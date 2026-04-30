Hơn 60 triệu thuê bao xác thực thông tin chính chủ thành công
Hạ Chi
30/04/2026, 07:41
Theo thống kê sơ bộ, hơn 60 triệu thuê bao đã được xác thực thông tin chính chủ thành công, tuy nhiên, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận trạng thái sử dụng trên hệ thống VneID…
Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), thông tin tại họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tính đến thời điểm hiện tại, thống kê sơ bộ của Cục C06 (Bộ Công an), đã có hơn 95 triệu thuê bao được đưa lên VNeID. Gần 900.000 thuê bao được xác định không sử dụng chính chủ, hơn 60 triệu thuê bao đã được xác thực thông tin chính chủ thành công. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận trạng thái sử dụng trên hệ thống VneID.
Tại họp báo, ông Cương cũng làm rõ hai khái niệm hiện bị nhầm lẫn phổ biến là xác thực thông tin thuê bao và xác nhận sử dụng chính chủ.
Theo đó, về bản chất, xác thực thông tin thuê bao là quy trình đã được triển khai định kỳ trong nhiều năm qua. Khi đăng ký SIM mới, người dùng phải cung cấp giấy tờ tùy thân để đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm đảm bảo thông tin thuê bao chính xác.
Việc thực hiện rà soát này về cơ bản do các doanh nghiệp viễn thông phải đối chiếu, kiểm soát. Hoạt động này không yêu cầu toàn dân phải làm, vì người dùng đã cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm cả hình ảnh khi đăng ký thuê bao mới, chỉ các trường hợp có thông tin chưa chính xác sẽ được các nhà mạng yêu cầu chuẩn hoá.
Năm 2023, Việt Nam đã thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn, khi đó, khoảng 17 triệu thuê bao có thông tin không chính xác. Trước yêu cầu cập nhật lại, 11 triệu thuê bao đã được chuẩn hóa, khoảng 6 triệu thuê bao bị yêu cầu dừng dịch vụ.
Tuy nhiên, đợt rà soát này mới chỉ đối chiếu ba trường dữ liệu cơ bản gồm tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ.
Tuy nhiên, Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN mới đây đã bổ sung thêm trường hình ảnh khuôn mặt để đối soát chính xác hơn, hạn chế tình trạng giả mạo giấy tờ mà nhà mạng không thể kiểm chứng trước đây.
Khác với xác thực thông tin, việc xác nhận chính chủ là bước chủ động từ phía người dùng. Thông qua ứng dụng VNeID, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân có thể kiểm tra toàn bộ các SIM đang đứng tên mình trên tất cả các nhà mạng, từ đó xác nhận những số đang sử dụng hoặc từ chối các số không còn liên quan.
Theo Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, trong quá trình phối hợp với cơ quan công an, đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị triệu tập để phục vụ điều tra do các SIM thất lạc hoặc không còn sử dụng nhưng vẫn đứng tên và bị kẻ xấu lợi dụng.
Luật Viễn thông 2023 quy định rõ người đứng tên thuê bao phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với số điện thoại của mình. Do đó, việc chủ động xác nhận trên VNeID không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn góp phần ngăn chặn SIM rác và các hành vi lừa đảo qua điện thoại.
Người dùng hiện có thể tiếp tục thực hiện xác nhận chính chủ đến hết ngày 15/6. Đối với những trường hợp chưa có tài khoản VNeID hoặc người yếu thế, Cục Viễn thông cho biết sẽ phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an), lực lượng công an cơ sở, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp viễn thông để hỗ trợ trực tiếp, kể cả tại các điểm lưu động.
Theo cơ quan quản lý, mục tiêu cuối cùng của việc xác thực và xác nhận thuê bao là xây dựng một hệ dữ liệu viễn thông chuẩn hóa, minh bạch, qua đó bảo vệ người dùng và hạn chế tình trạng lợi dụng SIM điện thoại để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Việt Nam hiện đang có khoảng 120 triệu thuê bao, của 10 mạng di động. Trong đó, khoảng 91,3% thuê bao đang sử dụng điện thoại thông minh, đây được xem là nền tảng thuận lợi để người dân có thể tự thực hiện xác thực thuê bao trên các nền tảng số của các nhà mạng và VneID.
Nhà mạng trực xuyên lễ, hỗ trợ xác thực thuê bao tránh khóa SIM
09:12, 29/04/2026
4 cách xác thực thuê bao di động
15:36, 13/04/2026
Xác thực thuê bao di động bằng sinh trắc học, VNeID
09:29, 22/01/2026
Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá
trong cuộc đua công nghệ
Khát vọng dân tộc từng nhiều lần đưa Việt Nam vượt qua thách thức. Trong kỷ nguyên công nghệ, tinh thần vươn lên và khát khao sánh vai cùng thế giới tiếp tục trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng và đổi mới.
Từng bước xây dựng sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho startup
Nghị quyết 86/NQ-CP là cơ sở để hình thành và vận hành sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho startup, qua đó mở rộng kênh huy động vốn ngay từ giai đoạn đầu cho doanh nghiệp...
Úc tính đánh thuế 2,25% với Big Tech nếu không chia sẻ doanh thu với báo chí
Úc vừa công bố dự thảo luật mới, yêu cầu những nền tảng như Meta, Google và TikTok phải trả cho nội dung tin tức mà họ tổng hợp hoặc chia sẻ, nếu không, sẽ đánh thuế trực tiếp vào doanh thu của họ tại Úc…
Doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 4/2026 ước đạt 622.402 tỷ
Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, doanh thu tháng 4/2026 ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bưu chính tháng 4/2026 đạt 7.900 tỷ đồng; sản lượng bưu gửi đạt 480 triệu bưu gửi...
Tập đoàn VNPT được đề xuất chuyển giao quyền quản lý về Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về cơ quan này...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: