Thanh Hóa "lập kỷ lục" thu ngân sách năm 2025

Chủ Nhật, 18/01/2026
Nguyễn Thuấn
18/01/2026, 17:26
Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá, quy mô GRDP dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ là những kết quả nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội Thanh Hóa năm 2025 được công bố tại buổi họp báo do UBND tỉnh tổ chức.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh đã thông tin đến đại diện các cơ quan báo chí những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh trong năm qua.
Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 của Thanh Hóa ước đạt 8,27%, xếp thứ 15 cả nước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 333.617 tỷ đồng, cao nhất trong các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực.
Một trong những điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế năm 2025 là kết quả thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 57.000 tỷ đồng, vượt 25,6% dự toán được giao và là mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này phản ánh sự phục hồi tích cực của hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như hiệu quả trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách.
Cùng với đó, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 148,5 nghìn tỷ đồng, bằng 106,1% kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Nguồn vốn đầu tư tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế.
Trong năm, Thanh Hóa thu hút được 124 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 15 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 18.713,4 tỷ đồng và 482,5 triệu USD, tăng 13,5% về số dự án và tăng khoảng 30% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Bên cạnh các chỉ tiêu về tài chính và đầu tư, hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh năm 2025 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá toàn diện. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 ước tăng 15,8% so với cùng kỳ.
Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.
Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về định hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026. Trên cơ sở nắm bắt thực tiễn, các cơ quan báo chí đã phản ánh, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh và các ngành nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở, như tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng; việc khắc phục xâm thực tại khu vực biển Hải Tiến; kết quả rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ; quản lý, xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính; tình trạng đèn đếm giây tại một số nút giao thông chưa hoạt động ổn định khi hệ thống camera trí tuệ nhân tạo đã được đưa vào vận hành.
Trên cơ sở các ý kiến của báo chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cùng đại diện các sở, ngành, địa phương đã tiếp thu, trả lời và làm rõ những nội dung được quan tâm. Đồng thời, lãnh đạo UBND tỉnh giao các ngành chức năng căn cứ nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, rà soát và tham mưu giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền.
Phát biểu tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua; đồng thời định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền năm 2026, trong đó tập trung vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cũng như việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
