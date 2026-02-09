Thứ Hai, 09/02/2026

Siêu thị Đức đang có kế hoạch nhập khẩu gạo ST25 và nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam

Song Hà

09/02/2026, 19:37

Sự hiện diện ấn tượng của nông sản Việt tại hệ thống đại siêu thị Selgros (Đức) không chỉ là câu chuyện về giao thương, mà còn là minh chứng cho sức sống của trái cây nhiệt đới đang dần chiếm trọn cảm tình của người tiêu dùng tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới...

Các loại hoa quả Việt Nam được giới thiệu tại sự kiện.
Các loại hoa quả Việt Nam được giới thiệu tại sự kiện.

Ngày 6/2/2026, ra tại Berlin "Ngày hàng Việt Nam" được tổ chức tại siêu thị Selgros Berlin Lichtenberg, nằm trong những chuỗi hoạt động của Hội chợ hoa quả quốc tế Fruit Logistica. Đây là nỗ lực chung giữa Thương vụ Việt Nam tại Đức, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) và hệ thống bán buôn danh tiếng Selgros nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường Đức.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Đắc Thành, Đại sứ Việt Nam tại Đức, bày tỏ sự vui mừng khi sự kiện diễn ra vào dịp sát Tết. Ông cho rằng đây là thời điểm rất có ý nghĩa để Việt Nam không chỉ quảng bá các sản phẩm trái cây nổi tiếng mà còn lan tỏa nét Việt, văn hóa Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành tham dự sự kiện.
Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành tham dự sự kiện.

Đại sứ nhấn mạnh rằng việc giới thiệu trực tiếp tại siêu thị là cơ hội vàng để người tiêu dùng Đức biết đến trái cây nhiệt đới, đồng thời giúp các doanh nghiệp Việt Nam được trao đổi trực tiếp với bộ phận thu mua của siêu thị cũng như các doanh nghiệp nhập khẩu của Đức.

Cơ hội của hoa quả Việt Nam tại Đức không đến từ sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình bền bỉ thay đổi tư duy sản xuất. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Vinafruit, cho biết từ năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành rau quả Việt Nam đạt từ 20% đến 25%. Rau quả của Việt Nam đang được xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia trên thế giới, những thị trường lớn của là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu trong đó có nước Đức…

Ông Bình khẳng định Việt Nam đang quyết tâm tái cơ cấu nông nghiệp, ưu tiên các tiêu chuẩn hiện đại: "Việt Nam đang tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp trong đó ưu tiên áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, hiện đại như VietGap, GlobalGap". Ông bày tỏ niềm tin rằng người tiêu dùng Đức sẽ hài lòng với các sản phẩm rau quả Việt Nam và sẽ tiếp tục ủng hộ, đón nhận nhiều hơn nữa, góp phần đẩy mạnh thương mại Đức – Việt Nam.

Thực tế, các con số đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức, chia sẻ kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả đạt trên 60,17 triệu USD, tăng gần 40% so với năm 2024. Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn chỉ ra rằng con số này vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong nhu cầu của Đức, đồng nghĩa với việc dư địa để chúng ta khai phá còn rất lớn.

Người tiêu dùng Đức đã quen thuộc với một số sản phẩm của Việt Nam như cà phê, thủy sản, chè, gia vị nhưng vẫn còn rất nhiều sản phẩm, đặc biệt là trái cây tươi, chưa được phổ biến rộng rãi tại thị trường Đức.

Đại diện Thương vụ bày tỏ mong muốn thông qua sự kiện, các Hiệp hội và doanh nghiệp thu mua Đức sẽ biết đến nhiều hơn và giúp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây nông sản của Việt Nam đến các đối tác nhập khẩu và phân phối của Đức.

VnEconomy

Không chỉ từ phía Việt Nam, các nhà phân phối Đức cũng đặt kỳ vọng cao vào sự hợp tác này. Ông Mario Berger, Giám đốc điều hành siêu thị Selgros Lichtenberg, cho biết hệ thống này đã phân phối nhiều mặt hàng Việt Nam từ thủy sản đến trái cây tươi như thanh long, chanh dây.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, ông Berger tiết lộ: "Siêu thị đã mở rộng khu gian hàng châu Á và Selgros đang có kế hoạch nhập khẩu gạo ST25 Việt Nam và xem xét khả năng đưa thêm nhiều mặt hàng nông sản khác của Việt Nam lên kệ hàng".

Sự kiện tại Selgros là lần thứ 3 trong chưa đầy một năm qua Thương vụ Việt Nam chủ trì các hoạt động kết nối cung cầu tại Đức. Với không gian trưng bày chất lượng từ thanh long, dừa tươi, bưởi da xanh đến sầu riêng, chôm chôm, nông sản Việt đang dần rũ bỏ hình ảnh "sản phẩm xa lạ" để trở thành lựa chọn tiềm năng cho người tiêu dùng châu Âu.

Sự hài lòng của khách mời Đức khi dùng thử trà, cà phê và trái cây tươi tại sự kiện là minh chứng rõ nhất cho thấy khi chất lượng được đảm bảo và thương hiệu được quảng bá đúng cách, cánh cửa vào thị trường Đức sẽ luôn rộng mở cho hoa quả Việt Nam.

17:52, 24/11/2025

Thời cơ cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đức

