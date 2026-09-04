30 nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới năm 2026, Việt Nam lần đầu góp mặt

Singapore dẫn đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026, trong khi Việt Nam lần đầu góp mặt trong danh sách 70 nền kinh tế được đánh giá...

Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026 của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) đánh giá 70 nền kinh tế dựa trên khả năng tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động, cạnh tranh và tạo ra giá trị dài hạn. Việt Nam lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Theo xếp hạng, Singapore dẫn đầu với 100 điểm, theo sau là Hồng Kông với 95,6 điểm và Thụy Sỹ với 95,3 điểm. Đài Loan đứng thứ 4. Đan Mạch, Ireland và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng đạt 94,1 điểm, lần lượt xếp từ thứ 5 đến thứ 7.

Singapore cũng là nền kinh tế duy nhất lọt vào top 5 ở cả 4 trụ cột đánh giá. Năm 2026, nước này vươn lên dẫn đầu về hiệu quả doanh nghiệp, qua đó vượt Thụy Sỹ để giành lại vị trí số 1 toàn cầu.

IMD xếp hạng dựa trên 341 tiêu chí, được chia thành 20 nhóm nhỏ thuộc 4 trụ cột: hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính phủ, hiệu quả doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng. Dữ liệu thống kê chiếm 2/3 kết quả, trong khi khảo sát ý kiến lãnh đạo doanh nghiệp chiếm 1/3 còn lại.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy quy mô lớn không đồng nghĩa với năng lực cạnh tranh cao. Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới nhưng chỉ đứng thứ 10. Thay vì chỉ xem xét quy mô, IMD đánh giá tổng thể các điều kiện ảnh hưởng đến khả năng hoạt động, đầu tư và cạnh tranh của doanh nghiệp.

Châu Âu và châu Á chiếm 9 trong 10 vị trí dẫn đầu. Các nền kinh tế có thứ hạng cao thường sở hữu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cơ sở hạ tầng hiện đại, lực lượng lao động có kỹ năng và hệ thống thể chế giúp môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, dễ dự đoán hơn.

Báo cáo năm 2026 đặc biệt nhấn mạnh độ tin cậy của thể chế và nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Quy định rõ ràng, hợp đồng được thực thi nghiêm túc và chính phủ hoạt động hiệu quả giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn trong bối cảnh địa chính trị bất ổn.

Đổi mới sáng tạo cũng là yếu tố quan trọng. Nhiều nền kinh tế dẫn đầu sở hữu hoặc có quan hệ chặt chẽ với các trung tâm đổi mới lớn trên thế giới, qua đó nâng cao khả năng thương mại hóa công nghệ, thu hút nhân tài và cải thiện năng suất.

Tuy nhiên, không có mô hình duy nhất để tạo nên năng lực cạnh tranh. UAE đứng thứ 7, còn Mỹ đứng thứ 10, cho thấy môi trường kinh doanh cạnh tranh cao có thể hình thành từ nhiều mô hình kinh tế khác nhau.

Việt Nam đứng thứ 27 trong 70 nền kinh tế được xếp hạng, đồng thời xếp thứ 9 tại châu Á - Thái Bình Dương. Trong báo cáo của IMD, Việt Nam được đánh giá cao về thương mại quốc tế, thị trường lao động và việc làm, nhưng còn nhiều điểm cần cải thiện trong các lĩnh vực đầu tư quốc tế, thể chế, giáo dục, y tế và môi trường.