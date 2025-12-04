Xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt 64 tỷ USD, nhiều mặt hàng chủ lực lập kỷ lục mới

Với 64,01 tỷ USD thu về trong 11 tháng năm 2025, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đã sớm vượt qua thành tích của cả năm 2024 (62,5 tỷ USD). Sự bứt phá này có sự đóng góp của hàng loạt kỷ lục lịch sử mới được thiết lập bởi các mặt hàng chủ lực như rau quả, cà phê, hạt điều và hạt tiêu. Với kết quả này, toàn ngành đang hướng tới mục tiêu 70 tỷ USD cho cả năm 2025…

Sáng 4/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức buổi họp báo thường kỳ thông tin về kết quả của ngành tháng 11 và 11 tháng năm 2025. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11/2025 ước đạt 5,8 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng trước, nhưng tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 64,01 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp vào mức tăng trưởng chung, xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 34,24 tỷ USD, tăng 15%; xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 567,4 triệu USD, tăng 16,8%; xuất khẩu thủy sản đạt 10,38 tỷ USD, tăng 13,2%; xuất khẩu lâm sản đạt 16,61 tỷ USD, tăng 5,9%; xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 2,2 tỷ USD, tăng 29,9%; xuất khẩu muối đạt 11 triệu USD, tăng 93,1% so với cùng kỳ năm trước.

HÀNG LOẠT KỶ LỤC MỚI ĐƯỢC THIẾT LẬP

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam với thị phần chiếm 45,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành hàng. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 22,8% và 13,4%. Thị phần của hai khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,8% và 1,4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam 11 tháng năm 2025 sang khu vực châu Á tăng 5,6%; châu Mỹ tăng 8%; châu Âu tăng 34,8%; châu Phi tăng 77,3%; và châu Đại Dương tăng 7,7%.

Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc với thị phần 22%, Hoa Kỳ với thị phần 20,5%, và Nhật Bản với thị phần 7%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc tăng 14,8%, Hoa Kỳ tăng 6,1%, và Nhật Bản tăng 20,7%.

Đáng chú ý, trong kết quả chung, một số mặt hàng đã thiết lập mốc kỷ lục mới cao nhất từ trước tới nay về kim ngạch xuất khẩu, là cà phê, rau quả, hạt điều, hạt tiêu.

Cụ thể, xuất khẩu cà phê tháng 11/2025 ước đạt 80 nghìn tấn với kim ngạch đạt 463,3 triệu USD, đưa tổng khối lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê 11 tháng năm 2025 lên 1,4 triệu tấn và 7,88 tỷ USD, tăng 14,1% về khối lượng và tăng 59,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 11 tháng đạt 5667,6 USD/tấn, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm trước. Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 13,3%, 7,8% và 7,4%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức tăng 95%, thị trường Italia tăng 57,1%, thị trường Tây Ban Nha tăng 48,8%.

Với mặt hàng rau quả, kim ngạch xuất khẩu tháng 11/2025 ước đạt 850 triệu USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2025 lên 7,91 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng rau quả của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu chiếm 64,1%. Hai thị trường xuất khẩu rau quả lớn tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lần lượt là 6,4% và 3,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả sang Trung Quốc tăng 10,4%, Hoa Kỳ tăng 58,3%, trong khi Hàn Quốc đạt mức tương đương năm trước.

Xuất khẩu hạt điều tháng 11/2025 ước đạt 70 nghìn tấn với kim ngạch đạt 480,5 triệu USD, đưa tổng khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt điều 11 tháng năm 2025 lên 698,1 nghìn tấn và 4,76 tỷ USD, tăng 4% về khối lượng và tăng 19,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hà Lan là 3 thị trường tiêu thụ hạt điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 21,3%, 18,9% và 9,6%.

Xuất khẩu hạt tiêu tháng 11/2025 ước đạt 17 nghìn tấn với kim ngạch đạt 109,5 triệu USD, đưa tổng khối lượng và kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu 11 tháng năm 2025 lên 222,2 nghìn tấn và 1,5 tỷ USD, giảm 5,5% về khối lượng nhưng tăng 23,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 11 tháng đạt 6755,1 USD/tấn, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước.

LÂM - THỦY SẢN GIỮ ĐÀ TĂNG; CAO SU, GẠO "HỤT HƠI"

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong khi thủy sản và lâm sản vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, thì gạo và cao su lại đối mặt với sự sụt giảm cả về lượng và giá trị.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản tháng 11/2025 ước đạt 1,05 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng thủy sản 11 tháng của năm 2025 lên 10,38 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là 3 thị trường tiêu thụ hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 20,2%, 17,6% và 15%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hàng thủy sản sang thị trường Trung Quốc tăng 33,7%, thị trường Hoa Kỳ tăng 7,5%, thị trường Nhật Bản tăng 10,5%.

Đối với ngành hàng lâm sản, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 11/2025 ước đạt 1,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 11 tháng lên 15,54 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần 55,6%. Nhật Bản và Trung Quốc là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 12,6% và 11,5%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Hoa Kỳ tăng 6,2%, thị trường Nhật Bản tăng 24,5%, thị trường Trung Quốc giảm 6,6%.

Ngược lại, mặt hàng cao su lại chứng kiến sự sụt giảm. Cụ thể, xuất khẩu cao su tháng 11/2025 ước đạt 180 nghìn tấn với kim ngạch đạt 306,2 triệu USD, đưa tổng khối lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su 11 tháng lên 1,7 triệu tấn và 2,89 tỷ USD, giảm 6,8% về khối lượng và giảm 2,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, xuất khẩu gạo tháng 11/2025 ước đạt 320 nghìn tấn với giá trị đạt 169,8 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng đạt 7,5 triệu tấn và 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về khối lượng và giảm 27,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU XUẤT KHẨU 70 TỶ USD

Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết mục tiêu tăng trưởng ngành năm 2025 đạt 4% và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản phấn đấu gần 70 tỷ USD. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển ngành, rà soát và sửa đổi hệ thống pháp luật về nông nghiệp và môi trường nhằm bảo đảm tính thống nhất, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ hai, Chủ trì tham mưu sửa đổi các quan điểm lớn, xây dựng các luật sửa đổi như Luật Đất đai, Luật Địa chất và Khoáng sản, cùng các quy hoạch quan trọng và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến: mục tiêu tăng trưởng ngành năm 2025 đạt 4% và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản phấn đấu gần 70 tỷ USD. Ảnh Chu Khôi.

Thứ ba, Quá trình cơ cấu lại ngành được thúc đẩy theo hướng nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và sinh thái.

Bộ cũng sẽ tổ chức nhiều hội nghị và đoàn công tác nhằm hỗ trợ sản xuất, xuất nhập khẩu; tổng kết Đề án vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn và chuẩn bị các nội dung phục vụ làm việc với EC về chống khai thác IUU.

Thứ tư, Hỗ trợ địa phương vận hành chính quyền 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục trong các lĩnh vực môi trường, kiểm tra chuyên ngành, đất đai, khoáng sản; đồng thời chuyển giao 184 nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa phương.

Bộ cũng coi chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, chế biến. Ngoài ra, Bộ tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả đất đai, tài nguyên nước; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và phát triển hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.