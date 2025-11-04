Ngành du lịch tăng tốc thu hút khách quốc tế

Theo số liệu thống kê, Việt Nam đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 9. Dù vẫn tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024, đà sụt giảm theo tháng cho thấy ngành du lịch cần tăng tốc trong mùa cao điểm cuối năm...

Theo số liệu thống kê tháng 9/2025, 6 trên 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất đều đồng loạt giảm. Nhóm thị trường Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan có mức giảm sâu nhất, từ 13 - 15%. Hai thị trường khác là Mỹ và Nga cũng giảm nhẹ, khoảng 3 - 5%.

Các chuyên gia cho rằng có nhiều yếu tố cộng hưởng dẫn đến sự sụt giảm này, từ quy luật mùa vụ, yếu tố thời tiết đến đặc điểm riêng của từng thị trường. Với các thị trường đường xa như Mỹ, Nga, mức giảm ít hơn cho thấy tệp khách này có tính phi mùa vụ cao hơn, thường là người nghỉ hưu hoặc khách công vụ, ít bị chi phối bởi thời gian học tập, làm việc trong năm.

Để khắc phục tình trạng sụt giảm theo chu kỳ và duy trì tăng trưởng khách quốc tế, các chuyên gia đề xuất Việt Nam cần tập trung kích cầu vào các thị trường dài ngày như Tây Âu, Bắc Mỹ, Australia...

Theo ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Phát triển du lịch châu Á (ATI), du khách từ các thị trường này có xu hướng du lịch vào mùa thu, đông để tránh rét và thường có quỹ thời gian linh hoạt, thoải mái.

Trong khi đó, theo ông Vũ Quốc Trí, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Việt Nam đón khoảng 15,4 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm. Con số này còn cách khá xa với mục tiêu đạt khoảng 25 triệu khách trong năm nay. Còn 2 tháng cuối năm, du lịch Việt Nam phải tăng tốc mạnh mẽ để đạt được mục tiêu, nhất là khi nhiều địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề từ các bão lũ, thiên tai.

Chia sẻ về vấn đề này tại họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng cần quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài. Các sản phẩm đặc sắc, thế mạnh của du lịch Việt Nam cần được giới thiệu với các thị trường khách quốc tế.

Đồng thời, cần đảm bảo các yếu tố để khách quốc tế đến Việt Nam thuận lợi, an toàn. "Chính sách thị thực là cơ hội vàng để phát triển du lịch. Phải nắm bắt được cơ hội vàng này để tạo dựng thế vị thế của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế", ông Thủy nhấn mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho hay, sắp tới Hiệp hội sẽ tập trung vào một số hoạt động chính như xúc tiến trực tiếp “VITA Famtrip 2025”. VITA sẽ mời hàng trăm lãnh đạo các hãng lữ hành từ các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Malaysia, Nga, Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu.

“Để tăng lượng khách quốc tế, chúng ta cần đẩy mạnh các sản phẩm du lịch như du lịch MICE, du lịch golf, du lịch xanh... Ngoài ra, các địa phương cần xây dựng, lựa chọn các tour và các dịch vụ du lịch mới, độc đáo phù hợp với từng thị trường khách”, ông Vũ Thế Bình chia sẻ.

Theo ghi nhận, các địa phương cũng đang nỗ lực tổ chức các giải pháp thu hút khách cuối năm. TP.HCM đẩy mạnh phát triển du lịch đường thủy; tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lễ hội và tung ra gói kích cầu du lịch dịp cuối năm. Đà Nẵng mở thêm đường bay thẳng từ Singapore giúp thu hút du khách quốc tế…

Tại Hà Nội, nhiều sự kiện xúc tiến, quảng bá diễn ra từ nay đến hết năm như: Hội chợ mùa thu (từ ngày 26/10 đến 4/11); Festival Thăng Long - Hà Nội (từ ngày 1 đến 16/11)... Tại Khánh Hòa, thay vì chỉ tập trung vào giảm giá hay đưa ra các ưu đãi, ngành du lịch triển khai đa dạng hóa sản phẩm và trải nghiệm cho du khách dịp cuối năm.

Mới nhất, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Hoa Kỳ, từ ngày 01 - 13/11, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại 03 thành phố Washington DC, New York, Boston của Hoa Kỳ.

Đoàn Việt Nam sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch và khách sạn hàng đầu Việt Nam, đại diện các địa phương và đơn vị du lịch tiêu biểu. Với chủ đề “Vietnam: A World of Experiences, Exceptional Value” (Việt Nam: Thế giới của những trải nghiệm, giá trị vượt trội), sự kiện hướng tới giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc sắc, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và hấp dẫn quanh năm.

Tại đây, đoàn Việt Nam sẽ giới thiệu các điểm đến nổi bật của Việt Nam như Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… Các sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu du khách Hoa Kỳ như du lịch biển nghỉ dưỡng, văn hóa - di sản, golf, MICE, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe... Chương trình đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam với đối tác, hiệp hội, hãng hàng không và cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ.

Song song, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam, mở rộng hợp tác du lịch và thúc đẩy khai thác thị trường khách từ châu Âu, từ ngày 2 - 9/11, Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2025. Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu dẫn đầu đoàn công tác tham dự chương trình lần này.

WTM London được biết đến là hội chợ ngành du lịch có quy mô hàng đầu trên toàn cầu. Sự kiện quy tụ đông đảo doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các hãng hàng không, đơn vị kinh doanh lưu trú... cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý du lịch nhiều quốc gia. Gian hàng du lịch Việt Nam tại WTM London 2025 dự kiến có diện tích 210m2, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc sắc, đồng thời thúc đẩy gặp gỡ giữa các doanh nghiệp.

Tại WTM London 2025, Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu những chính sách visa thông thoáng, hạ tầng du lịch và kết nối hàng không thuận tiện đến du khách quốc tế. Hiện nay, Việt Nam và Anh đã kết nối đường bay thẳng giữa các thành phố lớn với tần suất 60 - 70 chuyến/tuần. Bên cạnh đó, công dân Anh được hưởng chính sách miễn thị thực 45 ngày vào Việt Nam.