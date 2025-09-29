100% bệnh viện công lập TP.HCM triển khai bệnh án điện tử

Toàn hệ thống TP.HCM đã có 153/164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; trong đó, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn đã áp dụng, giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính và tạo nền tảng cho hệ sinh thái y tế thông minh…

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng, Thành phố hiện là địa phương có số lượng cơ sở khám, chữa bệnh lớn nhất cả nước, bao gồm: 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã và 296 điểm trạm, 10.627 phòng khám (trong đó có 417 phòng khám đa khoa).

Thời gian qua, Sở Y tế Thành phố đã thường xuyên đôn đốc, giám sát đảm bảo tiến độ và tính đồng bộ triển khai trong toàn hệ thống. Đến nay đã có 153 trên tổng số 164 bệnh viện trên địa bàn triển khai bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ hơn 93% toàn hệ thống. Trong đó, khối bệnh viện công lập của Thành phố đạt tỷ lệ 100% với 60/60 bệnh viện đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động theo đúng lộ trình; khối bệnh viện bộ, ngành đạt mức gần như tuyệt đối với 13/14 đơn vị đã triển khai.

Đáng chú ý, ở khối ngoài công lập, dù số lượng cơ sở lớn và đa dạng về quy mô, vẫn có tới 80/90 bệnh viện đã triển khai, chiếm hơn 89%. Nếu xét theo phạm vi ứng dụng, tỉ lệ bệnh viện triển khai bệnh án điện tử toàn viện đạt mức cao, trong đó 64% bệnh viện công lập và 65% bệnh viện tư nhân đã hoàn thành ở quy mô toàn bộ bệnh viện.

Về hình thức đầu tư, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho hay phần lớn các bệnh viện lựa chọn giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí.

Dù vậy, với số lượng lớn cơ sở khám, chữa bệnh, ông Tăng Chí Thượng nhìn nhận việc triển khai đồng bộ bệnh án điện tử và đảm bảo đúng tiến độ tại tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thật sự là một thách thức rất lớn đối với toàn hệ thống y tế Thành phố.

Thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ mở rộng bệnh án điện tử đến mọi cơ sở khám chữa bệnh, hoàn thiện kho dữ liệu y tế tập trung, bảo đảm an toàn, liên thông, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn để dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, phục vụ thành phố hiện đại, đáng sống.

Tại hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hoá kho dữ liệu của ngành y tế Thành phố vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương những nỗ lực của toàn ngành y tế Thành phố vượt qua nhiều thách thức, đạt tỷ lệ hơn 93% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, chuẩn hóa kho dữ liệu dùng chung của ngành y tế.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh bệnh án điện tử giúp rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm chi phí và thủ tục, tăng minh bạch quản lý; tạo bức tranh toàn diện về sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ hoạch định chính sách và dự báo xu hướng y tế, hướng tới TP.HCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu trong khu vực và châu Á. Việc tích hợp kho dữ liệu dùng chung là bước hiện thực hóa Nghị quyết 72, khẳng định TP.HCM đi đầu thực hiện nghị quyết.

Đồng thời, ngành y tế cần khẩn trương triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện còn lại, rà soát vướng mắc để kiến nghị chính sách, bổ sung nhân lực và chi phí công nghệ thông tin, thu hẹp chênh lệch hạ tầng giữa các bệnh viện.

Cùng với đó, mở rộng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, phục vụ TP.HCM hiện đại, thông minh và đáng sống.