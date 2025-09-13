Xuất khẩu Ninh Bình đạt 16,52 tỷ USD trong 8 tháng năm 2025

Hoạt động xuất khẩu của Ninh Bình ghi nhận kết quả tích cực trong 8 tháng năm 2025, với kim ngạch đạt trên 16,331 tỷ USD, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả quan trọng, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng 2 con số của toàn tỉnh.

Theo số liệu báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, trong tháng 8/2025, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt trên 2,516 tỷ USD, tăng 64,55% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt hơn 16,331 tỷ USD, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoa Kỳ hiện chiếm khoảng 22% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với hơn 200 doanh nghiệp tham gia. Từ ngày 1/8/2025, Mỹ áp thuế đối ứng 20% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam, khiến nhiều doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng, có đơn vị giảm tới 30% so với kế hoạch.

Một số doanh nghiệp đã cơ cấu lại sản xuất và mở rộng thị trường. Công ty TNHH Hương phẩm West Coast chủ động sử dụng nguyên liệu trong nước và tìm khách hàng tại các thị trường ngoài Mỹ, duy trì việc làm cho khoảng 1.000 công nhân. Công ty TNHH Same Vina mở rộng xuất khẩu sang EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN.

Trong tháng 7 và 8, Sở Công Thương Ninh Bình đã cấp hơn 1.200 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm: camera và linh kiện, giày dép, quần áo, phụ tùng ô tô, linh kiện điện tử. 100% thủ tục hải quan tại Ninh Bình đã được số hóa, rút ngắn thời gian thông quan.

Năm 2025, Ninh Bình đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 22,75 tỷ USD. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh có diện tích gần 4.000 km2, dân số khoảng 4,4 triệu người, bờ biển dài 92 km. Đây là nền tảng để tăng trưởng xuất khẩu, song thách thức vẫn còn do chính sách thuế của Mỹ và sự cạnh tranh từ các nước trong khu vực.

Ngành Công Thương đề ra nhiều giải pháp: đào tạo nhân lực cấp C/O, cập nhật chính sách thuế và xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA). Đồng thời, tỉnh kiến nghị có chính sách ưu đãi về thuế, phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và mở rộng mạng lưới Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

Mục tiêu trước mắt của doanh nghiệp là duy trì việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động, qua đó bảo đảm nguồn hàng xuất khẩu trong những tháng cuối năm.