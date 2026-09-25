Sản phẩm ngăn ngừa rụng tóc được quan tâm hơn bao giờ hết

Khi người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những giải pháp mới mẻ và hiệu quả hơn cho tình trạng rụng tóc và tóc mỏng, các thương hiệu đang chạy đua để cho ra mắt những sản phẩm không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc da đầu...

Người tiêu dùng đang chủ động hơn trong việc chăm sóc tóc từ gốc rễ. Ảnh: Care to Beauty

Trong nhiều thập kỷ qua, ngành hàng chăm sóc tóc phần lớn chỉ tập trung vào những gì xảy ra với sợi tóc sau khi nó đã mọc ra khỏi da đầu. Nhưng hiện nay, tình trạng rụng tóc ngày càng phổ biến đang khiến người tiêu dùng chủ động hơn trong việc chăm sóc tóc từ gốc rễ.

"Trong đại dịch, tất cả chúng ta đều trải qua những sang chấn tâm lý nhất định, thúc đẩy nhu cầu đối với các loại sản phẩm này ở mọi lứa tuổi. Chúng tôi ghi nhận điều đó rõ rệt qua doanh số bán hàng ở khắp mọi nơi," bà Larissa Jensen, Phó Chủ tịch cấp cao tại Circana, chia sẻ với Business of Fashion.

"Giờ đây, với sự xuất hiện của các loại thuốc giảm cân GLP-1, chúng ta lại đang phải đối mặt với một 'cơn gió ngược' hoàn toàn mới là tình trạng rụng tóc".

Tình trạng rụng tóc ngày càng phổ biến. Ảnh: iStock

Gần đây, Novo Nordisk A/S - nhà sản xuất các loại thuốc GLP-1 nổi tiếng như Ozempic và Wegovy - đang để mắt đến thị trường điều trị rụng tóc, trong nỗ lực mở rộng mảng kinh doanh dược phẩm bán trực tiếp đến người tiêu dùng.

Đây là một trong số nhiều lĩnh vực mà Novo nhận thấy có tiềm năng giao thoa với thế mạnh chuyên môn khoa học cốt lõi của công ty, hoặc với kỹ năng mà hãng đã xây dựng được gần đây trong việc bán thuốc kê đơn trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Một số nghiên cứu khoa học hiện đang được theo đuổi để điều trị chứng rụng tóc có nền tảng từ nội tiết học - lĩnh vực y học tập trung vào hormone, vốn là thế mạnh lâu năm của Novo, theo ông Martin Lange, Giám đốc Khoa học của công ty, chia sẻ tại một buổi tọa đàm của Bloomberg vào thứ Ba.

"Chúng tôi hoàn toàn có thể tận dụng nền tảng kiến thức khoa học của mình để có thể tiến vào lĩnh vực này," ông Lange cho biết. "Đây không nhất thiết sẽ là hướng đi đầu tiên mà chúng tôi theo đuổi, nhưng rõ ràng đó là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra".

Tuy nhiên, việc Novo tiến vào lĩnh vực điều trị rụng tóc có thể sẽ cần thêm thời gian. Đây không phải là một trong tám tình trạng bệnh lý mà ông Lange kỳ vọng sẽ đưa các phương pháp điều trị mới vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trung kỳ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

THỊ TRƯỜNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÓC ĐẦY TIỀM NĂNG

Nhiều yếu tố khác, như việc những định kiến xoay quanh chủ đề mãn kinh, tiền mãn kinh và rụng tóc sau sinh dần được xóa bỏ, cũng đã góp phần giúp ngành hàng chăm sóc sức khỏe tóc phát triển mạnh mẽ.

Ngành hàng chăm sóc sức khỏe tóc phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Look Fantastic

Dù các phương pháp điều trị rụng tóc theo hướng y khoa vẫn là một phần đã được thiết lập vững chắc trong ngành hàng này, tốc độ đổi mới trong các phương pháp điều trị y khoa đã có phần chững lại, theo bà Ashley Mandel, nhà phân tích nghiên cứu tại Euromonitor, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các giải pháp không thuộc lĩnh vực y khoa, từ serum vi kim (microneedling) cho đến thực phẩm bổ sung dạng uống.

Theo dữ liệu từ Euromonitor, số lượng serum chăm sóc da đầu trên thị trường đã tăng hơn gấp ba lần trong giai đoạn từ 2022 đến 2025, với sức khỏe da đầu vươn lên trở thành mối quan tâm được ưu tiên hàng thứ tư trong ngành chăm sóc tóc vào năm 2026, tăng từ vị trí thứ năm trước đó.

Đối với nhóm phụ nữ ở độ tuổi 30 và phụ nữ từ 45 tuổi trở lên, tình trạng tóc mỏng đi càng trở thành mối lo ngại đáng chú ý hơn nữa. Euromonitor dự báo doanh thu từ các sản phẩm điều trị rụng tóc dạng bôi ngoài da, có thành phần dược liệu, sẽ tăng trưởng khoảng 4% trong năm 2026.

Ảnh: MD Hair

Thương hiệu Đan Mạch Hårklinikken, được thành lập từ năm 1992, là một ví dụ tiêu biểu và đi trước xu hướng này, xây dựng thương hiệu của mình xoay quanh các liệu trình tư vấn và điều trị tóc, da đầu mang tính cá nhân hóa.

Các sản phẩm đại trà, như dầu gội tăng cường độ chắc khỏe sợi tóc của Dove, cũng cho thấy tiềm năng vô cùng lớn. Dòng sản phẩm công nghệ Fibre Repair của Dove từng được nhắc đến trong báo cáo kết quả kinh doanh gần đây của Unilever, góp phần giúp thương hiệu này tăng trưởng hai chữ số trong quý II.

MỞ RỘNG TỪ CHĂM SÓC NGOÀI DA ĐẾN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BỔ SUNG

Người tiêu dùng ngành làm đẹp ngày càng ít có xu hướng giải quyết vấn đề rụng tóc chỉ bằng một sản phẩm duy nhất, mà thường kết hợp giữa dầu gội có thành phần dược liệu, các sản phẩm bôi ngoài da và thuốc kê đơn. Một bước đi mới mà người tiêu dùng đã cho thấy sự sẵn lòng chi tiền chính là các sản phẩm thực phẩm bổ sung dạng uống.

Các sản phẩm thực phẩm bổ sung đang ngày càng trở thành một phần quen thuộc hơn trong thói quen chăm sóc bản thân của người tiêu dùng, thể hiện rõ qua hàng loạt thương vụ mua bán và sáp nhập đình đám gần đây.

Điển hình như việc P&G chi 3,8 tỷ USD để mua lại nhà sản xuất thực phẩm bổ sung Thorne, hay Unilever chi 1,2 tỷ USD để mua lại thương hiệu kẹo dẻo bổ sung Grüns. Theo bà Mandel, sự mở rộng này cũng là một dấu hiệu khác cho thấy tốc độ đổi mới trong lĩnh vực y khoa đang chững lại.

Ảnh: The Nue Co

Nhiều thương hiệu khác cũng đang ngày càng đáp ứng nhu cầu thị trường bằng cách kết hợp song song cả sản phẩm bôi ngoài da lẫn thực phẩm bổ sung. Highbrow Hippie, đồng sáng lập bởi chuyên gia nhuộm tóc Kadi Lee tại Los Angeles, bán bộ đôi sản phẩm Healthy Hair Duo, kết hợp serum kích thích mọc tóc từ gốc cùng thực phẩm bổ sung chống rụng tóc. Trước đó, Nutrafol cũng đã bổ sung thêm một sản phẩm bôi ngoài da vào danh mục sản phẩm của mình, đó là serum kích thích mọc tóc Growth Activator, ứng dụng công nghệ exosome.

Divi ban đầu ra mắt vào năm 2021 với các sản phẩm bôi ngoài da tập trung vào chăm sóc da đầu cùng nội dung giáo dục người dùng. Đến năm 2023, Divi đã giới thiệu thêm dòng vitamin tóc To the Roots, và hiện đang mở rộng sang quy trình chăm sóc Growth Care, được thương hiệu này gọi là "một cách tiếp cận toàn diện theo cả một quy trình đầy đủ".

Divi gọi các sản phẩm là "một cách tiếp cận toàn diện theo cả một quy trình đầy đủ". Ảnh: Divi

Theo bà Kayla Villena, Giám đốc phân tích thị trường toàn cầu tại Euromonitor, đây chính là một "chiến lược mẫu" mà các thương hiệu thực sự nghiêm túc muốn thành công trong ngành hàng này nên cân nhắc áp dụng.

"Cách tiếp cận này giúp người tiêu dùng tiếp tục tập trung vào thế mạnh cốt lõi của thương hiệu, trước khi giới thiệu thêm bất kỳ thành phần hay sản phẩm mới nào khác," bà chia sẻ. "Người tiêu dùng vốn dĩ đã khá cởi mở trong việc thử nghiệm các định dạng sản phẩm khác nhau hiện có trên thị trường — và các sản phẩm đến từ những thương hiệu đáng tin cậy luôn nhận được sự đón nhận tốt hơn".