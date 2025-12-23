Khi dữ liệu hiển thị "nhịp đập" của thị trường du lịch Việt

Lần đầu tiên Việt Nam công bố một nền tảng dữ liệu cấp quốc gia dành riêng cho du lịch - bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số khi ngành vừa đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025. Theo lộ trình, Visit Vietnam sẽ vận hành chính thức vào quý 2/2026…

Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam (www.visitvietnam.asia/) đã chính thức ra mắt tại hội thảo “Visit Vietnam - Kết nối dữ liệu, kiến tạo tương lai du lịch". Sự kiện do Hiệp hội dữ liệu quốc gia (NDA), Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (VNAT), Tập đoàn Sun Group và Công ty công nghệ thanh toán Visa phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Phạm Văn Thủy, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục khoảng 21,5 triệu lượt, tăng 21% so với năm 2024. Tổng thu du lịch vượt mốc 1 triệu tỉ đồng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong những năm qua, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh trên cơ sở hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất, đồng bộ. Phiên bản Visit Vietnam dù đang trong giai đoạn phát triển bước đầu nhưng đã cho thấy bức tranh tương lai rất rõ nét: một nền tảng có khả năng hiển thị "nhịp đập" của thị trường theo thời gian thực.

Đại tá Hà Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, nhấn mạnh tại hội thảo: “Chúng ta đang đặt những viên gạch đầu tiên trong việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, nơi mỗi bộ ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương đều có thể tham gia và hưởng lợi".

Nền tảng được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia.

Theo đó, tinh thần xuyên suốt của Visit Vietnam là yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Tâm điểm của nền tảng là bản đồ dữ liệu du lịch thời gian thực, cho phép cơ quan quản lý theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách và nhận diện sớm các rủi ro vận hành.

Lợi thế của Visit Vietnam đến từ hệ sinh thái điểm đến trải dài khắp cả nước của Sun Group, cho phép nền tảng có sẵn tập dữ liệu phong phú từ thực tế vận hành du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng. Khi được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và tích hợp vào Visit Vietnam, hệ sinh thái này trở thành “mẫu dữ liệu sống” tạo tiền đề hình thành các mô hình dự báo chính xác cho toàn ngành.

Ở tầng dữ liệu chuyên sâu, Visit Vietnam phát triển bộ báo cáo phân tích thị trường dựa trên dữ liệu thời gian thực kết hợp với dữ liệu thanh toán quốc tế. Các báo cáo này giúp doanh nghiệp nhận diện thị trường có giá trị cao, xu hướng chi tiêu, biến động theo mùa vụ và hành vi của từng nhóm khách. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam có một công cụ phân tích được chuẩn hóa và cập nhật liên tục, hỗ trợ tối ưu sản phẩm và hoạch định chiến lược marketing hiệu quả hơn.

Tinh thần xuyên suốt của Visit Vietnam là yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Song song với vai trò dữ liệu, Visit Vietnam được phát triển như một trợ lý du lịch ảo- AI Travel Assistant- đồng hành xuyên suốt toàn bộ hành trình của du khách. Hỗ trợ du khách tạo lịch trình cá nhân hóa; đặt dịch vụ lưu trú, vé tham quan, tour hoặc phương tiện di chuyển; quản lý toàn bộ lịch trình trong một giao diện thống nhất; nhận cảnh báo về tình trạng đông đúc, thời tiết hoặc thay đổi tại điểm đến.

Khi nguồn dữ liệu đúng (nhờ được xây dựng trên cơ sở dữ liệu quốc gia) – đủ (nhờ bổ sung lớp dữ liệu thanh toán và hành vi từ các đối tác chiến lược như Visa) – sạch (nhờ quy trình chuẩn hóa, đối soát và kiểm chứng) – sống (nhờ khả năng cập nhật liên tục theo thời gian thực), du khách sẽ được hỗ trợ để có một hành trình lý tưởng tại Việt Nam.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội, nhận định việc tập trung và chuẩn hóa dữ liệu trên một nền tảng thống nhất là bước đi rất đúng trong bối cảnh đất nước đang cần dữ liệu tập trung, số hóa và chuẩn hóa để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Ở góc độ hiệp hội du lịch địa phương, Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cho rằng Visit Vietnam có thể giải quyết bài toán phân mảnh dữ liệu, thật giả lẫn lộn trong quảng bá du lịch hiện nay. Nền tảng được kỳ vọng trở thành địa chỉ tin cậy để du khách lựa chọn sản phẩm, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam giảm phụ thuộc vào các nền tảng OTA quốc tế với chi phí cao.

Nền tảng Visit Vietnam.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp lữ hành đầu ngành, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho rằng yác động của nền tảng không chỉ trong một thời gian ngắn trước mắt mà sẽ mang lại lợi ích lâu dài thông qua sự tiếp cận mang tính thường xuyên. Trước đây, các doanh nghiệp nói riêng và ngành du lịch nói chung tổ chức những sự kiện xúc tiến theo từng đợt, từng mùa. Nhưng với Visit Vietnam, chiến dịch quảng bá sẽ mang tính kết nối liên tục và lâu dài.

Bên cạnh đó, với một nền tảng như Visit Vietnam, các doanh nghiệp sẽ có khả năng tiếp cận với nhiều phân khúc thị trường, nhiều thị trường khác nhau với cùng một thông điệp mang tính trọng tâm và hoàn toàn thống nhất. Ở chiều ngược lại, nguồn khách quốc tế khi muốn tiếp cận du lịch Việt Nam cũng sẽ thuận tiện hơn, dễ dàng hơn.

Ông Manideep Gupta, Phó Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Visa, cho rằng Việt Nam sở hữu một lợi thế quan trọng: khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều phân khúc du khách.

Trong khi đó, dữ liệu thanh toán của Visa cho thấy du khách ngày càng cần những “lý do thực sự” để ở lại lâu hơn như: Âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn và các trải nghiệm văn hóa bản địa được đầu tư bài bản. Đây là những trụ cột mà du lịch Việt Nam có nhiều dư địa để phát triển và định vị rõ nét hơn trên bản đồ quốc tế.

Ông Gupta cũng nhấn mạnh sự gia tăng của xu hướng kết hợp công tác và nghỉ dưỡng, chơi golf. Nhiều du khách kéo dài chuyến đi thêm một đến hai ngày để trải nghiệm đời sống địa phương, từ ẩm thực, chơi golf đến các dịch vụ cá nhân hóa cao. Phân khúc này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút dòng khách công tác chất lượng cao, có mức chi tiêu ổn định.

Visit Vietnam có thể giải quyết bài toán phân mảnh dữ liệu, thật giả lẫn lộn trong quảng bá du lịch hiện nay.

Việc lựa chọn Phú Quốc làm nơi ra mắt Visit Vietnam mang ý nghĩa biểu tượng rõ nét. Đây là nơi Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm 2025, đồng thời đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm tổ chức APEC 2027. Theo ông Trương Quốc Hùng, chính việc đón vị khách thứ 20 triệu là minh chứng sinh động cho “giá trị truyền thông của dữ liệu”, cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng bước sang những mốc tăng trưởng cao hơn trong tương lai.