Trang chủ Du lịch

Maharashtra thu hút du khách Việt Nam qua du lịch di sản

Bùi Trọng Thoan

14/03/2026, 10:23

Sở hữu nhiều di sản văn hóa và các trung tâm Phật giáo cổ đại nổi tiếng thế giới, bang Maharashtra (Ấn Độ) đang đẩy mạnh mở rộng thị trường khách Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam được xem là thị trường giàu tiềm năng đối với du lịch văn hóa và hành hương Phật giáo...

Tượng Phật nằm lớn được tạc vào vách đá bên trong Ellora Caves, mô tả Đức Phật nhập Niết bàn. Ảnh: Trọng Thoan
Tượng Phật nằm lớn được tạc vào vách đá bên trong Ellora Caves, mô tả Đức Phật nhập Niết bàn. Ảnh: Trọng Thoan

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát du lịch (FAM Tour) do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Cục Du lịch trực thuộc Chính quyền bang Maharashtra tổ chức, đoàn báo chí và doanh nghiệp du lịch quốc tế - trong đó có đại diện của Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) - đã có chuyến khảo sát kéo dài sáu ngày tại bang Maharashtra.

Hành trình đưa đoàn tới nhiều điểm đến nổi bật của bang như thành phố Chhatrapati Sambhajinagar - cửa ngõ dẫn tới hai quần thể hang động nổi tiếng Ajanta Caves và Ellora Caves, những di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Các hang động này nổi tiếng với hệ thống chùa, tu viện và đền thờ được chạm khắc trực tiếp vào vách đá cách đây hơn 2.000 năm. Trong đó, Ajanta được biết đến với những bức bích họa Phật giáo cổ đại mô tả cuộc đời Đức Phật và các câu chuyện Jataka, trong khi Ellora nổi bật với sự giao thoa giữa ba truyền thống tôn giáo lớn của Ấn Độ gồm Phật giáo, Hindu giáo và Kỳ Na giáo (Jainism).

Chuyến đi tiếp tục tới thành phố linh thiêng Nashik - một trong những trung tâm hành hương quan trọng của Ấn Độ - trước khi kết thúc tại Mumbai, trung tâm tài chính và văn hóa sôi động của quốc gia Nam Á này.

Bên cạnh việc tham quan các di sản văn hóa và tôn giáo đặc sắc, đoàn còn tham gia các hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch, gặp gỡ các đối tác địa phương và tìm hiểu chiến lược phát triển du lịch quốc tế của bang Maharashtra.

Nhân dịp này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) đã có cuộc phỏng vấn ông Vijay Jadhav, Phó Cục trưởng Cục Du lịch (Directorate of Tourism) thuộc Chính quyền bang Maharashtra, về chiến lược thu hút du khách Việt Nam cũng như tiềm năng phát triển du lịch văn hóa và hành hương Phật giáo giữa hai nước.

Đại diện VnEconomy nhận quà lưu niệm từ ông Vijay Jadhav, Phó Cục trưởng Cục Du lịch bang Maharashtra. Ảnh: Trọng Thoan
Đại diện VnEconomy nhận quà lưu niệm từ ông Vijay Jadhav, Phó Cục trưởng Cục Du lịch bang Maharashtra. Ảnh: Trọng Thoan

VIỆT NAM – THỊ TRƯỜNG DU LỊCH TIỀM NĂNG

Theo ông Vijay Jadhav, Đông Nam Á đang trở thành khu vực quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch quốc tế của Maharashtra, trong đó Việt Nam nổi lên như một thị trường giàu tiềm năng nhờ sự tăng trưởng nhanh của tầng lớp trung lưu và nhu cầu ngày càng lớn đối với các hành trình du lịch văn hóa.

“Maharashtra đang định vị mình là một điểm đến du lịch đa dạng, kết hợp giữa di sản văn hóa, du lịch tâm linh, trải nghiệm đô thị hiện đại và các điểm đến thiên nhiên đặc sắc,” ông Jadhav cho biết.

Bang này sở hữu nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó nổi bật là hai quần thể hang động Ajanta và Ellora - được xem là những kiệt tác nghệ thuật tôn giáo của nhân loại.

“Đối với thị trường Việt Nam, du lịch hành hương Phật giáo và du lịch văn hóa cao cấp là những sản phẩm rất tiềm năng. Các di sản như Ajanta và Ellora không chỉ là di tích khảo cổ học quan trọng mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với cộng đồng Phật tử và những người quan tâm tới lịch sử Phật giáo,” ông Jadhav nói.

Theo ông, sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, tôn giáo và nghệ thuật của các di sản này tạo nên một trải nghiệm du lịch độc đáo mà không nhiều điểm đến trên thế giới có được.

Đối với bang Maharashtra, Ellora không chỉ là niềm tự hào văn hóa mà còn là một tài sản chiến lược trong ngành du lịch. Ảnh: Trọng Thoan
Đối với bang Maharashtra, Ellora không chỉ là niềm tự hào văn hóa mà còn là một tài sản chiến lược trong ngành du lịch. Ảnh: Trọng Thoan

ĐA DẠNG SẢN PHẨM DU LỊCH

Bên cạnh các di sản Phật giáo, Maharashtra còn cung cấp nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với du khách quốc tế, từ trải nghiệm đô thị hiện đại đến du lịch thiên nhiên và nghỉ dưỡng.

Tại Mumbai, du khách có thể tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như Gateway of India, các công trình kiến trúc thời thuộc địa, những khu chợ truyền thống sôi động và tuyến đường ven biển Marine Drive - còn được gọi là “Queen’s Necklace”. Thành phố này cũng là trung tâm của ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood nổi tiếng thế giới, nơi du khách có thể tìm hiểu về hậu trường sản xuất phim hoặc tham quan các trường quay điện ảnh.

Ngoài ra, bang này còn nổi tiếng với các điểm nghỉ dưỡng vùng núi như Mahabaleshwar và Lonavala, nơi có khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên xanh mát. Trong khi đó, vùng bờ biển Konkan lại mang đến những bãi biển hoang sơ cùng đời sống văn hóa ven biển đặc trưng.

“Những sản phẩm du lịch đa dạng này cho phép du khách trải nghiệm nhiều khía cạnh khác nhau của Maharashtra - từ di sản cổ đại đến đời sống đô thị hiện đại và thiên nhiên đặc sắc,” ông Jadhav cho biết.

ĐẨY MẠNH QUẢNG BÁ VÀ KẾT NỐI DU LỊCH

Sau chuyến khảo sát lần này, Maharashtra Tourism dự kiến sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến tại thị trường Việt Nam.

Theo ông Vijay Jadhav, bang đang xem xét triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao nhận diện của Maharashtra đối với du khách Việt Nam, bao gồm hợp tác với các công ty lữ hành Việt Nam, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và mở rộng hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí tại Việt Nam.

Các chiến dịch marketing số hướng tới thị trường Việt Nam cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm giới thiệu rộng rãi hơn các điểm đến văn hóa và di sản của bang.

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy du lịch giữa hai nước là kết nối hàng không quốc tế. Với vai trò là một trong những trung tâm hàng không lớn của Ấn Độ, Mumbai có mạng lưới bay rộng khắp kết nối với nhiều thành phố trên thế giới.

Theo chiến lược phát triển du lịch quốc tế của bang, trong vòng 3 -5  năm tới Maharashtra Tourism đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số về lượng du khách Việt Nam.

Về lâu dài, Maharashtra kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến quan trọng đối với du khách Việt Nam quan tâm tới du lịch văn hóa và hành hương Phật giáo - những lĩnh vực đang ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách trong khu vực.

Trong bối cảnh giao lưu du lịch giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng mở rộng, các điểm đến di sản, đặc biệt là quần thể hang động Ajanta và Ellora - những trung tâm Phật giáo cổ đại của Ấn Độ - được kỳ vọng sẽ thu hút ngày càng nhiều du khách Việt Nam trong những năm tới. 

