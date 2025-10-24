Chuyên gia: Nhu cầu lớn thị trường lại khan hiếm, giá bạc lập đỉnh và biên lợi nhuận còn cao hơn cả vàng

Giống như vàng, giá bạc đã đạt đỉnh lịch sử ở mức 50 USD/ounce và có thời điểm lên hơn 54 USD trước khi phiên giảm mạnh 21/10.

Nhận định về thị trường vàng trong Diễn đàn Kinh doanh mới đây, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết, thời kỳ 2009, vàng 24 triệu đồng/lượng, giai đoạn 2014 – 2015, vàng giảm đến 30%.

Vàng tác động rất lớn đến kinh tế vĩ mô. Hiện nay, vàng là kênh có rất nhiều biến động trong các kênh đầu tư, có tình trạng các cửa hàng vàng có nơi nhận đến 1.000 đơn ngày mà chỉ đáp ứng được 500 đơn.

Phân tích về nguyên nhân tăng giá vàng, ông Long cho rằng, trước tiên giá vàng tăng do giá thế giới, địa chính trị bất ổn, kinh tế biến động. Vàng là tài sản trú ẩn, trong thời gian qua nhiều ngân hàng trung ương tập trung mua vàng. Giá vàng trong nước chênh vs giá vàng thế giới quá cao, hiện tại khoảng từ 10 đến 11%. Trong khu vực chỉ khoảng 1,2%, riêng Hàn Quốc 18%.

Tại sao có sự chênh lệch này? Theo ông Long nguyên nhân quan trọng là do sự bất ổn, môi trường cạnh tranh không lành mạnh, mất ngoại tệ, mất nguồn thu thuế. Việc mua vàng từ thế giới phải theo giá thế giới và diễn biến tỉ giá. Nếu để hiện tượng chênh lệch cao như vậy, tình trạng buôn lậu trốn thuế rất lớn.

"Bản thân tôi là một nhà đầu tư vàng, sau đó đến bất động sản, vàng là một tài sản bền vững về giá trị”, ông Long nói.

Ông Long cho rằng để rút ngắn khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cần thay đổi Nghị định 24 bằng nghị định mới. Hiện giờ đã có nghị định 232, tư duy quản lý mới rất rõ: theo nguyên lý thị trường. Cung không hợp với cầu, thị trường hiện đang phân tán.

Những yếu tố hỗ trợ đà tăng của giá bạc được chỉ ra: Thứ nhất, bạc là nguyên liệu cho công nghệ xanh, pin năng lượng mặt trời, điện, xe điện, mà nhu cầu thực tế là có. Các nước như Mỹ, Trung Quốc hay Việt Nam đều đang hướng đến công nghệ xanh, nên nhu cầu bạc là thật.

Thứ hai, tương tự vàng, bạc được định giá bằng đồng USD. Khi đồng đô la Mỹ giảm giá, các hàng hóa được định giá bằng USD như bạc có xu hướng tăng. Hiện nay, đồng USD đang ở mức đáy kể từ cuối năm 2022 nên bạc đang được định giá bằng đồng tiền yếu hơn, dẫn đến việc tăng giá.

Nếu đầu tư theo chu kỳ, khi một loại hàng hóa vượt đỉnh lịch sử thì giá thường tăng rất nhanh. Ở ngưỡng đỉnh 50 USD/ounce, tâm lý thị trường thường rất mạnh, đẩy giá lên cao. Khi bạc vượt ngưỡng này, sàn London thậm chí không còn bạc sẵn để giao cho nhà đầu tư, trong khi sàn vẫn còn hàng. Lý do là Mỹ coi đây là mặt hàng chiến lược.

"Khi bạc vượt 50 USD, những vị thế bán khống buộc phải đóng, tức là phải mua lại ở mức giá cao, khiến giá càng bị đẩy lên mạnh hơn. Nhà đầu tư vì thế càng FOMO, đổ tiền vào nhiều hơn”, bà Phương nói.

Cũng theo bà Chu Phương, từ ngày 13 - 17/10 vừa qua, các quỹ tín thác vàng trên toàn cầu đã mua tới 59 tấn vàng, góp phần khiến giá vàng lập đỉnh nhanh như vậy. Các quỹ tín thác bạc cũng hành động tương tự, mua gần 100 tấn bạc, khiến thị trường càng khan hiếm và nhà đầu tư càng sôi động.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG chia sẻ quan điểm quản lý và phân bổ tài sản của FIDT, vàng, bạc đã được đưa vào danh mục các kim loại quý và được đầu tư với tỷ trọng từ 5-10%.

Thị trường bạc hiện có một số doanh nghiệp như Tập đoàn Phú Quý, Sacombank - SBJ đang phát triển, trong đó Phú Quý đang mở rộng kênh phân phối, giải quyết bài toán thanh khoản cũng như tăng nguồn cung khi đưa vào hoạt động nhà máy mới, nâng công suất sản xuất.

“Trên thực tế từ xưa đến nay, bạc vẫn là một loại trang sức, mặc dù so với vàng ít được ưu tiên hơn vì chưa phổ biến và ít thương hiệu tham gia. Sắp tới, bạc có thể sẽ nhích dần lên trong bối cảnh nguồn cung vàng hạn hẹp. Nhìn rộng ra trên thế giới, trong chu kỳ Tổng thống Donald Trump thì giá vàng và bạc biến thiên đồng pha, do đó việc sử dụng bạc như một dạng tài sản phòng thủ và tích lũy hoàn toàn có thể”, ông Tuấn nói.

Trước câu hỏi, phân bổ vàng, bạc ra sao, ông Ngô Trí Long cho biết, cần phân bổ các kênh đầu tư hợp lý. "Nếu có trong tay 100 đồng, tôi sẽ đầu tư 70 đồng vào vàng và 30 đồng vào bạc. Tuy nhiên, chỉ nên đầu tư trong khả năng của mình, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư", ông Long nói.