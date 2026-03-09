2 tháng đầu năm, Thanh Hóa thu hút 22 dự án đầu tư

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Thanh Hóa ghi nhận nhiều chỉ số kinh tế tích cực với 22 dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư đạt 8.971,8 tỷ đồng và 803 doanh nghiệp thành lập mới...

Hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tháng 1 và tháng 2 năm 2026 diễn ra sôi động với những con số tăng trưởng ấn tượng.

Kết quả này có được là nhờ ngay từ những ngày đầu năm, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư được tỉnh Thanh Hóa chú trọng thông qua các hoạt động tiếp xúc, làm việc trực tiếp với các tập đoàn lớn như Tập đoàn Sumitomo (một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và công nghiệp); Tập đoàn WHA (nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu khu vực của Thái Lan); Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Công ty TNHH MTV Xi măng Nghi Sơn và Tập đoàn Hoa Lợi...

Trên cơ sở đó, tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng triển khai các hoạt động hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương để trao đổi về việc đầu tư các dự án quy mô lớn trên địa bàn.

Theo đó, kết quả thu hút đầu tư trong nước hai tháng qua đạt mức tăng đột biến so với cùng kỳ với 22 dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 8.971,8 tỷ đồng. So với hai tháng đầu năm 2025, số dự án tăng thêm 11 dự án (tương đương mức tăng 100%) và tổng vốn đầu tư tăng 8.754 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt từ các chính sách cải thiện môi trường đầu tư và nỗ lực xúc tiến của tỉnh.

Đáng chú ý, trong số 22 dự án được cấp phép, xuất hiện nhiều dự án có quy mô vốn lớn, mang tính động lực, có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh trong tương lai.

Cụ thể, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 16 có tổng mức đầu tư lên tới 2.995 tỷ đồng. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Cảng Thanh Hóa tại xã Quảng Bình có tổng vốn 1.969,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án Nhà máy viên nén gỗ và than sinh học tại xã Xuân Bình có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, hứa hẹn tận dụng tốt nguồn nguyên liệu tại chỗ và tạo việc làm cho lao động địa phương. Dự án Nhà máy nhôm công nghệ cao EcoAlu tại Cụm công nghiệp Hợp Thắng, xã Hợp Tiến có vốn đầu tư 980 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao trên địa bàn.

Song song với thành công trong thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Số liệu thống kê cho thấy, trong hai tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 803 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 5.361 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 64,5% và số vốn đăng ký tăng 64,6%. Đây là mức tăng trưởng cao, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện tại Thanh Hóa.

Hoạt động của các doanh nghiệp hiện hữu cũng có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh ghi nhận 290 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng, tăng 28,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 769 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2025. Sự sụt giảm nhẹ về số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cho thấy sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp đang dần được cải thiện và ổn định hơn.

Những kết quả đạt được trong hai tháng đầu năm 2026 là tín hiệu đáng mừng, khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh Thanh Hóa về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Với đà tăng trưởng tích cực này, tỉnh Thanh Hóa có cơ sở vững chắc để phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho cả năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của dòng vốn đầu tư trong nước.