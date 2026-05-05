Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng

Chu Khôi

05/05/2026, 17:08

Dù kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4/2026 có phần chững lại, nhưng tính chung 4 tháng đầu năm, toàn ngành vẫn giữ vững đà tăng trưởng khả quan. Diễn biến này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của toàn ngành trước các biến động toàn cầu, đồng thời phản ánh sự phân hóa về nhu cầu giữa các nhóm hàng và khu vực thị trường...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4/2026 ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng 3 và giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành vẫn đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

CHÂU Á LÀ THỊ TRƯỜNG CHỦ LỰC

Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm nông sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12,16 tỷ USD, tăng 1,5%. Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, đạt 245 triệu USD, tăng tới 45,5%. Thủy sản cũng duy trì đà tăng tốt với kim ngạch 3,59 tỷ USD, tăng 11,9%. Trong khi đó, lâm sản đạt 5,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8%. Các nhóm hàng đầu vào sản xuất và muối có mức tăng trưởng cao lần lượt là 66,2% và 62,4%, dù quy mô còn nhỏ.

Xét theo khu vực thị trường, châu Á tiếp tục là điểm đến lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt Nam với thị phần chiếm 44,1%. Hai khu vực tiếp theo là châu Mỹ (20,9%) và châu Âu (15,8%). Các thị trường nhỏ hơn như châu Phi và châu Đại Dương lần lượt chiếm 2,3% và 1,4%.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang châu Á tăng mạnh 11,5%, cho thấy nhu cầu phục hồi rõ rệt tại khu vực này. Châu Âu và châu Đại Dương cũng ghi nhận mức tăng tương ứng 3,7% và 19,8%. Ngược lại, xuất khẩu sang châu Mỹ giảm 3,5% và châu Phi giảm mạnh 26%, phản ánh những khó khăn tại một số thị trường truyền thống.

Ở cấp độ quốc gia, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với thị phần 21,1%, tiếp đến là Hoa Kỳ (18,5%) và Nhật Bản (7%). Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 28,8%, trong khi Nhật Bản tăng nhẹ 1,3%. Ngược lại, xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 4,8%, cho thấy áp lực cạnh tranh và biến động nhu cầu tại thị trường này.

NHIỀU MẶT HÀNG GIẢM GIÁ

Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, nhưng đang đối mặt với áp lực giảm giá. Trong tháng 4/2026, xuất khẩu cà phê đạt 198,8 nghìn tấn, tương đương 845,8 triệu USD. Lũy kế 4 tháng, xuất khẩu đạt 789,3 nghìn tấn với giá trị 3,6 tỷ USD, tăng 15% về khối lượng nhưng lại giảm 7,8% về giá trị.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân chỉ đạt khoảng 4.555 USD/tấn, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy thị trường cà phê thế giới đang chịu áp lực dư cung hoặc biến động giá.

Về thị trường, Đức, Italia và Tây Ban Nha là ba khách hàng lớn nhất của ngành hàng cà phê, song đều ghi nhận mức giảm về giá trị nhập khẩu, lần lượt là 11,2%, 4,3% và 1%.

Xuất khẩu cao su trong tháng 4/2026 đạt 73,6 nghìn tấn, trị giá 146,7 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cao su đạt 463,8 nghìn tấn và 860,9 triệu USD, tăng nhẹ 2,4% về lượng nhưng giảm 1,4% về giá trị. Giá cao su bình quân giảm 3,8%, xuống còn 1.856 USD/tấn.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất, chiếm tới 66,1% thị phần. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu sang thị trường này lại giảm 10,3%. Ngược lại, xuất khẩu sang Indonesia và Ấn Độ tăng mạnh, cho thấy xu hướng đa dạng hóa thị trường.

Đối với gạo, tháng 4/2026 xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 492,7 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đạt 3,3 triệu tấn và 1,57 tỷ USD, giảm cả về lượng (2,3%) và giá trị (11,1%). Giá gạo bình quân giảm 9%, còn 468,4 USD/tấn.

Philippines là thị trường tiêu thụ lớn nhất với gần một nửa thị phần (48,5%), tiếp đến là Trung Quốc và Ghana. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 44,4%, trong khi thị trường Ghana giảm sâu.

RAU QUẢ VÀ HẠT TIÊU TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Trong bối cảnh nhiều mặt hàng gặp khó, rau quả nổi lên là điểm sáng khi đạt kim ngạch 2,06 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 4/2026 đạt 532 triệu USD. Trung Quốc chiếm hơn một nửa thị phần (51%) và tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. 

Hạt tiêu cũng ghi nhận kết quả tích cực với mức tăng 29,2% về lượng và 20,9% về giá trị, đạt 614,4 triệu USD trong 4 tháng. Dù giá xuất khẩu bình quân giảm 6,4%, nhưng nhu cầu thị trường vẫn tăng mạnh, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Thái Lan.

Xuất khẩu hạt điều đạt 1,29 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2026, giảm nhẹ cả về lượng và giá trị. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân lại tăng 1,7%, cho thấy sự cải thiện về chất lượng hoặc cơ cấu sản phẩm. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 25,7% thị phần và tăng trưởng tốt. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hà Lan lại giảm.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy bức tranh “sáng - tối đan xen”. Một số mặt hàng như rau quả, thủy sản, hạt tiêu duy trì tăng trưởng tốt, trong khi cà phê, gạo, cao su chịu áp lực giảm giá.

Thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với kim ngạch 3,59 tỷ USD, tăng 11,9%. Trung Quốc là thị trường lớn nhất, tăng trưởng mạnh tới 52,3%, bù đắp cho sự sụt giảm tại Hoa Kỳ.

Đối với gỗ và sản phẩm gỗ, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,42 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4%. Hoa Kỳ vẫn là thị trường chủ lực với gần một nửa thị phần, nhưng lại giảm 8,2%. Ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản tăng khá mạnh.

Sự phụ thuộc lớn vào một số thị trường như Trung Quốc hay Hoa Kỳ tiếp tục là điểm cần lưu ý. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và ổn định chất lượng sản phẩm sẽ là yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.

Dự báo trong quý 2/2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể tiếp tục đối mặt với áp lực từ biến động giá cả và nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, với những tín hiệu tích cực từ một số nhóm hàng và thị trường, ngành vẫn có cơ sở để kỳ vọng vào mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Nông lâm thuỷ sản đặt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD trong năm 2026

16:04, 06/01/2026

Nông lâm thuỷ sản đặt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD trong năm 2026

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 7 tháng tăng trưởng gần 15%, cà phê lập kỷ lục mới

19:59, 04/08/2025

Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 7 tháng tăng trưởng gần 15%, cà phê lập kỷ lục mới

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chọn Trung Quốc làm “vùng tránh bão”

07:39, 13/04/2026

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chọn Trung Quốc làm “vùng tránh bão”

Từ khóa:

báo cáo xuất khẩu nông lâm thủy sản cà phê xuất khẩu giá cao su giảm hạt tiêu xuất khẩu rau quả tăng trưởng tăng trưởng xuất khẩu thủy sản thị trường nông sản châu Á thị trường Trung Quốc xuất khẩu gạo xuất khẩu nông sản 2026

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 4 và 4 tháng 2026

Đọc thêm

Đồng Tháp: Giá sầu riêng giảm sâu, khẩn trương lên phương án tháo gỡ

Đồng Tháp: Giá sầu riêng giảm sâu, khẩn trương lên phương án tháo gỡ

Giá sầu riêng tại Đồng Tháp và nhiều tỉnh miền Tây đang giảm sâu, trong khi ngành hàng đối mặt đồng thời với áp lực cạnh tranh, vướng mắc kiểm nghiệm và yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu...

Cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh xăng dầu từ năm 2026

Cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh xăng dầu từ năm 2026

Lĩnh vực xăng dầu ghi nhận những thay đổi mạnh mẽ nhất nhằm giảm bớt gánh nặng hồ sơ cho các đơn vị kinh doanh…

Cảnh báo 3 lô sữa công thức cho trẻ em có chứa độc tố

Cảnh báo 3 lô sữa công thức cho trẻ em có chứa độc tố

Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

10 nhiệm vụ trong phòng, chống 3 dịch bệnh vật nuôi giai đoạn 2026 - 2030

10 nhiệm vụ trong phòng, chống 3 dịch bệnh vật nuôi giai đoạn 2026 - 2030

Chính phủ vừa ban hành kế hoạch phòng, chống 3 dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dịch bệnh và giảm thiểu thiệt hại...

Tiếp tục hủy thầu dự án LNG Nghi Sơn 58.000 tỷ đồng do không có nhà đầu tư tham gia

Tiếp tục hủy thầu dự án LNG Nghi Sơn 58.000 tỷ đồng do không có nhà đầu tư tham gia

Sau ba lần mời thầu, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 57.524 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ đầu tư. Tại thời điểm đóng thầu ngày 20/4/2026, hệ thống không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp dự án trọng điểm này thất bại trong việc thu hút đầu tư...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Chứng khoán

2

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

3

Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

Chứng khoán

4

Quốc hội phải phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá"

Tiêu điểm

5

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy