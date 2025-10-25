20 quỹ mở đẩy mạnh giải ngân mua cổ phiếu trong tháng 9

Diễn biến này cho thấy niềm tin của các nhà quản lý quỹ vào triển vọng trung hạn của thị trường vẫn được duy trì, bất chấp nhịp điều chỉnh ngắn hạn của VN-Index trong tháng.

Các quỹ đầu tư trái phiếu và cổ phiếu bị rút ròng 3.500 tỷ đồng trong tháng 9/2025, giảm mạnh 51,1% so với tháng 8/2025, theo số liệu thống kê từ FiinTrade.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, các quỹ này ghi nhận rút ròng hơn 25 nghìn tỷ đồng tăng 72,7% so với cùng kỳ, cao hơn tổng giá trị rút ròng của 2 năm trước. Tổng giá trị rút ròng của hai năm trước ghi nhận 24,2 nghìn tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản ròng của 73 quỹ này đạt hơn 259 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2024.

Xét theo phân lớp tài sản, trong tháng 9/2025, nhóm quỹ trái phiếu chịu áp lực rút ròng trở lại 709 tỷ đồng sau 3 tháng vào ròng liên tiếp. Với nhóm quỹ cổ phiếu, quy mô rút ròng giảm 63,2% so với tháng trước còn 2,8 nghìn tỷ đồng, nhưng xu hướng rút ròng đã kéo dài tháng thứ 17 liên tiếp.

Riêng nhóm quỹ mở đã hút ròng trở lại hơn 700 tỷ đồng trong tháng 9/2025, với 30/41 quỹ ghi nhận dòng tiền vào, tập trung ở DCDS, SSI-SCA, VEOF và TCFIN, theo số liệu thống kê từ FiinTrade.

Đáng chú ý, quỹ ngoại PYN Elite ghi nhận dòng tiền vào ròng gần 153 tỷ đồng trong tháng 9 sau 4 tháng rút ròng trước đó. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng năm 2025 quỹ Châu Âu này vẫn bị rút ròng gần 1,6 nghìn tỷ đồng, gấp đôi quy mô rút ròng cả năm 2024.

Với các ETF, áp lực rút ròng cũng hạ nhiệt, trong tháng 9 nhóm này rút ròng gần 2.500 tỷ đồng, giảm mạnh so với quy mô rút ròng của tháng 8. Đáng chú ý ở hai quỹ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam và Xtrackers FTSE Vietnam và nhóm do Dragon Capital quản lý như DCVFMVN30 và DCVFMVN DIAMOND.

Với nhóm quỹ trái phiếu, sau 3 tháng duy trì vào ròng, nhóm quỹ Trái phiếu bị rút ròng hơn 709 tỷ đồng trong tháng 9/2025. Động thái rút ròng diễn ra ở 14/25 quỹ trái phiếu, gấp đôi so với tháng 8/2025 (7/25 quỹ) và tập trung ở hai quỹ lớn TCBF và ABBF. Trong khi đó, một số quỹ nhỏ hơn như MB Bond, DCIP, DCBF còn duy trì được dòng tiền vào ròng.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, dòng tiền vào ròng khá khiêm tốn ở nhóm quỹ trái phiếu, chỉ khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ 2024 (10,4 nghìn tỷ đồng). Đóng góp chính bởi một số quỹ được quản lý bởi Dragon Capital (DCBF, DCIP) và quỹ MBAM. Ngược lại, quỹ TCBF – từng là tâm điểm về dòng tiền ròng trong năm 2024 – bị rút ròng hơn 582 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025 trong khi cùng kỳ vào ròng gần 8,2 nghìn tỷ đồng.

Về dòng tiền, tháng 9/2025 ghi nhận 20/36 quỹ mở cổ phiếu tăng giải ngân, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xu hướng này được duy trì so với 21/34 quỹ trong tháng 8. Diễn biến này cho thấy niềm tin của các nhà quản lý quỹ vào triển vọng trung hạn của thị trường vẫn được duy trì, bất chấp nhịp điều chỉnh ngắn hạn của VN-Index trong tháng.

Ngược lại, hai quỹ mở cổ phiếu do Dragon Capital quản lý lại tăng tỷ trọng tiền, phản ánh quan điểm thận trọng của nhóm này trước các biến động gần đây của thị trường.

Trong tháng 9/2025, HVN đứng đầu danh sách cổ phiếu được các quỹ mua ròng theo khối lượng. Lực mua vào phần lớn đến từ quỹ ngoại PYN Elite với kỳ vọng HVN dự kiến sẽ niêm yết công ty con Skypec vào năm 2027.

HPG tiếp tục nằm trong top cổ phiếu được mua ròng và đồng thời có nhiều quỹ tham gia mua vào nhất 19 quỹ. Trong đó, đáng chú ý là các quỹ thuộc Dragon Capital như VEIL, VFMVSF, DCDS.

Nhóm ngân hàng quy mô nhỏ như MSB, STB, OCB cũng được mua ròng tích cực trong tháng 9/2025. Hai cổ phiếu OCB và STB đều được quỹ PYN Elite tăng tỷ trọng nắm giữ 2 tháng liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, nhóm Chứng khoán SSI, VND nằm trong top bán ròng tháng 9/2025, do bị hạ tỷ trọng trong kỳ cơ cấu quý 3 của MarketVector Vietnam Local Index chỉ số tham chiếu của quỹ VanEck Vietnam ETF và FTSE Vietnam 30 Index (Fubon FTSE Vietnam ETF), cùng với lực bán bổ sung từ quỹ mở VFMVSF.

Đáng chú ý, MBB là cổ phiếu có nhiều quỹ tham gia bán ròng nhất (20 quỹ) trong tháng 9/2025. Trước đó vào tháng 8, đây là cổ phiếu thuộc top mua ròng của quỹ. Các quỹ tham gia bán ròng MBB bao gồm VEIL, PYN Elite, và các quỹ thuộc Dragon Capital như quỹ mở VFMVSF, DCDS hay quỹ ETF.