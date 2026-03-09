2 tháng đầu năm, Thanh Hóa thu hút 22 dự án đầu tư

Hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong
tháng 1 và tháng 2 năm 2026 diễn ra sôi động với những con số tăng trưởng ấn tượng.
Kết quả này có được là nhờ ngay từ những ngày đầu năm, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, công tác đối ngoại và xúc tiến
đầu tư được tỉnh Thanh Hóa chú trọng thông qua các hoạt động tiếp
xúc, làm việc trực tiếp với các tập đoàn lớn như Tập đoàn Sumitomo
(một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực phát
triển hạ tầng và công nghiệp); Tập đoàn WHA (nhà phát triển khu công
nghiệp hàng đầu khu vực của Thái Lan); Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Công ty TNHH Lọc
hóa dầu Nghi Sơn; Công ty TNHH MTV Xi măng Nghi Sơn và Tập đoàn Hoa Lợi...
Trên cơ sở đó, tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp
tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, mở ra cơ hội hợp
tác toàn diện trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng
triển khai các hoạt động hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương để trao
đổi về việc đầu tư các dự án quy mô lớn trên địa bàn.
Theo đó, kết quả thu hút đầu tư trong nước hai tháng qua đạt mức tăng
đột biến so với cùng kỳ với 22 dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 8.971,8 tỷ đồng. So với hai tháng đầu năm 2025,
số dự án tăng thêm 11 dự án (tương đương mức tăng 100%) và tổng vốn đầu tư tăng
8.754 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy hiệu
quả rõ rệt từ các chính sách cải thiện môi trường đầu tư và nỗ lực xúc tiến của
tỉnh.
Đáng chú ý, trong số 22 dự án được cấp phép, xuất hiện nhiều
dự án có quy mô vốn lớn, mang tính động lực, có khả năng tạo ra hiệu ứng lan
tỏa và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh trong tương lai.
Cụ thể, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số
16 có tổng mức đầu tư lên tới 2.995 tỷ đồng. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh
doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa tại xã Quảng Bình có
tổng vốn 1.969,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án Nhà máy viên nén gỗ và than sinh
học tại xã Xuân Bình có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, hứa hẹn tận dụng tốt
nguồn nguyên liệu tại chỗ và tạo việc làm cho lao động địa phương. Dự án Nhà
máy nhôm công nghệ cao EcoAlu tại Cụm công nghiệp Hợp Thắng, xã Hợp Tiến có vốn
đầu tư 980 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển trong lĩnh vực công nghiệp chế
biến, chế tạo công nghệ cao trên địa bàn.
Song song với thành công trong thu hút các dự án đầu tư quy
mô lớn, tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận những
tín hiệu tích cực.
Số liệu thống kê cho thấy, trong hai tháng đầu năm
2026, toàn tỉnh có 803 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng
ký đạt 5.361 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới
tăng 64,5% và số vốn đăng ký tăng 64,6%. Đây là mức tăng trưởng cao, phản
ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện
tại Thanh Hóa.
Hoạt động của các doanh nghiệp hiện hữu cũng có nhiều khởi
sắc. Toàn tỉnh ghi nhận 290 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau thời gian
tạm ngừng, tăng 28,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm
ngừng hoạt động là 769 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2025. Sự sụt giảm nhẹ về
số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cho thấy sức khỏe của cộng đồng doanh
nghiệp đang dần được cải thiện và ổn định hơn.
Những kết quả đạt được trong hai tháng đầu năm 2026 là tín
hiệu đáng mừng, khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác chỉ đạo, điều hành
của tỉnh Thanh Hóa về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Với đà tăng
trưởng tích cực này, tỉnh Thanh Hóa có cơ sở vững chắc để phấn đấu hoàn thành
và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho cả năm 2026, tiếp
tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của dòng vốn
đầu tư trong nước.