Năm 2026 được dự báo sẽ đánh dấu một bước chuyển quan trọng của du lịch thế giới. Ngành công nghiệp không khói sẽ bước ra khỏi mô hình tăng trưởng dựa trên số lượng để hướng tới chất lượng và chiều sâu trải nghiệm…

Dữ liệu từ các tập đoàn khách sạn và công ty du lịch hàng đầu thế giới cho thấy năm 2026 sẽ là năm của những kỳ nghỉ yên tĩnh, lịch trình được thiết kế bằng thuật toán, những chuyến nghỉ dưỡng siêu cá nhân hóa và sự trở lại với hình thức du lịch chậm rãi, có chủ đích.

Xu hướng được dự đoán sẽ thống trị năm nay là "kỳ nghỉ tĩnh lặng". Còn được gọi là “Hushpitality”, trào lưu này tập trung vào sự thoải mái, yên tĩnh và tìm cách thoát khỏi những căng thẳng chồng chất của cuộc sống hiện đại. Với dòng chảy kỹ thuật số không ngừng nghỉ cùng với vô số sự kiện ập đến trong thời gian thực, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người đang tìm cách ngắt kết nối.

Hector Hughes, đồng sáng lập của Unplugged, một chuỗi các cabin cai nghiện kỹ thuật số ở Anh, đã theo dõi xu hướng này hình thành. "Khi chúng tôi bắt đầu dự án Unplugged vào năm 2020, việc cai nghiện kỹ thuật số còn chưa được biết đến," ông Hughes nói. "Giờ đây, hơn một nửa số khách của chúng tôi cho biết tình trạng kiệt sức vì internet là động lực chính để đặt phòng".

TỪ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN CHẬM…

Theo Báo cáo Xu hướng năm 2026 của tập đoàn khách sạn Hilton, du khách toàn cầu sẽ tiếp tục tận hưởng những chuyến đi đường bộ trong năm 2026. Báo cáo ghi nhận rằng hashtag #RoadTrip đã thu hút hơn 5,9 triệu lượt gắn thẻ trên thế giới khi du khách khám phá lại sức hấp dẫn của những cung đường đẹp.

Năm 2026, du khách sẽ khám phá lại sức hấp dẫn của những cung đường đẹp.

Bên cạnh những chuyến đi đường bộ kinh điển kết hợp ẩm thực đạt sao Michelin với những điểm dừng chân mang phong cách sống được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhiều du khách lại chọn lái xe vì một lý do hoàn toàn khác: tiết kiệm chi phí. Theo nghiên cứu của Hilton, 60% người Anh cho biết họ sẽ lái xe đến điểm đến để tiết kiệm tiền.

Du lịch đường sắt hạng sang cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, với nhu cầu tăng vọt hàng năm đối với các hành trình du ngoạn chậm rãi. Tàu hạng sang La Dolce Vita Orient Express trong năm qua đã ra mắt tám hành trình khứ hồi, tất cả đều khởi hành từ Rome, mỗi hành trình kéo dài từ một đến bốn đêm.

Nhưng những du khách giàu có muốn nhiều hơn, do đó trong năm 2026, sẽ có thêm nhiều tour kết hợp nhiều chuyến du lịch đường sắt thành chuyến đi lãng mạn kéo dài nhiều tuần, di chuyển từ chuyến tàu này sang chuyến tàu khác.

Từ các tuyến đường mới đến các điểm đến mới đang thúc đẩy xu hướng này vào năm 2026. Chẳng hạn, năm thứ ba liên tiếp, công ty du lịch chuyên nghiệp Railbookers đã tái khởi động chuyến đi gây tiếng vang "Vòng quanh thế giới bằng tàu hỏa hạng sang", tham quan 9 quốc gia trong 60 ngày với giá khởi điểm "khủng" khoảng 130.000 USD/người.

Do nhu cầu cao, Railbookers cũng sẽ ra mắt bốn hành trình ngắn hơn, kéo dài một tháng, trong năm nay. Những hành trình này kết nối các tuyến đường được yêu thích như Golden Eagle Silk Road Express và Rovos Rail của Nam Phi với một số tuyến đường mới, bao gồm cả Britannic Explorer của Belmond đến Anh.

Năm 2026, sẽ có thêm nhiều tour kết hợp nhiều chuyến du lịch đường sắt thành chuyến đi lãng mạn kéo dài nhiều tuần.

Tương tự, Belmond, công ty thuộc sở hữu của tập đoàn xa xỉ LVMH, cũng mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu, với tuyến đường mới của tàu Venice Simplon-Orient-Express khởi hành vào tháng 5/2026 từ Paris đến bờ biển Amalfi.

Mọi phân khúc của thị trường đường sắt đều sẽ chứng kiến ​​nhu cầu gia tăng. Ngay cả chuyên gia du lịch mạo hiểm Explore Worldwide cũng báo cáo rằng lượng đặt chỗ bằng đường sắt cho năm 2026 đã tăng 41% so với năm trước.

… ĐẾN NHỮNG ĐIỂM ĐẾN YÊN TĨNH

Theo một báo cáo gần đây từ tập đoàn công nghệ du lịch Expedia, các kỳ nghỉ tại trang trại đang bùng nổ. Ước tính 84% du khách cho biết họ quan tâm đến việc lưu trú trong hoặc gần các trang trại, tại các vùng nông thôn.

Thực tế, mối quan tâm đến những chuyến đi nghỉ dưỡng ở vùng nông thôn, hay du lịch sinh thái đã bùng nổ đối với du khách thuộc thế hệ Z trong hai năm qua. Năm ngoái, lĩnh vực này đạt mức tăng 300% so với năm 2024 về số lượng đánh giá của du khách đề cập đến trang trại của công ty Vrbo.

Ngay cả những sự kiện trọng đại trong đời cũng cũng được tổ chức theo phong cách tận hưởng sự yên bình. Nhiều du khách đã “biến hoá” những bữa tiệc đám cưới hay kỷ niệm trở thành một kỳ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Theo bà Melanie Fish, chuyên gia du lịch của Expedia, Hotels.com và Vrbo, điều này phản ánh rõ xu hướng du lịch chậm đang lên ngôi.

Các kỳ nghỉ tại trang trại đang bùng nổ.

“Mọi người muốn tạm rời xa nhịp sống hối hả thường ngày. Họ thường tìm đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên như đi bộ đường dài, leo núi, và đặc biệt là các kỳ nghỉ tại trang trại, nơi du khách có thể trực tiếp tương tác với động vật và tận hưởng cảm giác thư thái, chậm rãi hơn”, bà Fish cho biết.

Cũng nằm trong xu hướng này, Mackenzie Newcomb, người sáng lập Câu lạc bộ Sách Bad Bitch (BBBC) tại New York, cho biết họ bắt đầu tổ chức các trại hè dành cho người yêu sách vài năm gần đây. Hiện BBBC thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch đọc sách mỗi tháng trên khắp nước Mỹ, với chi phí từ 900 - 1.500 USD/gói cơ bản, bao gồm chỗ ở, ăn uống và hoạt động cuối tuần.

Theo ông Newcomb, tính riêng năm ngoái, câu lạc bộ tổ chức ba tuần trại hè, thu hút 400 người đăng ký cho 200 suất. Báo cáo xu hướng du lịch của Expedia cho biết, 91% du khách quan tâm đến những chuyến đi dành thời gian đọc sách, thư giãn và thời gian chất lượng. Số lượng đề cập đến các thuật ngữ liên quan đến đọc sách trong các đánh giá của khách trên Vrbo cũng đã tăng vọt 285% so với năm ngoái.

Du khách quan tâm đến những chuyến đi dành thời gian đọc sách, thư giãn và thời gian chất lượng.

Trong lúc đó, hãng tin CNBC nhận định với mong muốn có thêm nhiều thời gian để trải nghiệm sâu sắc văn hóa bản địa, góp phần giảm tình trạng quá tải du lịch, không ít du khách ngày càng hạn chế di chuyển vào các mùa cao điểm hay tham quan những điểm đến đông đúc. Xu hướng này được gọi là "anti-tourist".

Báo cáo Luxe Report năm 2026 cho thấy, 76% du khách quan tâm tới những hành trình khám phá vào mùa thấp điểm hoặc du lịch trái mùa. Còn nền tảng du lịch trực tuyến Agoda thì thông tin, lượng tìm kiếm nơi lưu trú tại các điểm đến thứ cấp ở châu Á đang tăng nhanh hơn 15% so với các "thủ phủ" du lịch quen thuộc.