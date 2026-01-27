Thanh Hóa: Thu nội địa tháng đầu năm đạt gần 2.900 tỷ đồng

Thu nội địa Thanh Hóa tháng đầu năm 2026 đạt 2.865 tỷ đồng, trong đó có 6 khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2025, nhưng vẫn còn 10 khoản thu ghi nhận mức giảm.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa, tổng thu nội địa tháng 01/2026 ước đạt 2.865 tỷ đồng, bằng 100,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức thu tương đối tích cực trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thị trường tiêu dùng còn chịu nhiều tác động đan xen ngay từ đầu năm.

Trong tổng số 16 khoản thu, sắc thuế được theo dõi, có 6 khoản ước thực hiện tăng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý nhất là khoản thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ước đạt 1.163 tỷ đồng, bằng 111,2% so với cùng kỳ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 142,5 tỷ đồng, bằng 113,8% so với cùng kỳ, cho thấy sự cải thiện nhất định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của khối doanh nghiệp này. Thu lệ phí trước bạ đạt khoảng 110 tỷ đồng, bằng 115,1%, phản ánh nhu cầu đăng ký tài sản, phương tiện vẫn duy trì ở mức khá.

Bên cạnh đó, một số khoản thu có quy mô nhỏ nhưng ghi nhận mức tăng cao về tỷ lệ so với cùng kỳ. Cụ thể, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 4 tỷ đồng, bằng 129,2%; thu từ quỹ đất công và hoa lợi công sản đạt khoảng 3,1 tỷ đồng, bằng 107,1%. Thu tiền thuê nhà và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ước đạt 200 triệu đồng, bằng 106,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, có tới 10/16 khoản thu, sắc thuế ước giảm so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 550 tỷ đồng, bằng 98,8% so với cùng kỳ, giảm nhẹ nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa. Thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 514 tỷ đồng, bằng 88,7%, cho thấy khu vực kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu năm.

Một số khoản thu liên quan trực tiếp đến tiêu dùng và môi trường cũng ghi nhận mức giảm. Thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 140 tỷ đồng, bằng 90,3%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 120 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ. Thu phí, lệ phí chỉ đạt khoảng 35 tỷ đồng, bằng 61,8%, mức giảm khá mạnh so với năm trước.

Ngoài ra, thu tiền thuê đất, mặt nước ước đạt 12 tỷ đồng, bằng 70,8%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt khoảng 6,4 tỷ đồng, bằng 53,6%. Thu xổ số kiến thiết ước đạt 4,5 tỷ đồng, tương đương 99,6% so với cùng kỳ. Một số khoản thu khác cũng giảm so với năm trước, như thu tiền sử dụng đất khu vực biển đạt khoảng 100 triệu đồng, bằng 88,5%; thu khác ngân sách ước đạt 60,2 tỷ đồng, bằng 89,8%.

Từ kết quả thu nội địa tháng 01/2026 có thể thấy, dù tổng thu vẫn giữ được mức tăng nhẹ so với cùng kỳ, song cơ cấu thu chưa thực sự bền vững khi nhiều khoản thu chủ yếu vẫn phụ thuộc vào đất đai và một số khu vực kinh tế nhất định. Điều này đặt ra yêu cầu cho các ngành, các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, tạo nền tảng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong các tháng tiếp theo của năm.