Đề xuất tăng mức phụ cấp hàng tháng với nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố

Nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố hiện đang hưởng mức phụ cấp là 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu. Trong bối cảnh nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều thay đổi, Bộ Y tế đang đề xuất tăng mức hỗ trợ hằng tháng cho nhóm này...

Theo Bộ Y tế, đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố là người có trình độ chuyên môn về y tế, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn, là cánh tay nối dài của ngành y tế.

Duy trì đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và xây dựng các chế độ chính sách cho nhân viên y tế thôn bản là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm luôn luôn có nguy cơ bùng phát, lây lan trong cộng đồng cần phải được phát hiện sớm, truy vết, giám sát chặt chẽ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu hẹp khoảng cách về tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, tử vong bà mẹ và tử vong trẻ em giữa các vùng, miền, góp phần bảo đảm tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố, năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg quy định về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Trong đó quy định mỗi thôn, bản được bố trí từ 1 đến 2 nhân viên y tế, căn cứ vào quy mô dân số và địa bàn hoạt động. Trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hàng tháng; mức phụ cấp bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

Mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản không áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn. Do đó, đã xuất hiện tình trạng nhân viên y tế ở các tổ dân phố thuộc phường, thị trấn không tham gia hoạt động vì không thuộc phạm vi, đối tuợng áp dụng mà do địa phương tự cân đối và vận dụng chi trả phụ cấp.

Xuất phát từ thực tiễn đó, năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tiếp đó, năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tại Nghị định số 33 đã quy định, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 chức danh, bao gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Các chức danh này được hưởng phụ cấp hàng tháng.

Có địa phương đã quyết định cho nhân viên y tế thôn bản nghỉ việc và giao nhiệm vụ cho 1 trong 3 chức danh quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP kiêm nhiệm phụ trách. Việc này đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, thiếu bền vững, lãng phí, vì 3 chức danh trên được bầu theo nhiệm kỳ.

Trong khi đó, tiêu chuẩn của nhân viên y tế thôn bản phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành và được đào tạo theo quy định. Trong khi việc thực hiện theo phương thức bồi dưỡng khi trực tiếp tham công việc không có tính khả thi.

Vì vậy, hiện Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Qua đó, nhằm đảm bảo duy trì ổn định nhân lực thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo dự thảo Nghị định, chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản do Bộ Y tế xây dựng đã thay đổi từ “chế độ phụ cấp” thành “chế độ hỗ trợ hằng tháng”.

Mức hỗ trợ hằng tháng được đề xuất tăng so với mức phụ cấp trước đây, đảm bảo đáp ứng thực tiễn và theo kiến nghị của các địa phương.

Cụ thể theo dự thảo, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản bằng 0,7 hoặc 0,5 so với mức lương cơ sở (hiện lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng). Mức phụ cấp hiện đang áp dụng là 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu.

Trong đó, mức 0,7 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quyết định Thủ tướng; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại thôn, bản, tổ dân phố còn lại.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể số lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Quy định cụ thể mức hỗ trợ cụ thể hằng tháng của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản nhưng không thấp hơn mức hỗ trợ quy định...

Bộ Y tế dự kiến, khi chính sách được thông qua, cả nước sẽ có khoảng 120.000 nhân viên y tế thôn, bản và tổ dân phố đang tham gia mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng được tăng mức hỗ trợ.