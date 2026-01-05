1.157 hóa hơn bán hàng được lập không đúng thời điểm, PNJ bị phạt tiền

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 05/01/2026
Hà Anh
05/01/2026, 09:05
PNJ còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần quy định tại khoản 1b Điều 10 Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012.
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) thông báo nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn của Cục thuế TP.HCM.
Theo đó, PNJ đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với 1.157 hóa đơn, chưa đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Bên cạnh đó, công ty này còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần quy định tại khoản 1b Điều 10 Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012.
Do đó, PNJ bị Cục thuế TP.HCM xử phạt hành chính số tiền 65,6 triệu đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này.
Được biết ngày 12/1/2026 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 1 năm 2026.
Bên cạnh đó, PNJ dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, (1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 12/1/2026 và ngày dự kiến là 28/1/2026.
Với hơn 341,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, PNJ ước tính sẽ phải chi khoảng hơn 341,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.
Mới đây, VCSC đã điều chỉnh tăng 7% giá mục tiêu cho CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) lên 113.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua".
Theo VCSC, việc điều chỉnh tăng giá mục tiêu là do tác động tích cực từ việc VCSC cập nhật giá mục tiêu sang cuối năm 2026 (so với giữa năm 2026 trước đây).
Ngoài ra, VCSC duy trì tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong giai đoạn 2026–2030, do lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trung bình trong giai đoạn 2026–2028 tăng 9% (chủ yếu nhờ giả định chi phí SG&A/doanh thu bán lẻ giảm), bù đắp cho mức giảm 4% trong lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trung bình trong giai đoạn 2027–2031 (chủ yếu do giả định biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ giảm).
Trong năm 2026, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh thu bán lẻ tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng thời VCSC cũng kỳ vọng PNJ sẽ tiếp tục có kết quả kinh doanh vượt trội hơn so với thị trường trang sức nói chung, trong bối cảnh các chuỗi hiện đại khác gặp khó khăn trong việc mở rộng mạng lưới cửa hàng, trong khi các cửa hàng truyền thống nhỏ lẻ chịu áp lực từ các quy định pháp lý và yêu cầu tuân thủ ngày càng chặt chẽ hơn.
