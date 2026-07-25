Khi chữ ký số trở thành “chìa khóa” tham gia xã hội số

Trước đây, để hoàn tất một thủ tục hay ký một văn bản, nhiều người vẫn phải in giấy tờ, ký tay, scan rồi gửi lại cho bên liên quan. Giờ đây, với sự phát triển của các nền tảng số, nhiều giao dịch có thể được thực hiện ngay trên điện thoại, từ ký hồ sơ hành chính, hợp đồng điện tử đến phê duyệt chứng từ, giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn bảo đảm giá trị pháp lý.

VNPT SmartCA đưa chữ ký số đến gần hơn với người dùng. Ảnh: VNPT.

Trong quá trình đó, chữ ký số trở thành một “chìa khóa” quan trọng, giúp xác nhận danh tính người ký, bảo đảm tính toàn vẹn của tài liệu, thể hiện sự đồng thuận trong giao dịch và tạo dựng niềm tin trên môi trường điện tử.

Theo định hướng phát triển xã hội số, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên sở hữu chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Đây là bước quan trọng để đưa chữ ký số trở thành một tiện ích thiết yếu, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch trực tuyến thuận tiện, an toàn hơn.

HOÀN THIỆN “MẮT XÍCH CUỐI” CỦA GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Những năm qua, chuyển đổi số đã giúp nhiều dịch vụ được đưa lên môi trường trực tuyến. Người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính, thanh toán, tiếp cận các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục… mà không cần trực tiếp đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, trong nhiều quy trình điện tử, bước xác nhận cuối cùng vẫn là một điểm nghẽn. Khi chưa có phương thức ký số thuận tiện, người dùng vẫn phải tải tài liệu, in ra giấy, ký tay, scan và gửi lại để hoàn tất giao dịch.

Chữ ký số giúp giải quyết hạn chế này khi cho phép người dùng xác nhận giao dịch ngay trên thiết bị số. Không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm sử dụng giấy tờ, chữ ký số còn giúp bảo đảm tính toàn vẹn của tài liệu, xác định chính xác chủ thể thực hiện giao dịch và hạn chế nguy cơ giả mạo.

Đối với cơ quan nhà nước, việc phổ cập chữ ký số cá nhân góp phần thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến toàn trình, giảm hồ sơ giấy. Với doanh nghiệp, chữ ký số giúp rút ngắn quy trình ký kết hợp đồng, phê duyệt chứng từ. Còn với người dân, đây là công cụ quan trọng để tiếp cận các tiện ích số trong cuộc sống hằng ngày.

VNPT SMARTCA ĐƯA CHỮ KÝ SỐ ĐẾN GẦN HƠN VỚI NGƯỜI DÙNG

Để chữ ký số thực sự phổ biến, công nghệ cần đi cùng trải nghiệm đơn giản, dễ sử dụng. Người dùng không chỉ cần một giải pháp bảo mật cao mà còn cần phương thức ký thuận tiện, phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại thông minh hiện nay.

Đồng hành cùng quá trình này, VNPT phát triển VNPT SmartCA – dịch vụ chữ ký số từ xa cho phép người dùng thực hiện ký số trên các thiết bị kết nối Internet mà không cần sử dụng USB Token hay thiết bị phần cứng chuyên dụng.

Với VNPT SmartCA, người dùng có thể ký tài liệu ngay trên điện thoại, theo dõi lịch sử giao dịch và quản lý hoạt động ký số một cách chủ động. Dịch vụ được tích hợp với nhiều nền tảng trong các lĩnh vực như dịch vụ công, thuế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, y tế…, mở rộng khả năng ứng dụng chữ ký số trong thực tế.

Đặc biệt, người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể đăng ký VNPT SmartCA thông qua VNeID. Việc tận dụng dữ liệu định danh đã được xác thực giúp đơn giản hóa quy trình đăng ký, giảm thủ tục giấy tờ và tạo điều kiện để nhiều người tiếp cận chữ ký số hơn.

Nhằm hỗ trợ người dân làm quen với phương thức giao dịch mới, VNPT triển khai Gói Chứng thư số cá nhân ký số trên Dịch vụ công (gói PS0). Theo đó, người dùng được sử dụng VNPT SmartCA miễn phí trong 12 tháng kể từ khi kích hoạt thành công để ký hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các cổng dịch vụ công tỉnh, thành phố đã tích hợp trong phạm vi hỗ trợ của chương trình.

Từ một hồ sơ dịch vụ công được ký trực tuyến đến một hợp đồng được hoàn tất từ xa, mỗi giao dịch sử dụng chữ ký số đều góp phần hình thành phương thức tương tác mới trong xã hội số. Với hệ sinh thái các nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, VNPT tiếp tục đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đưa các giải pháp số đến gần hơn với cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giao dịch điện tử thuận tiện, an toàn và tin cậy.