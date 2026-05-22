Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp số cho giới trẻ

Song Hà

22/05/2026, 08:02

“MegaLive thanh niên” không đơn thuần là sự kiện bán hàng ngắn hạn mà là mô hình thử nghiệm quan trọng cho cách thức phát triển thương mại điện tử thế hệ mới tại Việt Nam, gắn công nghệ với cộng đồng, gắn kinh doanh với đào tạo và gắn tăng trưởng với phát triển nguồn nhân lực số quốc gia...

"MegaLive thanh niên" có sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các top creator trong hệ thống DAKE MCN.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (1956 – 2026), Chuỗi hoạt động "MegaLive thanh niên" - Ngày hội mua sắm ngành hàng Mẹ & Bé đã chính thức diễn ra từ ngày 20 - 22/5/2026. Đây là mô hình phối hợp tiêu biểu giữa cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng công nghệ, tổ chức hỗ trợ thanh niên và cộng đồng doanh nghiệp nhằm mở ra không gian phát triển mới cho thế hệ trẻ trong thời đại kinh tế số.

"MegaLive thanh niên" diễn ra từ 9h - 24h ngày 20/5 trên kênh TikTok Michi Baby Official và từ 9h - 24h ngày 22/5 trên kênh TikTok Mẹ Sam Review. Sự kiện do Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam) và TikTok Shop tổ chức.

Phát biểu tại buổi ra mắt chuỗi sự kiện, ông Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc eComDX nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả tốc độ tăng trưởng chính là chất lượng phát triển và chiều sâu của hệ sinh thái.

Theo ông Hoàng, nếu như trước đây thương mại điện tử chủ yếu được hiểu là “đưa hàng lên sàn”, thì hiện nay mô hình này đã có những bước chuyển đổi mạnh mẽ. Đó là các hoạt động trải nghiệm tiêu dùng theo thời gian thực, có sự kết nối trực tiếp giữa thương hiệu với người tiêu dùng thông qua các nhân vật trải nghiệm trên nền tảng số.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số vừa đóng vai trò là đơn vị quản lý chuyên ngành, vừa là cơ quan tổ chức phát triển thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Thời gian qua, Trung tâm eComDX đã đồng hành cùng SYS tổ chức nhiều hoạt động đào tạo và livestream trên TikTok Shop nhằm đẩy mạnh thị trường.

Ông Hoàng chia sẻ đây là mô hình thúc đẩy thương mại điện tử theo ngành hàng đầy tiềm năng. Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận khách hàng bằng phương thức hoàn toàn mới. Nhà sáng tạo nội dung có thêm cơ hội để phát triển nghề nghiệp vững chắc. Thanh niên được trao cơ hội tham gia sâu vào nền kinh tế số bằng chính năng lực sáng tạo của mình.

“Hy vọng rằng, phiên livestream này không chỉ mang lại những kết quả tích cực về thương mại, mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần dám thử sức và tinh thần tiên phong của thanh niên Việt Nam trong thời đại số”, đại diện eComDX kỳ vọng.

Thương mại điện tử hiện nay không còn là “sân chơi riêng” của các doanh nghiệp lớn. Ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại, một phiên livestream và một ý tưởng nghiêm túc, rất nhiều bạn trẻ đã có thể tự tin bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình.

Các hoạt động như “MegaLive thanh niên” không đơn thuần là sự kiện bán hàng ngắn hạn. Đây đang trở thành những mô hình thử nghiệm quan trọng cho cách thức phát triển thương mại điện tử thế hệ mới tại Việt Nam: gắn công nghệ với cộng đồng, gắn kinh doanh với đào tạo và gắn tăng trưởng với phát triển nguồn nhân lực số quốc gia.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh: Phát triển thương mại điện tử cốt lõi là để hình thành lực lượng nhân lực số mới cho Việt Nam. Đây là định hướng chiến lược đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Ông Khôi cũng kỳ vọng có thể tổ chức các phiên livestream định kỳ hàng tháng để tạo sân chơi bền vững cho các nhãn hàng tiếp cận người tiêu dùng, trong đó đặc biệt ưu tiên các nhãn hàng Việt Nam.

Mục tiêu chiến lược của chuỗi hoạt động trong thời gian tới: Từng bước hình thành các mô hình đào tạo thực chiến bài bản cho giới trẻ; xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho các nhà sáng tạo nội dung thương mại số; tạo điều kiện tối đa để thanh niên tiếp cận và làm chủ các kỹ năng kinh doanh số.

