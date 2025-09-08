Xuất khẩu gạo đối mặt với thách thức mới

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự biến động của thị trường nông sản, xuất khẩu gạo của Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Đặc biệt, từ ngày 1/9/2025, Philippine đã quyết định tạm dừng nhập khẩu các loại gạo tẻ thường trong vòng 60 ngày, sẽ khiến xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp khó…
Theo báo cáo từ Bộ
Nông nghiệp và Môi trường, trong 8 tháng năm 2025, tổng khối lượng xuất khẩu
gạo của Việt Nam đạt 6,3 triệu tấn, tương đương 3,17 tỷ USD, tăng 2,2% về khối
lượng, nhưng giảm tới 17,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy
sự sụt giảm mạnh mẽ trong giá trị xuất khẩu, một vấn đề đáng lo ngại cho các
doanh nghiệp và nông dân trong ngành.
GIÁ
GẠO XUẤT KHẨU GIẢM MẠNH
Trong
8 tháng năm 2025, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất
của Việt Nam, chiếm 42% tổng lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sang
thị trường này đã giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, từ ngày
1/9/2025, Philippines đã quyết định tạm dừng nhập khẩu các loại gạo xay xát thường
và gạo xay xát kỹ trong vòng 60 ngày, không bao gồm các giống gạo đặc sản. Quyết
định này không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo
mà còn tạo ra áp lực lớn lên giá cả và nguồn cung trong nước.
Giá
gạo xuất khẩu bình quân trong 8 tháng năm 2025 của Việt Nam ước đạt 504,9 USD/tấn,
giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2024. Sự giảm giá này không chỉ do nhu cầu từ thị
trường quốc tế giảm mà còn do sự cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu gạo
khác như Ấn Độ, Thái Lan và Pakistan.
Tính bình quân tháng 8/2025, mặt hàng gạo xuất khẩu chủ chốt 5% tấm của Thái Lan giảm 17 USD/tấn, Việt Nam giảm 12 USD/tấn, Pakistan giảm mạnh 26 USD/tấn so với giá bình quân tháng 7/2025.
Cụ
thể, trong tháng 8/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm 16 USD/tấn xuống còn
354 USD/tấn; gạo trắng 100% loại B của nước này giảm 16 USD/tấn xuống 364
USD/tấn; gạo 25% tấm giảm mạnh 20 USD/tấn xuống chỉ còn 333 USD/tấn.
Trong
khi đó, tại Việt Nam, gạo 5% tấm ghi nhận xu thế tăng lên mức 395 USD/tấn (mức cao
nhất trên thị trường vào ngày 20/8), sau đó quay đầu giảm, hiện ở mức 389 USD/tấn;
gạo 25% tấm tăng lên 371 USD/tấn, hiện tại giảm xuống 367 USD/tấn; gạo 100% tấm
tăng lên 339 USD/tấn, hiện tại giảm còn 333 USD/tấn; gạo thơm thượng hạng
Jasmine tăng lên 561 USD/tấn, hiện tại giảm còn 545 USD/tấn.
Trước bối cảnh Philippines quyết định tạm dừng nhập khẩu các loại gạo xay xát thường và gạo xay xát
kỹ trong vòng 60 ngày không bao gồm các giống gạo đặc sản,
Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, Hiệp hội
lương thực Việt Nam (VFA) cùng các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, khuyến nghị khẩn
trương điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đa dạng hóa thị trường tiêu
thụ.
"Việc tạm ngưng nhập khẩu của Philippines đòi hỏi các doanh nghiệp và địa
phương phải nhanh chóng nắm bắt, cập nhật thông tin chính sách để tránh rủi ro
gián đoạn. Các cơ quan quản lý địa phương cần tổng hợp phản ánh từ cộng đồng
doanh nghiệp về khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo để xây dựng giải pháp ứng
phó", văn bản của Bộ Công Thương nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu VFA có trách nhiệm thông tin sớm đến hội viên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp điều
chỉnh hoạt động xuất khẩu phù hợp.
Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng
cường theo dõi sát diễn biến thị trường lúa gạo trong nước và quốc tế, phối hợp
chặt chẽ với hiệp hội nhập khẩu gạo Philippines để kịp thời cập nhật chính
sách, từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy tiêu thụ thóc gạo trong nước và duy trì ổn
định xuất khẩu.
Mặc
dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn có cơ hội lớn để duy trì đà tăng trưởng
trong ngành xuất khẩu gạo. Nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ, Singapore và
Brazil đã đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng lúa gạo toàn cầu,
đặc biệt ở phân khúc gạo chất lượng cao. Điều này cho thấy rằng, mặc dù
Philippines là một thị trường quan trọng, Việt Nam vẫn có thể tìm kiếm và phát
triển các thị trường tiềm năng khác.
Ông
Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Việt Nam đã góp phần quan trọng vào an ninh lương
thực thế giới. Với giá trị xuất khẩu lớn, vị thế của Việt Nam ở thị trường quốc
tế vẫn tiếp tục được khẳng định. Năm 2024, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt khoảng 9 triệu tấn, kim ngạch
5,7 tỷ USD, đưa Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu
thế giới".
Ông
Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết sắc lệnh số 93 của Tổng thống Philippines về đình chỉ nhập khẩu 60
ngày, mục đích là để bảo vệ mùa vụ thu hoạch của Philippines trong khoảng thời
gian này.
"Đối
với sắc lệnh 93 của Tổng thống Philippines, mặc dù đình chỉ 60 ngày nhưng trong
đó có yêu cầu Bộ Nông nghiệp Philippines 30 ngày sau đánh giá lại tình hình và
có thể rút ngắn lệnh đình chỉ này", ông Lê Bá Anh thông tin.
Mặc
dù hoạt động xuất khẩu gạo sang Philippines đang tạm thời gián đoạn, song theo
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá lúa gạo trong nước theo dõi trong tuần đầu của
tháng 9/2025 vẫn vẫn duy trì ổn định. Cụ thể ngày 8/9, giá lúa IR 50404 (tươi)
đang ở quanh mức 5.700 - 5.800 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) giao dịch tại mức
5.900 - 6.000 đồng/kg. Giá nếp IR 4625 (tươi) đang có ngưỡng 7.300 - 7.500 đồng/kg.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục không có biến động mới.
“Trong
bối cảnh này, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần chủ động xây dựng kế hoạch sản
xuất gạo phù hợp, đồng thời nhanh chóng tìm kiếm và mở rộng sang các thị trường
tiềm năng mới nhằm phân tán rủi ro và nâng cao khả năng thích ứng trước biến động
thương mại quốc tế. Sự chủ động và linh hoạt trong chiến lược kinh doanh sẽ là
yếu tố quyết định giúp ngành gạo Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp
tục phát triển bền vững trong tương lai”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.
Việt Nam vươn lên thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo
23:16, 17/08/2025
Việt Nam duy trì vị trí đối tác xuất khẩu gạo lớn thứ 3 tại thị trường Singapore
17:06, 24/07/2025
Xuất khẩu gạo Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh hơn Thái Lan
Tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng để phục vụ các dự án hạ tầng
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đá phục vụ cho các dự án hạ tầng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa ra những đề xuất quan trọng như tạo ra cơ chế cấp phép linh hoạt, mở rộng đối tượng không đấu giá quyền khai thác vật liệu xây dựng, tăng công suất khai thác các mỏ vật liệu xây dựng…
VietnamPlas 2025: Triển lãm hàng đầu về ngành nhựa và cao su
Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về Máy móc Ngành Nhựa và Cao su Việt Nam (VietnamPlas 2025), do Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam và Công ty Cổ phần Hội chợ Thương mại và Quảng cáo Vinexad (VINEXAD) tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.
Áp thuế chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm ván sợi gỗ Thái Lan và Trung Quốc
Mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Thái Lan và Trung Quốc là từ 2,59% đến 39,88%...
8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao
Trong 8 tháng đầu năm 2025 không chỉ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mà giải ngân vốn đầu tư công cũng được đánh giá tích cực với con số gần 410 nghìn tỷ đồng…
Tây Ninh: “Cửa ngõ” kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu
Với sự tham gia của 142 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và các "ông lớn" phân phối như Amazon, Walmart, Aeon, Hội nghị "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2025" đã khẳng định vị thế chiến lược của tỉnh mới thành lập trong bản đồ thương mại quốc tế...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: