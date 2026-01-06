Điểm đến nào “đuổi khéo” du khách quốc tế trong năm 2026?

Từ năm 2026, chính quyền Bali sẽ áp dụng cơ chế sàng lọc tài chính với toàn bộ du khách quốc tế, yêu cầu chứng minh đủ khả năng chi trả cho chuyến đi. Chính sách này được Bali kỳ vọng giúp giải quyết tình trạng quá tải du lịch...

Theo kế hoạch, du khách đến từ các thị trường lớn như Australia, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ phải chứng minh năng lực tài chính trước khi được phép nhập cảnh. Ngoài thị thực, yếu tố tài chính sẽ trở thành một trong những điều kiện bắt buộc để vào Bali, theo Travel And Tour World.

Thống đốc Bali Wayan Koster cho biết việc sàng lọc tài chính là một phần trong chiến lược phát triển "du lịch chất lượng", hướng tới nhóm du khách có trách nhiệm và khả năng chi tiêu phù hợp. Cụ thể, du khách sẽ phải cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng trong 3 tháng gần nhất, khai báo thời gian lưu trú và các hoạt động dự kiến trong chuyến đi.

Việc Bali áp dụng kiểm tra tài chính từ năm 2026 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không khai thác đường bay quốc tế đến đảo này. Các hãng lớn như Qantas, Emirates hay Singapore Airlines vốn vận chuyển hàng triệu du khách mỗi năm đến Bali sẽ phải điều chỉnh quy trình thông tin và bổ sung hướng dẫn về yêu cầu nhập cảnh mới ngay từ khâu đặt vé.

Sàng lọc tài chính là một phần trong chiến lược phát triển "du lịch chất lượng" tại Bali.

Ngoài ra, việc sàng lọc tài chính cũng được dự báo sẽ tạo ra sự phân hóa rõ rệt trong hệ thống lưu trú tại Bali. Các khách sạn và resort cao cấp có thể hưởng lợi khi nhóm du khách đủ điều kiện tài chính thường có xu hướng chi tiêu cao và sử dụng dịch vụ chất lượng. Ngược lại, phân khúc lưu trú giá rẻ có nguy cơ giảm lượng khách, đặc biệt là nhóm du khách tự túc.

Dù vậy, chính quyền Bali đánh giá biện pháp này cần thiết nhằm hạn chế các hệ lụy của tình trạng du lịch đại trà, vốn gây quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến văn hóa bản địa trong những năm gần đây. Trên thế giới, một số điểm đến du lịch cũng đã áp dụng quy định tương tự để kiểm soát chất lượng du khách và bảo vệ tài nguyên.

Fodor's Travel, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ, mới đây cũng đã công bố "No List 2026" - danh sách những điểm đến cần xem xét ghé thăm trong năm tới. Các biên tập viên của Fodor's nhấn mạnh đây không phải là lời kêu gọi tẩy chay, mà là sự nhắc nhở về những nơi đang chịu áp lực quá tải, hệ sinh thái mong manh hoặc cộng đồng địa phương đang chật vật vì du lịch.

Chẳng hạn như Nam Cực, nơi vốn không cần du khách nhưng thực tế lại đón tới 120.000 lượt ghé thăm từ năm 2023 đến năm 2024. Con số đó dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2033, khiến lời kêu gọi hạn chế du lịch trở nên rất quan trọng.

"No List 2026" là danh sách những điểm đến du khách cần xem xét ghé thăm trong năm tới.

Mike Gunter, Giáo sư khoa học chính trị người Mỹ, đã đến Nam Cực và cho rằng việc tham quan có giá trị nếu du khách tận dụng trải nghiệm của mình để tạo tác động đáng kể đến các vấn đề bền vững. Tuy nhiên, hầu hết du khách đến đây không làm được điều đó, chỉ đơn thuần du lịch theo số đông.

Tương tự với Quần Đảo Canary, Tây Ban Nha. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, quần đảo đã đón 7,8 triệu du khách và xử lý hơn 27 triệu lượt hành khách sân bay, tăng 5% so với năm trước. Hồi tháng 5, hàng nghìn người đã diễu hành qua các đường phố của Tenerife, Gran Canaria và Lanzarote với khẩu hiệu "Canarias tiene un límite" (Quần đảo Canary có giới hạn của mình).

Đó là cách họ phản đối bùng nổ du lịch khiến chi phí nhà ở tăng vọt và căng thẳng môi trường, đe dọa nền tảng của cuộc sống trên đảo. Du lịch đóng góp hơn 30% GDP của Quần Đảo Canary nhưng giá phải trả cũng cao không kém. Người dân mất hơn một giờ mỗi chiều cho chuyến đi từng chỉ kéo dài 40 phút. Giá nhà bị đẩy lên cao và giờ người trẻ gần như không có khả năng thuê nhà, chưa nói đến mua.

Trong khi đó, du khách châu Á cũng đang dè chừng trước đề xuất bắt buộc người được miễn thị thực cung cấp lịch sử hoạt động mạng xã hội 5 năm khi nhập cảnh Mỹ. Giới chức Mỹ cho biết đề xuất trên có thể có hiệu lực sớm nhất từ tháng 2, du khách đến từ các quốc gia thuộc Chương trình Miễn thị thực (Visa Waiver Programme) phải cung cấp lịch sử mạng xã hội và nhiều thông tin cá nhân mở rộng khi nộp đơn qua Hệ thống Cấp phép Du lịch Điện tử (ESTA).

Du khách châu Á cũng đang dè chừng trước đề xuất cung cấp lịch sử hoạt động mạng xã hội khi nhập cảnh Mỹ.

Đề xuất sẽ áp dụng đối với công dân của 42 quốc gia đủ điều kiện tham gia chương trình miễn thị thực. Tại châu Á, những người bị ảnh hưởng gồm du khách đến từ Brunei, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài lịch sử mạng xã hội, Mỹ còn yêu cầu một loạt dữ liệu cá nhân khác như số điện thoại và địa chỉ email đã sử dụng trong 10 năm qua, địa chỉ IP, cùng thông tin chi tiết về các thành viên gia đình.

Trong một tuyên bố, Hiệp hội Du lịch Mỹ "vô cùng quan ngại" trước đề xuất này, cảnh báo rằng nếu không có sự minh bạch về cách thức sử dụng thông tin, chính sách có thể khiến du khách chùn bước. "Chính sách này có thể tạo ra tác động đông cứng đối với du lịch đến Mỹ", Hiệp hội Du lịch Mỹ cảnh báo.

Động thái này được lý giải nhằm thực thi sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng 1/2025, với mục tiêu "xác định mọi nguồn lực để bảo đảm người nước ngoài xin nhập cảnh vào Mỹ đều được thẩm tra và sàng lọc tối đa".

Ở chiều ngược lại, nhằm trải nghiệm sâu hơn đời sống văn hóa địa phương đồng thời tiết kiệm chi phí, ngày càng nhiều du khách tránh đi vào giai đoạn cao điểm cũng như các điểm đến vốn đã quá đông. Theo mạng lưới lữ hành Virtuoso, khách hàng của họ đang quan tâm nhiều hơn với mùa du lịch mùa thấp điểm và ưu tiên các điểm đến có khí hậu dễ chịu.

Tokyo đã đưa ra nhiều quy định nhằm hạn chế quá tải du lịch.

Báo cáo “Luxe Report” 2026 công bố hồi tháng 10 của Virtuoso cho biết xu hướng mới này đang tiếp sức cho sự nổi lên của các “thành phố thứ cấp”, những điểm đến nằm ngoài các trung tâm du lịch lớn. Theo trang Agoda, số lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại các điểm đến thứ cấp ở châu Á đang tăng nhanh hơn 15% so với các điểm du lịch truyền thống.

Báo cáo Travel Outlook 2026 của Agoda cũng chỉ ra rằng các chính phủ đã nhanh chóng bắt nhịp xu hướng này. Tại Nhật Bản, các chiến dịch quảng bá du lịch địa phương đang được đẩy mạnh nhằm giảm áp lực cho Tokyo và những đại đô thị khác. Năm ngoái, thành phố đã cấm du khách đi vào các con hẻm riêng tư ở khu Gion và chụp ảnh trái phép. Người vi phạm có thể bị phạt tới 10.000 Yên (khoảng 65 USD).