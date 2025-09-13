Thứ Bảy, 13/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu Ninh Bình đạt 16,52 tỷ USD trong 8 tháng năm 2025

Thiên Anh

13/09/2025, 10:59

Hoạt động xuất khẩu của Ninh Bình ghi nhận kết quả tích cực trong 8 tháng năm 2025, với kim ngạch đạt trên 16,331 tỷ USD, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả quan trọng, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng 2 con số của toàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo số liệu báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, trong tháng 8/2025, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt trên 2,516 tỷ USD, tăng 64,55% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt hơn 16,331 tỷ USD, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoa Kỳ hiện chiếm khoảng 22% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với hơn 200 doanh nghiệp tham gia. Từ ngày 1/8/2025, Mỹ áp thuế đối ứng 20% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, khiến nhiều doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng, có đơn vị giảm tới 30% so với kế hoạch.

Một số doanh nghiệp đã cơ cấu lại sản xuất và mở rộng thị trường. Công ty TNHH Hương phẩm West Coast chủ động sử dụng nguyên liệu trong nước và tìm khách hàng tại các thị trường ngoài Mỹ, duy trì việc làm cho khoảng 1.000 công nhân. Công ty TNHH Same Vina mở rộng xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN.

Trong tháng 7 và 8, Sở Công Thương Ninh Bình đã cấp hơn 1.200 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm: camera và linh kiện, giày dép, quần áo, phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử. 100% thủ tục hải quan tại Ninh Bình đã được số hóa, rút ngắn thời gian thông quan.

Năm 2025, Ninh Bình đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 22,75 tỷ USD. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh có diện tích gần 4.000 km2, dân số khoảng 4,4 triệu người, bờ biển dài 92 km. Đây là nền tảng để tăng trưởng xuất khẩu, song thách thức vẫn còn do chính sách thuế của Mỹ và sự cạnh tranh từ các nước trong khu vực.

Ngành Công Thương đề ra nhiều giải pháp: đào tạo nhân lực cấp C/O, cập nhật chính sách thuế và xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA). Đồng thời, tỉnh kiến nghị có chính sách ưu đãi về thuế, phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và mở rộng mạng lưới Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

Mục tiêu trước mắt của doanh nghiệp là duy trì việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động, qua đó bảo đảm nguồn hàng xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

23:46, 11/09/2025

Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

Triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong những tháng cuối năm

16:46, 09/09/2025

Triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong những tháng cuối năm

Các ngành công nghiệp nền tảng tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường

09:40, 12/09/2025

Các ngành công nghiệp nền tảng tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường

Từ khóa:

doanh nghiệp Mỹ thị trường thuế xuất khẩu

Đọc thêm

Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tìm kiếm nhân lực chất lượng cao

Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tìm kiếm nhân lực chất lượng cao

Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực tại Hà Nội đang đứng trước những thách thức không nhỏ với yêu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa, hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp...

Tìm kiếm giải pháp đột phá cho ngành chăn nuôi Việt Nam

Tìm kiếm giải pháp đột phá cho ngành chăn nuôi Việt Nam

Vietstock 2025 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, công nghệ tiên tiến, mà còn là diễn đàn chia sẻ tri thức, định hình xu hướng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đây là cơ hội để ngành chăn nuôi Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, đột phá bằng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập…

Các ngành công nghiệp nền tảng tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường

Các ngành công nghiệp nền tảng tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu, công nghệ phòng sạch, các ngành công nghiệp nền tảng của Việt Nam mong muốn tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền

Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền

“Phí giao dịch qua các sàn thương mại điện tử cần được đưa vào danh mục nhà nước quản lý giá và chống độc quyền, cho doanh nghiệp Việt bớt khổ vì các doanh nghiệp nước ngoài (là chủ sàn) tăng phí vô tội vạ”...

Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

Công bố sáng kiến báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam

Ngày 11/9/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khởi động Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, áp dụng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0 (PCI 2.0).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 7-13/9/2025: Kỷ lục giá vàng, giảm phát ở Trung Quốc, Elon Musk vẫn giàu nhất hành tinh

Thế giới

2

Phát động vòng hồ sơ cuộc thi quốc tế Data for Life 2025 với chủ đề “Hack for Growth 2”

Kinh tế số

3

Xuất khẩu Ninh Bình đạt 16,52 tỷ USD trong 8 tháng năm 2025

Thị trường

4

Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực tìm kiếm nhân lực chất lượng cao

Thị trường

5

Tìm kiếm giải pháp đột phá cho ngành chăn nuôi Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: