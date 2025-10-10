Thứ Sáu, 10/10/2025

Trang chủ Dân sinh

17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế

Nhật Dương

10/10/2025, 13:26

Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế uy tín...

Sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Ảnh: BUV.
Sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Ảnh: BUV.

Theo danh sách của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các tổ chức kiểm định, 5 cái tên mới là trường Đại học Công nghiệp TP HCM, VinUni, Lạc Hồng, Hoa Sen và trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

12 trường còn lại gồm trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bách khoa Hà Nội; Xây dựng Hà Nội; Kinh tế Quốc dân; Tôn Đức Thắng; Kinh tế TP HCM; Văn Lang; Anh quốc Việt Nam (BUV); trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH); trường Đại học Quốc tế và Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP HCM;

Các trường này đạt kiểm định của 6 tổ chức nước ngoài. Trong đó, nhiều nhất là HCERES - Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp, và AUN-QA - Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN.

Căn cứ Điều 51 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục có thể sử dụng làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

Đây là một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, thực hiện phân tầng, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Các đơn vị đạt tiêu chuẩn sẽ được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn để đầu tư phát triển, được thực hiện quyền tự chủ cao hơn. 

Theo danh sách của Bộ giáo dục và Đào tạo, BUV cũng là trường đại học duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận kiểm định toàn diện từ Cơ quan đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Anh Quốc - QAA.

Đây là đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục của Anh Quốc với thang đánh giá dựa trên 10 tiêu chí cực kỳ khắt khe, được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường đại học top đầu thế giới như Oxford, Cambridge, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London…  

Ngoài 17 trường trên, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 200 trường đại học và 11 cao đẳng sư phạm đạt tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định trong nước, tăng 7 đại học so với năm ngoái.

Hiện, Bộ cấp phép hoạt động cho 19 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, gồm 11 tổ chức nước ngoài, 8 trong nước. Mỗi tổ chức có các tiêu chí đánh giá, trọng số và chi phí khác nhau.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và mở rộng hợp tác giáo dục xuyên biên giới, sự hiện diện của những trường đại học quốc tế chất lượng được coi là minh chứng cho khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như cho thấy hệ thống giáo dục đại học trong nước ngày càng tiệm cận hơn với các chuẩn mực toàn cầu. 

Chuẩn bị sắp xếp các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm 2026

08:53, 06/10/2025

Chuẩn bị sắp xếp các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm 2026

Năm học 2025 - 2026 khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam

15:18, 04/09/2025

Năm học 2025 - 2026 khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam

Đọc thêm

Chính phủ chỉ đạo tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập

Chính phủ chỉ đạo tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập

Cùng với chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 11, tập trung ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.

Nghệ An: Gần 14.000 người đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

Nghệ An: Gần 14.000 người đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

Thị trường lao động Nghệ An đang chuyển động theo hướng tích cực. Chỉ trong 9 tháng, hơn 34.000 người có việc làm mới, riêng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt gần 14.000 người...

Doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Trong một số trường hợp đặc biệt như thay đổi cơ cấu, khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thiên tai…, người sử dụng lao động có thể đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cho tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…

Bắc Ninh phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp 17 xã, phường chống lũ

Bắc Ninh phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp 17 xã, phường chống lũ

Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh) đã phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã, phường. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ của Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Qua quá trình giám sát trên không gian mạng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân…

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

