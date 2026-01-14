Thứ Tư, 14/01/2026

Chi phí bán dẫn tăng vọt, một hãng điện thoại phải tạm dừng ra mắt sản phẩm mới

Bạch Dương

14/01/2026, 07:36

Một hãng điện thoại Trung Quốc đã quyết định “đóng băng” phát hành sản phẩm mới do giá bộ nhớ trên toàn cầu leo thang...

Meizu 22 A
Meizu 22 AẢi.

Meizu, một thương hiệu điện thoại thông minh đến từ Trung Quốc, mới đây đã thông báo hủy bỏ kế hoạch ra mắt mẫu điện thoại Meizu 22 Air trong khoảng đầu năm nay.  

Trong thông báo được công bố, Meizu thẳng thắn thừa nhận đợt tăng giá bộ nhớ gần đây đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh điện thoại của hãng, cũng khiến hãng buộc phải dừng kế hoạch thương mại hoá sản phẩm mới.

Cú sốc giá bán dẫn hiện nay đang không chỉ ảnh hưởng tới các thương hiệu nhỏ, mà còn đang tạo sức ép trên toàn bộ thị trường đồ điện tử. 

Giá các thiết bị điện tử từ phân khúc phổ thông đến cao cấp được dự báo sẽ tiếp tục đi lên, trong bối cảnh giá bộ nhớ được dự đoán sẽ tăng mạnh xuyên suốt năm nay.

Dù hiện không còn nằm trong nhóm nhà sản xuất điện thoại hàng đầu, Meizu cũng từng có thời kỳ làm ăn "phát đạt" khi bán ra hơn 20 triệu máy mỗi năm vào năm 2015.

Do đó, theo các nhà quan sát, việc một hãng từng có chỗ đứng trên thị trường cũng buộc phải dừng ra mắt sản phẩm mới cho thấy mức độ khốc liệt của áp lực chi phí linh kiện hiện nay.

Khi các nhà sản xuất ưu tiên nguồn lực cho HBM để phục vụ cho các chip trí tuệ nhân tạo, sản lượng bộ nhớ dành cho thiết bị điện tử tiêu dùng bị thu hẹp. Điều này khiến thị trường DRAM toàn cầu rơi vào tình trạng thiếu hụt, đẩy giá lên mức cao, trong khi giá bộ nhớ flash NAND cũng tăng mạnh.

Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, nhiều thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu Trung Quốc như Xiaomi, OPPO, Vivo và Honor đã đồng loạt điều chỉnh tăng giá các sản phẩm mới. 

Không chỉ các hãng Trung Quốc, những “ông lớn” toàn cầu như Samsung Electronics và Apple cũng được dự báo khó tránh khỏi xu hướng này. 

Giới quan sát trong ngành cho rằng dòng Galaxy S26, dự kiến ra mắt vào tháng tới, nhiều khả năng sẽ có mức giá khởi điểm cao hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, các nhà phân tích cũng dự đoán giá iPhone và MacBook, những sản phẩm dự kiến trình làng trong năm nay, sẽ tiếp tục tăng, phản ánh trực tiếp áp lực từ chi phí bán dẫn ngày càng đắt đỏ.

Counterpoint Research cuối tháng 12/2025 cũng đã dự đoán giá điện thoại thông minh sẽ tăng khoảng 6,9% trong năm nay và số lượng máy xuất xưởng sẽ giảm 2,1%.

Tất nhiên, số lượng xuất xưởng không đồng nghĩa với doanh số bán ra, mà là thước đo nhu cầu thị trường, phản ánh lượng thiết bị được đưa tới các kênh bán hàng như cửa hàng hay đại lý. Trong tình cảnh hiện nay, kịch bản đồ điện tử sẽ tăng giá trong thời gian tới sẽ là điều khó tránh. 

kinh tế số Samsung Electronics thị trường điện tử thiếu hụt DRAM Xiaomi

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy