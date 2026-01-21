Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử lần đầu tiên vượt 10 tỷ USD/tháng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Hạ Chi
21/01/2026, 07:19
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện không chỉ giữ vững vị trí số một về trị giá xuất khẩu, mà còn đóng góp hơn một nửa vào mức tăng kim ngạch xuất khẩu chung của Việt Nam trong năm 2025...
Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 12/2025 đạt 44,05 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng trước, tương ứng tăng 4,94 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 44 tỷ USD trong một tháng, thiết lập kỷ lục mới.
Trong đó, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng cũng ghi nhận những cột mốc chưa từng có. Đáng chú ý, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lần đầu vượt ngưỡng 10 tỷ USD/tháng, đạt 10,74 tỷ USD, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu cả năm 2025 lên 107,75 tỷ USD. Con số này chiếm khoảng 23% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và tăng tới 48,4% so với năm trước, tương ứng mức tăng 35,15 tỷ USD.
Với kết quả này, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện không chỉ giữ vững vị trí số một về trị giá xuất khẩu, mà còn đóng góp hơn một nửa vào mức tăng kim ngạch xuất khẩu chung của Việt Nam trong năm 2025.
Xét theo thị trường, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hoa Kỳ đạt 42,09 tỷ USD, tăng mạnh 81,4%, tương ứng tăng 18,88 tỷ USD so với năm trước. Trung Quốc đứng thứ hai với 16,89 tỷ USD, tăng 33,6% (tăng 4,24 tỷ USD); tiếp đến là Hồng Kông đạt 10,82 tỷ USD, tăng 32,7% (tăng 2,66 tỷ USD); thị trường EU (27 nước) đạt 10,89 tỷ USD, tăng 9,9%, tương ứng tăng 981 triệu USD.
Đối với điện thoại các loại và linh kiện, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 12/2025 đạt 4,05 tỷ USD, tăng 1,6% so với tháng trước. Tính chung cả năm 2025, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 56,71 tỷ USD, tăng 5,2%, tương ứng tăng 2,82 tỷ USD so với năm 2024.
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong năm chủ yếu tập trung vào các thị trường lớn như Trung Quốc với 15,05 tỷ USD (giảm 2,5%); Hoa Kỳ đạt 9,86 tỷ USD (tăng 0,4%); EU (27 nước) đạt 6,9 tỷ USD (tăng 9,9%); ASEAN đạt 2,15 tỷ USD (tăng 4,8%). Đáng chú ý, xuất khẩu sang Ấn Độ và Nhật Bản tăng mạnh, lần lượt đạt mức tăng 27,1% và 19,2% so với năm trước.
Về nhập khẩu hàng hóa, tổng kim ngạch được ghi nhận trong tháng 12/2025 đạt 44,69 tỷ USD, tăng 17,6% so với tháng trước, tương ứng tăng 6,7 tỷ USD. Đây là tháng có giá trị nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay và là tháng thứ hai trong năm có kim ngạch nhập khẩu vượt mốc 40 tỷ USD.
Riêng nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 12 đạt 14,26 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng 1,36 tỷ USD so với tháng trước.
Tính chung cả năm 2025, giá trị nhập khẩu nhóm hàng này lần đầu tiên vượt mốc 150 tỷ USD, đạt 150,7 tỷ USD, tăng 40,7%, tương ứng tăng 43,58 tỷ USD so với năm 2024.
Trong đó, khối doanh nghiệp FDI nhập khẩu 106,16 tỷ USD, tăng 51,9% (tăng 36,26 tỷ USD); trong khi khối doanh nghiệp trong nước đạt 1,59 tỷ USD, giảm 41,1%, tương ứng giảm gần 1,11 tỷ USD.
Theo Cục Hải quan, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ các thị trường châu Á. Trung Quốc dẫn đầu với 52,89 tỷ USD, tăng 52,6% (tăng 18,24 tỷ USD); tiếp đến là Hàn Quốc đạt 37,91 tỷ USD, tăng 18,9% (tăng 6,02 tỷ USD); Đài Loan đạt 23,71 tỷ USD, tăng mạnh 71%, tương ứng tăng 9,85 tỷ USD so với năm trước.
Tính chung cả năm 2025, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 150,70 tỷ USD, tăng khoảng 40,7% so với mức 107,12 tỷ USD của năm 2024. Trong khi đó, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,26 tỷ USD, tăng nhẹ so với 10,4 tỷ USD của năm trước.
