Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Y tế

100% bệnh viện công lập TP.HCM triển khai bệnh án điện tử

Thi Nguyễn

29/09/2025, 13:57

Toàn hệ thống TP.HCM đã có 153/164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; trong đó, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn đã áp dụng, giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính và tạo nền tảng cho hệ sinh thái y tế thông minh…

Bác sĩ khám và truy cập hồ sơ bệnh án điện tử tại bệnh viện Tai Mũi Họng - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM
Bác sĩ khám và truy cập hồ sơ bệnh án điện tử tại bệnh viện Tai Mũi Họng - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng, Thành phố hiện là địa phương có số lượng cơ sở khám, chữa bệnh lớn nhất cả nước, bao gồm: 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã và 296 điểm trạm, 10.627 phòng khám (trong đó có 417 phòng khám đa khoa).

Thời gian qua, Sở Y tế Thành phố đã thường xuyên đôn đốc, giám sát đảm bảo tiến độ và tính đồng bộ triển khai trong toàn hệ thống. Đến nay đã có 153 trên tổng số 164 bệnh viện trên địa bàn triển khai bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ hơn 93% toàn hệ thống. Trong đó, khối bệnh viện công lập của Thành phố đạt tỷ lệ 100% với 60/60 bệnh viện đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động theo đúng lộ trình; khối bệnh viện bộ, ngành đạt mức gần như tuyệt đối với 13/14 đơn vị đã triển khai.

Đáng chú ý, ở khối ngoài công lập, dù số lượng cơ sở lớn và đa dạng về quy mô, vẫn có tới 80/90 bệnh viện đã triển khai, chiếm hơn 89%. Nếu xét theo phạm vi ứng dụng, tỉ lệ bệnh viện triển khai bệnh án điện tử toàn viện đạt mức cao, trong đó 64% bệnh viện công lập và 65% bệnh viện tư nhân đã hoàn thành ở quy mô toàn bộ bệnh viện.

Về hình thức đầu tư, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho hay phần lớn các bệnh viện lựa chọn giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí.

Dù vậy, với số lượng lớn cơ sở khám, chữa bệnh, ông Tăng Chí Thượng nhìn nhận việc triển khai đồng bộ bệnh án điện tử và đảm bảo đúng tiến độ tại tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thật sự là một thách thức rất lớn đối với toàn hệ thống y tế Thành phố.

Thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ mở rộng bệnh án điện tử đến mọi cơ sở khám chữa bệnh, hoàn thiện kho dữ liệu y tế tập trung, bảo đảm an toàn, liên thông, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn để dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, phục vụ thành phố hiện đại, đáng sống.

Tại hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hoá kho dữ liệu của ngành y tế Thành phố vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương những nỗ lực của toàn ngành y tế Thành phố vượt qua nhiều thách thức, đạt tỷ lệ hơn 93% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, chuẩn hóa kho dữ liệu dùng chung của ngành y tế.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh bệnh án điện tử giúp rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm chi phí và thủ tục, tăng minh bạch quản lý; tạo bức tranh toàn diện về sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ hoạch định chính sách và dự báo xu hướng y tế, hướng tới TP.HCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu trong khu vực và châu Á. Việc tích hợp kho dữ liệu dùng chung là bước hiện thực hóa Nghị quyết 72, khẳng định TP.HCM đi đầu thực hiện nghị quyết.

Đồng thời, ngành y tế cần khẩn trương triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện còn lại, rà soát vướng mắc để kiến nghị chính sách, bổ sung nhân lực và chi phí công nghệ thông tin, thu hẹp chênh lệch hạ tầng giữa các bệnh viện.

Cùng với đó, mở rộng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, phục vụ TP.HCM hiện đại, thông minh và đáng sống.

Từ khóa:

an sinh bệnh án điện tử Bệnh viện khám chữa bệnh sức khỏe cộng đồng TP.HCM y tế

Đọc thêm

Thế khó của người cao tuổi Việt Nam

Thế khó của người cao tuổi Việt Nam

Để được chăm sóc tại các cơ sở dưỡng lão tư nhân, người cao tuổi phải chi trả ít nhất từ 7 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra với các dịch vụ chăm sóc nội trú dài ngày hay chăm sóc đặc biệt, mức phí tăng lên tới 15 triệu, thậm chí 20 triệu/người/tháng. Đây là mức phí rất cao và đại đa số người cao tuổi không thể chi trả, dù có lương hưu...

Bộ Y tế

Bộ Y tế "tăng tốc" nâng cao năng lực tuyến dưới, chống quá tải tuyến trên

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện, tăng số giường bệnh, tập trung vào các chuyên khoa trọng điểm. Đồng thời, triển khai các chính sách thu hút, khuyến khích bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, góp phần nâng cao năng lực cho y tế tuyến dưới...

Dự kiến các nhóm được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026

Dự kiến các nhóm được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026

Từ năm 2026, sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Đồng Nai đồng loạt khởi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai đồng loạt khởi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, có hàng triệu lao động, nhu cầu về chỗ ở bức thiết, do đó, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng...

Công nhân, người lao động thấp gửi trẻ mầm non ở đâu để đảm bảo an toàn, tốt, rẻ?

Công nhân, người lao động thấp gửi trẻ mầm non ở đâu để đảm bảo an toàn, tốt, rẻ?

Hiện nay, khối trường mầm non công lập khó nhân rộng vì vướng vốn, đất đai và biên chế; trường tư thục có tiềm năng lớn nhất nhờ xã hội hóa; nhóm trẻ độc lập tư thục đáp ứng tốt nhu cầu cấp thiết nhưng cần khắc phục bài toán chất lượng và an toàn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng

Địa phương

2

Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế

Tài chính

3

Nam A Bank tiếp tục vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Tài chính

4

Nỗ lực bảo vệ “lá chắn” Trái đất, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

5

Thu nhập mỗi giờ của các CEO ngành bán lẻ Mỹ

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy