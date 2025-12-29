Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có lãnh đạo mới

Ngày 29/12/2025, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định nhân sự của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với ông Trịnh Sơn Hồng - Phó Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với bà Nguyễn Thị Việt Hà – Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Quyết định số 74/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Kiểm soát viên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với ông Đậu Khắc Trình – Trưởng Ban Kiểm soát, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí trên cương vị mới sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của đơn với, phát huy thế mạnh, cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau đưa Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, hiện đại và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại Hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo được giao nhiệm vụ mới, ông Trịnh Sơn Hồng - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.