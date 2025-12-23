Hạ tầng và sản phẩm cao cấp giúp du lịch Thanh Hóa tăng trưởng mạnh

Đầu tư hạ tầng đồng bộ, định hướng phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao đang tạo lực đẩy rõ nét cho du lịch Thanh Hóa. Giai đoạn 2021–2025, ngành du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng cao, doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách, từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của địa phương...

Trong giai đoạn 2021–2025, du lịch Thanh Hóa ước đón trên 58,57 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,3% mỗi năm. Đáng chú ý, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 129.007 tỷ đồng, tăng bình quân 34,4% mỗi năm, cao gần gấp đôi tốc độ tăng lượt khách.

Khoảng cách ngày càng lớn giữa tốc độ tăng doanh thu và tăng trưởng lượng khách cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong mô hình phát triển du lịch của Thanh Hóa. Thay vì chỉ mở rộng quy mô, ngành du lịch địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Việc tích hợp phương án phát triển du lịch vào quy hoạch tỉnh giúp Thanh Hóa chủ động định hình không gian phát triển, xác lập các vùng động lực và trục du lịch trọng điểm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thu hút dòng vốn đầu tư lớn, đồng thời hạn chế tình trạng phát triển manh mún, thiếu liên kết.

Cùng với đó, bộ nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa – hương sắc bốn mùa” được công bố đã góp phần làm mới hình ảnh địa phương, nhấn mạnh lợi thế đa dạng về tài nguyên, sản phẩm du lịch bốn mùa, từ biển, sinh thái đến di sản văn hóa.

Khách du lịch quốc tế đến Pù Luông, Thanh Hoá.

Riêng trong năm 2025, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành du lịch tiếp tục duy trì đà tăng. Tổng lượt khách đạt khoảng 16,28 triệu lượt, tăng 6,1% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm. Khách quốc tế đạt hơn 852.000 lượt, tăng 18,4%, cho thấy thị trường quốc tế phục hồi tích cực và ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Tổng thu du lịch năm 2025 ước đạt 45.606 tỷ đồng, tăng 34,8% so với năm trước. Đặc biệt, tổng thu từ khách quốc tế đạt khoảng 457,22 triệu USD, tăng 21,9% và vượt hơn 120% kế hoạch năm, trở thành điểm nhấn nổi bật trong bức tranh tăng trưởng chung của ngành.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, kết quả này là tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự chủ động mở cửa và phục hồi du lịch quốc tế của Việt Nam, cùng với nỗ lực đổi mới không ngừng của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyệt cho biết ngành du lịch Thanh Hóa tập trung phát triển các sản phẩm có giá trị cao như du lịch nghỉ dưỡng và du lịch di sản, qua đó nâng chất lượng dịch vụ và gia tăng doanh thu từ phân khúc khách có mức chi tiêu lớn.

Song song với tăng trưởng thị trường, hạ tầng du lịch của Thanh Hóa tiếp tục được đầu tư với quy mô lớn, tạo dư địa phát triển dài hạn cho ngành. Toàn tỉnh đã thu hút 76 dự án đầu tư du lịch với tổng vốn đăng ký khoảng 155.000 tỷ đồng, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của lĩnh vực này đối với các nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh đó, 70 dự án đầu tư hạ tầng du lịch được triển khai với tổng vốn khoảng 15.500 tỷ đồng. Trong số này, 48 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng lực phục vụ, cải thiện diện mạo không gian tại nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Các dự án du lịch quy mô lớn góp phần thay đổi diện mạo nhiều khu, điểm du lịch của tỉnh Thanh Hoá.

Công tác quy hoạch tiếp tục được chú trọng nhằm bảo đảm phát triển du lịch có tầm nhìn dài hạn. Riêng năm 2025, Thanh Hóa phê duyệt thêm 3 quy hoạch du lịch, nâng tổng số quy hoạch liên quan đến du lịch lên 51, tạo cơ sở để gắn kết phát triển du lịch với đô thị, hạ tầng giao thông và các ngành dịch vụ khác.

Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.450 cơ sở lưu trú với hơn 50.500 buồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, đặc biệt là phân khúc nghỉ dưỡng và khách du lịch có mức chi tiêu cao.

Việc hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản phẩm du lịch chuyển dịch theo hướng giá trị cao đang tạo nền tảng quan trọng để du lịch Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp ngày càng lớn cho kinh tế dịch vụ và phát triển bền vững của địa phương.