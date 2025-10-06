Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu hơn 52 tỷ USD sau 9 tháng

Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 9 tháng của Việt Nam năm 2025 đạt 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của khu vực nông nghiệp trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Tổng cán cân thương mại nông, lâm, thủy sản 3 quý đạt thặng dư 15,93 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2024…

Sáng 6/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp báo thường kỳ thông báo về kết quả ngành tháng 9 vừa qua và 3 quý đầu năm. Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Ttrong bối cảnh quốc tế và trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp vẫn đạt được kết quả tích cực.

“Ba quý đầu năm, dù phải đối mặt với biến động quốc tế phức tạp, hệ thống chính quyền hai cấp đang trong giai đoạn kiện toàn sau sáp nhập, cùng với tác động nặng nề của ba cơn bão lớn – đặc biệt là bão số 10 – song toàn ngành đã nỗ lực duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực và đạt tăng trưởng tích cực”, Thứ trưởng nói.

TĂNG TRƯỞNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP 9 THÁNG ĐẠT 3,83%

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay theo thống kê, thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay ước khoảng 15.000 tỷ đồng, với 67 người chết và mất tích. Riêng bão số 10 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và công tác ứng phó chủ động của các địa phương, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được nhịp tăng trưởng.

Trong 9 tháng, sản lượng lúa cả nước đạt khoảng 40 triệu tấn, sản lượng thủy sản 7,26 triệu tấn (tăng 3,2%), trong đó nuôi trồng tăng nhanh. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng ước hơn 18 triệu m³, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

“Tăng trưởng khu vực nông lâm thủy sản quý 3 của năm 2025 đạt 3,4%, đưa mức tăng chung 9 tháng đầu năm lên 3,83% – cao hơn cùng kỳ năm trước. Trong đó, trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản đều tăng trưởng khá, bảo đảm nguồn cung trong nước và xuất khẩu” Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Bộ đang hoàn thiện tổng kết giai đoạn 2021–2025 và xây dựng định hướng giai đoạn 2026–2035, tập trung vào các mục tiêu nâng cao chất lượng sống nông thôn, chuyển đổi sinh kế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng nông thôn bền vững.

“Bên cạnh đó, Bộ cũng đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, coi đây là động lực tăng trưởng mới. Trong tuần tới, Bộ sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai Tổ công tác AI trong nông nghiệp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, hoàn thiện thể chế, chính sách, và cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 9/2025 ước đạt 6,35 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành đạt 52,31 tỷ USD, tăng 14%, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của khu vực nông nghiệp trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Trong đó, nông sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 28,51 tỷ USD, tăng 16,8%; thủy sản đạt 8,12 tỷ USD, tăng 12,3%; lâm sản đạt 13,41 tỷ USD, tăng 7,4%; sản phẩm chăn nuôi đạt 447,5 triệu USD, tăng 18,6%; đầu vào sản xuất đạt 1,82 tỷ USD, tăng 33,1%; và muối đạt 8 triệu USD, tăng gần 96,3%.

"Với kết quả này, toàn ngành đã hoàn thành trên 80% kế hoạch năm 2025. Nếu 3 tháng cuối năm duy trì mức tăng xuất khẩu bình quân 5–5,5 tỷ USD/tháng, kim ngạch cả năm có thể vượt 67 tỷ USD, thậm chí đạt 70 tỷ USD, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

NÔNG LÂM THUỶ SẢN XUẤT SIÊU 16 TỶ USD

Phân tích về thị trường xuất khẩu nông lâm thuỷ sản, thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết xét theo vùng lãnh thổ, châu Á tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm 43,9% tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng qua. Kế đó là châu Mỹ (23%) và châu Âu (14,2%). Thị phần xuất khẩu sang châu Phi và châu Đại Dương còn khiêm tốn, lần lượt đạt 3% và 1,3%.

So với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu sang châu Âu tăng mạnh 40,6%, châu Phi tăng 91,6%, trong khi châu Á và châu Mỹ lần lượt tăng 4,1% và 11,4%.

Về thị trường cụ thể, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba đối tác lớn nhất, chiếm tổng cộng gần 48% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 9%, Trung Quốc tăng 5,9%, và Nhật Bản tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về kết quả xuất khẩu nông lâm thuỷ sản. Ảnh Chu Khôi.

Nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam đạt kết quả tích cực. Cà phê tiếp tục là điểm sáng, với kim ngạch 9 tháng đạt 6,98 tỷ USD, tăng 61,4% dù sản lượng chỉ tăng 11,1%. Giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 5.658 USD/tấn, tăng hơn 45% so với cùng kỳ.

Rau quả đạt giá trị xuất khẩu 6,22 tỷ USD, tăng 10,3%, duy trì vị trí nhóm hàng tỷ USD có tăng trưởng ổn định. Hạt điều đạt 3,75 tỷ USD, tăng 18,9%, nhờ giá xuất khẩu bình quân đạt gần 6.800 USD/tấn, tăng 17,5%.

Hạt tiêu tuy giảm 6,3% về lượng nhưng tăng mạnh 28,7% về giá trị, đạt 1,27 tỷ USD, với giá bình quân hơn 6.770 USD/tấn, tăng tới 37,4%.

Ngược lại, gạo gặp khó về giá khi giá xuất khẩu bình quân giảm 18,6%, còn 509 USD/tấn, khiến tổng kim ngạch 9 tháng chỉ đạt 3,55 tỷ USD, giảm 18,5% dù sản lượng vẫn duy trì 7 triệu tấn.

Cao su đạt 2,32 tỷ USD, tăng 10,8%, dù khối lượng không đổi; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 12,52 tỷ USD, tăng 7,1%; thủy sản đạt 8,12 tỷ USD, tăng 12,3%; trong đó tôm và cá tra tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Quang cảnh họp báo. Ảnh Chu Khôi.

Tổng cán cân thương mại nông, lâm, thủy sản 9 tháng đầu năm đạt thặng dư 15,93 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2024. Ba nhóm hàng có thặng dư lớn gồm: Lâm sản: thặng dư 11,01 tỷ USD, tăng 5,7%; Thủy sản thặng dự 5,74 tỷ USD, tăng 7,1%;

Nông sản thặng dư 6,13 tỷ USD, tăng 41,3%. Ngược lại, nhóm đầu vào sản xuất thâm hụt 4,08 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi thâm hụt 2,86 tỷ USD, và muối thâm hụt 17,8 triệu USD.

Có 7 mặt hàng đạt thặng dư thương mại trên 1 tỷ USD, gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ thặng dư 10,15 tỷ USD (tăng 5,1%); Cà phê thặng dư 6,68 tỷ USD (tăng 64,4%); Rau quả thặng dư 4,33 tỷ USD (tăng 8,8%); Tôm thặng dư 2,84 tỷ USD (tăng 12,5%); Gạo thặng dư 2,04 tỷ USD (giảm 38,7%); Cá tra thặng dư 1,46 tỷ USD (tăng 7,9%); Hạt tiêu thặng dư gần 1,06 tỷ USD (tăng 18%).

Bên cạnh đó, có 6 mặt hàng thâm hụt trên 1 tỷ USD, chủ yếu là nguyên liệu đầu vào: thức ăn chăn nuôi, bông, chế phẩm trồng trọt, ngô, thịt và phụ phẩm thịt, lúa mì. Trong đó, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu nhập khẩu vẫn là khoản thâm hụt lớn nhất với 2,44 tỷ USD, dù đã giảm 14,8% so cùng kỳ.

Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả 9 tháng cho thấy nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần lớn vào xuất siêu chung của cả nước. Bộ đang tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh chế biến sâu, chuyển đổi xanh và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm bảo đảm mục tiêu cả năm 2025 đạt kim ngạch 67- 70 tỷ USD, giữ vững đà tăng trưởng bền vững trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu.