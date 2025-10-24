Thứ Sáu, 24/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Chuyên gia: Nhu cầu lớn thị trường lại khan hiếm, giá bạc lập đỉnh và biên lợi nhuận còn cao hơn cả vàng

Tuệ Lâm

24/10/2025, 09:08

Giống như vàng, giá bạc đã đạt đỉnh lịch sử ở mức 50 USD/ounce và có thời điểm lên hơn 54 USD trước khi phiên giảm mạnh 21/10.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long
Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long

Nhận định về thị trường vàng trong Diễn đàn Kinh doanh mới đây, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết, thời kỳ 2009, vàng 24 triệu đồng/lượng, giai đoạn 2014 – 2015, vàng giảm đến 30%.

Vàng tác động rất lớn đến kinh tế vĩ mô. Hiện nay, vàng là kênh có rất nhiều biến động trong các kênh đầu tư, có tình trạng các cửa hàng vàng có nơi nhận đến 1.000 đơn ngày mà chỉ đáp ứng được 500 đơn.

Phân tích về nguyên nhân tăng giá vàng, ông Long cho rằng, trước tiên giá vàng tăng do giá thế giới, địa chính trị bất ổn, kinh tế biến động. Vàng là tài sản trú ẩn, trong thời gian qua nhiều ngân hàng trung ương tập trung mua vàng. Giá vàng trong nước chênh vs giá vàng thế giới quá cao, hiện tại khoảng từ 10 đến 11%. Trong khu vực chỉ khoảng 1,2%, riêng Hàn Quốc 18%.

Tại sao có sự chênh lệch này? Theo ông Long nguyên nhân quan trọng là do sự bất ổn, môi trường cạnh tranh không lành mạnh, mất ngoại tệ, mất nguồn thu thuế. Việc mua vàng từ thế giới phải theo giá thế giới và diễn biến tỉ giá. Nếu để hiện tượng chênh lệch cao như vậy, tình trạng buôn lậu trốn thuế rất lớn.

"Bản thân tôi là một nhà đầu tư vàng, sau đó đến bất động sản, vàng là một tài sản bền vững về giá trị”, ông Long nói.

Ông Long cho rằng để rút ngắn khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cần thay đổi Nghị định 24 bằng nghị định mới. Hiện giờ đã có nghị định 232, tư duy quản lý mới rất rõ: theo nguyên lý thị trường. Cung không hợp với cầu, thị trường hiện đang phân tán.

Không chỉ vàng, bà Chu Phương, chuyên gia thị trường vàng bạc cho hay, giai đoạn vừa qua giá bạc cũng đã tăng tốc rất mạnh và biên độ lợi nhuận tính theo năm cao hơn vàng rất nhiều. Giống như vàng, giá bạc đã đạt đỉnh lịch sử ở mức 50 USD/ounce và có thời điểm lên hơn 54 USD trước khi phiên giảm mạnh 21/10.

Những yếu tố hỗ trợ đà tăng của giá bạc được chỉ ra: Thứ nhất, bạc là nguyên liệu cho công nghệ xanh, pin năng lượng mặt trời, điện, xe điện, mà nhu cầu thực tế là có. Các nước như Mỹ, Trung Quốc hay Việt Nam đều đang hướng đến công nghệ xanh, nên nhu cầu bạc là thật.

VnEconomy

Thứ hai, tương tự vàng, bạc được định giá bằng đồng USD. Khi đồng đô la Mỹ giảm giá, các hàng hóa được định giá bằng USD như bạc có xu hướng tăng. Hiện nay, đồng USD đang ở mức đáy kể từ cuối năm 2022 nên bạc đang được định giá bằng đồng tiền yếu hơn, dẫn đến việc tăng giá.

Nếu đầu tư theo chu kỳ, khi một loại hàng hóa vượt đỉnh lịch sử thì giá thường tăng rất nhanh. Ở ngưỡng đỉnh 50 USD/ounce, tâm lý thị trường thường rất mạnh, đẩy giá lên cao. Khi bạc vượt ngưỡng này, sàn London thậm chí không còn bạc sẵn để giao cho nhà đầu tư, trong khi sàn vẫn còn hàng. Lý do là Mỹ coi đây là mặt hàng chiến lược.

"Khi bạc vượt 50 USD, những vị thế bán khống buộc phải đóng, tức là phải mua lại ở mức giá cao, khiến giá càng bị đẩy lên mạnh hơn. Nhà đầu tư vì thế càng FOMO, đổ tiền vào nhiều hơn”, bà Phương nói.

Cũng theo bà Chu Phương, từ ngày 13 - 17/10 vừa qua, các quỹ tín thác vàng trên toàn cầu đã mua tới 59 tấn vàng, góp phần khiến giá vàng lập đỉnh nhanh như vậy. Các quỹ tín thác bạc cũng hành động tương tự, mua gần 100 tấn bạc, khiến thị trường càng khan hiếm và nhà đầu tư càng sôi động.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG chia sẻ quan điểm quản lý và phân bổ tài sản của FIDT, vàng, bạc đã được đưa vào danh mục các kim loại quý và được đầu tư với tỷ trọng từ 5-10%.

Thị trường bạc hiện có một số doanh nghiệp như Tập đoàn Phú Quý, Sacombank - SBJ đang phát triển, trong đó Phú Quý đang mở rộng kênh phân phối, giải quyết bài toán thanh khoản cũng như tăng nguồn cung khi đưa vào hoạt động nhà máy mới, nâng công suất sản xuất.

“Trên thực tế từ xưa đến nay, bạc vẫn là một loại trang sức, mặc dù so với vàng ít được ưu tiên hơn vì chưa phổ biến và ít thương hiệu tham gia. Sắp tới, bạc có thể sẽ nhích dần lên trong bối cảnh nguồn cung vàng hạn hẹp. Nhìn rộng ra trên thế giới, trong chu kỳ Tổng thống Donald Trump thì giá vàng và bạc biến thiên đồng pha, do đó việc sử dụng bạc như một dạng tài sản phòng thủ và tích lũy hoàn toàn có thể”, ông Tuấn nói.

Trước câu hỏi, phân bổ vàng, bạc ra sao, ông Ngô Trí Long cho biết, cần phân bổ các kênh đầu tư hợp lý. "Nếu có trong tay 100 đồng, tôi sẽ đầu tư 70 đồng vào vàng và 30 đồng vào bạc. Tuy nhiên, chỉ nên đầu tư trong khả năng của mình, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư", ông Long nói.

63 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 9, nhiều quỹ kém do năm giữ FPT, MWG

07:46, 24/10/2025

63 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 9, nhiều quỹ kém do năm giữ FPT, MWG

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng thêm 1.200 tỷ gom nhiều cổ phiếu bất động sản

21:57, 23/10/2025

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng thêm 1.200 tỷ gom nhiều cổ phiếu bất động sản

Cần hàng mới để đón dòng tiền mới

15:37, 23/10/2025

Cần hàng mới để đón dòng tiền mới

Từ khóa:

giá vàng

Đọc thêm

Chủ tịch VSDC: Hướng tới nâng cấp dung lượng KRX phục vụ T0, bán khống, bán chứng khoán chờ về

Chủ tịch VSDC: Hướng tới nâng cấp dung lượng KRX phục vụ T0, bán khống, bán chứng khoán chờ về

Phải nâng cấp dung lượng hệ thống, tăng quy mô máy chủ và các tiện ích trong gói đầu tư cho phép như bán chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày, giao bán khống, CCP cũng được tích hợp trong đó sẽ có lộ trình ở mức độ kiểm soát rủi ro đến đâu tháo gỡ mở ra tới đó.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong lúc đợi báo cáo CPI, giá dầu nhảy 5%

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong lúc đợi báo cáo CPI, giá dầu nhảy 5%

Nhà đầu tư thêm phần lạc quan sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Năm tuần tới...

63 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 9, nhiều quỹ kém do năm giữ FPT, MWG

63 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất âm trong tháng 9, nhiều quỹ kém do năm giữ FPT, MWG

Trong tháng 9/2025, 63/73 quỹ cổ phiếu có hiệu suất âm trong khi đó VN-Index và VN30 ghi nhận mức giảm thấp hơn, lần lượt là -1,2% và -0,1%.

Fed đối diện ngổn ngang thách thức trước cuộc họp vào tuần tới

Fed đối diện ngổn ngang thách thức trước cuộc họp vào tuần tới

Một trong những khó khăn lớn nhất mà Fed phải đối mặt ở thời điểm hiện tại - chỉ vài ngày trước cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo - là sự thiếu hụt dữ liệu kinh tế chính thức...

Giá vàng bật tăng sau 2 phiên lao dốc

Giá vàng bật tăng sau 2 phiên lao dốc

Giá vàng thế giới hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/10), lấy lại một phần thiệt hại trong hai phiên bán tháo trước đó...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thép không gỉ cán nguội Việt Nam xuất sang Thái Lan chịu mức thuế chống bán phá giá đến 29,8%

Thị trường

2

Chủ tịch VSDC: Hướng tới nâng cấp dung lượng KRX phục vụ T0, bán khống, bán chứng khoán chờ về

Chứng khoán

3

Xây dựng danh mục vị trí việc làm công chức thống nhất toàn quốc

Dân sinh

4

Rừng trên mái - Triết lý kiến trúc vượt thời gian của Flamingo Holdings

Bất động sản

5

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên “Đối tác chiến lược”

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy