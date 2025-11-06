1,73 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10

Lượng khách quốc tế tháng 10 mang đến tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch. Con số này này không chỉ vượt các kỷ lục đã thiết lập trong giai đoạn cùng kỳ trước dịch, mà còn vượt qua nhiều tháng cao điểm hè…

Số liệu công bố sáng 6/11 của Cục Thống kê cho thấy Việt Nam đón 1,73 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10, mức cao nhất lịch sử so với cùng kỳ các năm, và tăng gần 14% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 14,6 triệu lượt người, chiếm 84,9% lượng khách quốc tế đến. Du khách đến bằng đường bộ đạt 2,4 triệu lượt người, chiếm 13,9% bằng đường biển đạt 205,1 nghìn lượt người, chiếm 1,2%.

Trong 10 tháng năm 2025, khu vực Châu Á vẫn là thị trường chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất với 13,618 triệu lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh vị thế của Việt Nam như một điểm đến hàng đầu trong khu vực. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc đóng góp 4,3 triệu lượt khách (chiếm 25,2%); Hàn Quốc đóng góp 3,6 triệu lượt khách (chiếm 21%).

Ở vị trí thứ 3 là thị trường Đài Loan (1 triệu lượt), Mỹ ở vị trí thứ 4 (685 nghìn lượt), Nhật Bản ở vị trí thứ 5 (679 nghìn lượt). Trong tốp 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Ấn Độ (575 nghìn lượt), Campuchia (550 nghìn lượt), Nga (502 nghìn lượt), Malaysia (455 nghìn lượt) và Úc (447 nghìn lượt).

Biểu đồ 1. Khách quốc tế theo tháng, năm 2025 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Thị trường thứ hai là Châu Âu với 2,127 triệu lượt khách, tăng mạnh 34,9%. Đây là mức tăng cao nhất trong các khu vực, và cũng là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường ở xa Việt Nam đang phục hồi nhanh, nhờ chính sách visa và các chiến dịch quảng bá hình ảnh Việt Nam tại các nước châu Âu.

Cùng với sự gia tăng khách quốc tế, doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2025 ước đạt 77.400 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 695.100 tỷ đồng, tăng 14,6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 5.770.000 tỷ đồng, tăng 9,3%, cho thấy du lịch đang là một trong những điểm sáng quan trọng của khu vực dịch vụ và tiêu dùng nội địa.

Thông thường, tháng 10 thường là thời điểm bắt đầu mùa du lịch quốc tế. Việc đạt được con số khách quốc tế kỷ lục ngay từ đầu mùa cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn được ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, nếu xét về tổng thể, tính chung 10 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam mới đạt 74 - 78% mục tiêu công bố hồi đầu năm và tương đương 68% so với mục tiêu điều chỉnh hồi tháng 8.

Biểu đồ 2. 10 thị trường gửi khách hàng đầu 10 tháng đầu năm 2025 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đầu năm 2025, ngành du lịch Việt đặt mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, dựa trên đà tăng trưởng về gần bằng mức trước dịch của năm 2024. Tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%. Đối với ngành du lịch, Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu cả năm đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3/2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nhấn mạnh: mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2025 là một thách thức lớn nhưng không phải không thực hiện được.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng ngành du lịch cần cần tăng tốc thực hiện 4 giải pháp trọng tâm trong những tháng "nước rút" cuối năm. Đầu tiên, phải xác định thu hút khách du lịch là trách nhiệm của toàn bộ cộng đồng xã hội, trong đó phải xây dựng các sản phẩm đặc thù.

Thứ hai, là giải pháp về liên kết. Cần thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ẩm thực và mua sắm để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh, giúp du khách có trải nghiệm thuận tiện, khép kín và trọn vẹn hơn; góp phần giữ chân du khách lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và giúp doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh bền vững hơn.

Việc đạt được con số khách quốc tế kỷ lục ngay từ đầu mùa cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn.

Thứ ba, là thúc đẩy quảng bá xúc tiến. Cần phải đưa các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Thứ tư, là cơ chế, chính sách. Trong đó, chính sách visa được xem là "chìa khóa vàng" cho tăng trưởng du lịch quốc tế. Hiện Việt Nam đang sở hữu một chính sách thị thực linh hoạt, thuận lợi, đây là cơ hội lớn để phát triển ngành du lịch.

Trong khi đó, để tăng nhanh lượng khách quốc tế vào Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết sẽ tập trung thực hiện 2 giải pháp. Thứ nhất là đẩy mạnh truyền thông số, xúc tiến trên các nền tảng số để đưa Du lịch Việt Nam ra thế giới, trước tiên tập trung vào các thị trường trọng điểm và các thị trường mới nổi.

Thứ hai là ưu tiên xúc tiến trực tiếp với các công ty lữ hành ở các quốc gia và vùng lãnh thổ là thị trường trọng điểm thông qua việc tổ chức các đoàn Famtrip quốc tế. Giới thiệu với các doanh nghiệp này các sản phẩm mới, các dịch vụ hấp dẫn để họ có thể tổ chức ngay các đoàn khách đến Việt Nam trong năm 2025 và những năm sau.