốt, như dăm gỗ 88 nghìn m2 (tăng 22,1%), hàng may mặc 55,96 triệu sản phẩm (tăng 20,2%), giày dép 43,76 triệu đôi (tăng 18,1%), và xi măng 170.159 tấn (tăng 14,2%).

Từ chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu tháng 11/2025 ước đạt 887,9 triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Các nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu đều ghi nhận mức tăng cao, bao gồm: nguyên phụ liệu sản xuất thuốc tân dược (tăng 39,1%), vải may mặc (tăng 24,6%), phụ liệu hàng may mặc (tăng 19,7%), phụ liệu giày dép (tăng 17,9%) và máy móc thiết bị (tăng 13,3%). Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng giá trị nhập khẩu toàn tỉnh ước đạt 9.248 triệu USD, bằng 99% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại nội địa cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt 20.500 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2025, con số này đạt 205.600 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ và đạt 98,4% kế hoạch năm.

Với những kết quả đạt được, hoạt động xuất nhập khẩu và quản lý hải quan tại Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững.

Thanh Hóa xuất nhập khẩu

