Xuất khẩu LNG của Mỹ lập kỷ lục

Đức Anh

04/11/2025, 15:55

Mỹ - nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới - đã tăng tốc với 4 tháng lập kỷ lục trong năm 2025...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Theo số liệu sơ bộ của công ty dữ liệu tài chính LSEG, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên xuất khẩu 10 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong một tháng.

Cụ thể, trong tháng 10, xuất khẩu mặt hàng này của Mỹ đạt kỷ lục 10,1 triệu tấn - tăng từ 9,1 triệu tấn của tháng 9.

Mỹ - nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới - đã tăng tốc với 4 tháng lập kỷ lục trong năm 2025. Theo dữ liệu của LSEG, động lực đến từ việc Venture Global LNG - công ty phát triển dự án LNG trụ sở tại Louisiana - đưa vào vận hành nhà máy Plaquemines và quá trình nâng công suất giai đoạn 3 tại cơ sở Corpus Christi của nhà xuất khẩu LNG lớn nhất của Mỹ Cheniere Energy.

Dữ liệu cho thấy nhà máy Plaquemines đã xuất khẩu 2,2 triệu tấn LNG trong tháng 10, vượt mức kỷ lục 1,6 triệu tấn thiết lập vào tháng 9. Trong khi đó, cơ sở Corpus Christi xuất khẩu 1,6 triệu tấn - cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Cùng với cơ sở Sabine Pass xuất 2,6 triệu tấn trong tháng 10, tổng xuất khẩu của Cheniere đạt 4,2 triệu tấn, chiếm 42% tổng LNG xuất khẩu của Mỹ.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây, ông Jack Fusco, CEO Cheniere, cho biết cơ sở Corpus Christi khi hoàn thành nâng cấp công suất giai đoạn 3 sẽ đưa năng lực xuất khẩu của Cheniere lên hơn 50 triệu tấn mỗi năm từ năm 2026.

Theo dữ liệu của LSEG, Venture Global và Cheniere chiếm 72% tổng xuất khẩu LNG của Mỹ trong tháng 10. Châu Âu tiếp tục là thị trường xuất khẩu LNG lớn nhất của Mỹ với 6,9 triệu tấn - chiếm gần 69%, tăng từ 6,22 triệu tấn của tháng 9 trong bối cảnh khu vực này tiếp tục bổ sung kho dự trữ chuẩn bị cho mùa đông.

Trong tháng 10, xuất khẩu LNG của Mỹ sang châu Á đạt 1,96 triệu tấn, tăng từ 1,63 triệu tấn của tháng 9. Trong khi đó, lượng xuất khẩu sang Mỹ Latin giảm còn 0,57 triệu tấn, từ mức 0,63 triệu tấn của tháng 9 do khu vực này đang chuẩn bị bước vào mùa hè.

Trong tháng 10, giá LNG tại Dutch Title Transfer Facility (TTF) - trung tâm giao dịch khí đốt tự nhiên ảo ở Hà Lan - bình quân ở mức 10,88 USD/triệu BTU, giảm từ 11,13 USD của tháng 9.

Tại châu Á, chỉ số Japan Korea Marker (JKM) - thước đo giá LNG giao ngay tới Nhật Bản và Hàn Quốc - đạt bình quân 11,11 USD/triệu BTU, giảm nhẹ so với 11,32 USD trong tháng 9.

Theo LSEG, chênh lệch nhỏ giữa giá TTF và JKM khiến các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ có ít động lực dịch chuyển thêm xuất khẩu từ châu Âu sang châu Á.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo làn sóng mở rộng công suất hóa lỏng toàn cầu sẽ nâng nguồn cung LNG thêm khoảng 182 triệu tấn đến năm 2030 - qua đó củng cố an ninh năng lượng và kéo mặt bằng giá xuống thấp hơn giai đoạn 2022-2024, trừ khi xuất hiện các sự kiện gây gián đoạn bất ngờ.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, ước tính xuất khẩu LNG của nước này sẽ vào khoảng 112 triệu tấn năm 2025 và 124 triệu tấn năm 2026 khi các cơ sở Plaquemines và Corpus Christi hoàn thành kế hoạch tăng công suất.

Về phía cầu, tập đoàn năng lượng Shell dự báo nhu cầu LNG toàn cầu đến năm 2040 sẽ tăng khoảng 60% - chủ yếu nhờ tăng trưởng ở châu Á và yêu cầu giảm phát thải trong lĩnh vực công nghiệp và vận tải.

