Đề xuất tăng mức phụ cấp hàng tháng với nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố
Nhật Dương
17/03/2026, 09:56
Nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố hiện đang hưởng mức phụ cấp là 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu. Trong bối cảnh nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều thay đổi, Bộ Y tế đang đề xuất tăng mức hỗ trợ hằng tháng cho nhóm này...
Theo Bộ Y tế, đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố là người có trình độ chuyên môn về y tế,
thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn, là
cánh tay nối dài của ngành y tế.
Duy trì đội ngũ nhân viên y tế
thôn bản và xây dựng các chế độ chính sách cho nhân viên y tế thôn bản là rất cần
thiết trong giai đoạn hiện nay,
nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, góp phần thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân
dân trong tình hình mới.
Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh nguy
hiểm luôn luôn có nguy cơ bùng phát, lây lan trong cộng đồng cần phải được phát
hiện sớm, truy vết, giám sát chặt chẽ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu hẹp khoảng
cách về tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, tử vong bà mẹ và tử vong trẻ em giữa
các vùng, miền, góp phần bảo đảm
tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ nhân
viên y tế thôn, bản, tổ
dân phố, năm 2009, Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg quy định về chế độ phụ cấp
đối với nhân viên y tế thôn, bản.
Trong đó quy định mỗi thôn, bản được bố trí từ 1 đến 2
nhân viên y tế, căn cứ vào quy mô dân số và địa bàn hoạt động. Trong thời gian công tác, nhân viên y
tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hàng tháng; mức phụ cấp bằng 0,5 và 0,3 so với
mức lương tối thiểu chung.
Mức phụ cấp đối với nhân viên y tế
thôn, bản không áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các tổ dân phố thuộc
các phường, thị trấn. Do
đó, đã xuất hiện tình trạng nhân viên y tế ở các tổ dân phố thuộc phường, thị
trấn không tham gia hoạt động vì không thuộc phạm vi, đối tuợng áp dụng mà do địa
phương tự cân đối và vận dụng chi trả phụ cấp.
Xuất phát từ thực tiễn đó, năm 2019,
Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định
về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở
thôn, tổ dân phố. Tiếp
đó, năm 2023, Chính phủ
ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Tại Nghị định số 33 đã quy định, người hoạt động không
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 chức danh, bao gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Các chức danh này được hưởng phụ cấp
hàng tháng.
Có địa phương đã quyết định cho
nhân viên y tế thôn bản nghỉ việc và giao nhiệm vụ cho 1 trong 3 chức danh quy
định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP kiêm nhiệm phụ trách. Việc này đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động, thiếu bền vững, lãng phí,
vì 3 chức danh trên được bầu theo nhiệm kỳ.
Trong khi đó, tiêu chuẩn của nhân viên y tế thôn bản
phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành và được đào tạo theo quy định. Trong khi việc thực hiện
theo phương thức bồi dưỡng khi trực tiếp tham công việc không có tính khả thi.
Vì vậy, hiện Bộ Y tế đang xây dựng Nghị
định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người
lao động trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ
nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Qua đó, nhằm đảm bảo duy trì ổn định
nhân lực thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo dự thảo Nghị định, chế độ hỗ trợ nhân viên
y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản do Bộ Y tế xây dựng đã thay đổi từ “chế
độ phụ cấp” thành “chế độ hỗ trợ hằng tháng”.
Mức hỗ trợ hằng tháng được đề xuất tăng so với
mức phụ cấp trước đây, đảm bảo đáp ứng thực tiễn và theo kiến nghị của các địa
phương.
Cụ thể theo dự thảo, mức hỗ trợ hằng tháng đối
với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản bằng 0,7 hoặc 0,5 so với
mức lương cơ sở (hiện lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng). Mức phụ cấp hiện
đang áp dụng là 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu.
Trong đó, mức 0,7 áp dụng đối với nhân viên y tế
thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình
trở lên; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quyết định Thủ tướng; các
tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.
Mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ
dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn, bản, tổ dân phố còn lại.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm,
tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của
địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể số lượng nhân viên
y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Quy định cụ thể mức hỗ trợ cụ thể hằng
tháng của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản nhưng không thấp
hơn mức hỗ trợ quy định...
Bộ Y tế dự kiến, khi chính sách được thông qua,
cả nước sẽ có
khoảng 120.000 nhân viên y tế thôn, bản và tổ dân phố đang tham gia mạng lưới
chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng được tăng mức hỗ trợ.
Mức phụ cấp mới của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
14:59, 16/03/2026
Thẩm phán có quyền quyết định thay đổi, lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Luật Phục hồi, phá sản quy định thẩm phán có quyền quyết định thay đổi, lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi mở thủ tục phục hồi hoặc sau khi tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản. Vì vậy, dự thảo quy định trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp nhà nước.
Một số giám đốc công ty ký khống hồ sơ vay vốn khiến ngân hàng thiệt hại hơn 38 tỷ đồng
Viện kiểm sát cáo buộc một số giám đốc công ty đã giúp sức, ký khống hợp đồng kinh tế, chứng từ, hồ sơ cho Vũ Thị Thu Hà khiến ngân hàng thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.
Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử
Số lượng cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 đạt 99,69% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào trong cả nước. Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu bầu hợp lệ.
Tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp để kiến tạo phát triển
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phải được đặt ở vị trí trung tâm, “coi pháp luật là động lực cho phát triển, không phải là rào cản”. Trên tinh thần đó, tư duy lập pháp cần tiếp tục được đổi mới, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển.
Hà Nội xử lý xe khách dừng đỗ chờ đến giờ vào khu vực hạn chế
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định tại các tuyến cửa ngõ và vành đai nội đô khi chờ đến giờ được phép lưu thông vào khu vực hạn chế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: