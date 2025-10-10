17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế

Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế uy tín...

Theo danh sách của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các tổ chức kiểm định, 5 cái tên mới là trường Đại học Công nghiệp TP HCM, VinUni, Lạc Hồng, Hoa Sen và trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

12 trường còn lại gồm trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bách khoa Hà Nội; Xây dựng Hà Nội; Kinh tế Quốc dân; Tôn Đức Thắng; Kinh tế TP HCM; Văn Lang; Anh quốc Việt Nam (BUV); trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH); trường Đại học Quốc tế và Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP HCM;

Các trường này đạt kiểm định của 6 tổ chức nước ngoài. Trong đó, nhiều nhất là HCERES - Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp, và AUN-QA - Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN.

Căn cứ Điều 51 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục có thể sử dụng làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Đây là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, thực hiện phân tầng, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Các đơn vị đạt tiêu chuẩn sẽ được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn để đầu tư phát triển, được thực hiện quyền tự chủ cao hơn.

Theo danh sách của Bộ giáo dục và Đào tạo, BUV cũng là trường đại học duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định toàn diện từ Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Anh Quốc - QAA.

Đây là đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục của Anh Quốc với thang đánh giá dựa trên 10 tiêu chí cực kỳ khắt khe, được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường đại học top đầu thế giới như Oxford, Cambridge, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London…

Ngoài 17 trường trên, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 200 trường đại học và 11 cao đẳng sư phạm đạt tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định trong nước, tăng 7 đại học so với năm ngoái.

Hiện, Bộ cấp phép hoạt động cho 19 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, gồm 11 tổ chức nước ngoài, 8 trong nước. Mỗi tổ chức có các tiêu chí đánh giá, trọng số và chi phí khác nhau.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và mở rộng hợp tác giáo dục xuyên biên giới, sự hiện diện của những trường đại học quốc tế chất lượng được coi là minh chứng cho khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như cho thấy hệ thống giáo dục đại học trong nước ngày càng tiệm cận hơn với các chuẩn mực toàn cầu.