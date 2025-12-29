Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có lãnh đạo mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
Thu Minh
29/12/2025, 18:59
Ông Trịnh Sơn Hồng - Phó Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được bổ nhiệm Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 29/12/2025, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định nhân sự của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với ông Trịnh Sơn Hồng - Phó Trưởng ban Ban Giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với bà Nguyễn Thị Việt Hà – Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
Quyết định số 74/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
Quyết định số 73/QĐ-HĐTV ngày 29/12/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Kiểm soát viên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với ông Đậu Khắc Trình – Trưởng Ban Kiểm soát, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí trên cương vị mới sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của đơn với, phát huy thế mạnh, cùng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau đưa Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, hiện đại và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tại Hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo được giao nhiệm vụ mới, ông Trịnh Sơn Hồng - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/12/2025
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 723.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 540.2 tỷ đồng.
Ngày cuối cùng của năm (31/12), khoảng 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sẽ về tài khoản của nhà đầu tư để có thể giao dịch, tuy vậy phần lớn số cổ phiếu này tập trung ở các cổ đông lớn, MBS cho rằng thị trường sẽ không bị ảnh hưởng bởi lượng cổ phiếu này.
Trong tháng 11, VN-Index ghi nhận nhịp phục hồi tích cực sau giai đoạn điều chỉnh, kéo theo sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền trên thị trường vào các kênh đầu tư được quản lý chuyên nghiệp.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: