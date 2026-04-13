4 cách xác thực thuê bao di động

Kể từ ngày 15/4/2026 toàn bộ người dùng trên cả nước sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID về danh sách các số thuê bao đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình...
Để xác thực thuê bao, người dùng cần tài khoản VneID định danh mức 2 hoặc căn cước công dân gắn CHIP, sau đó lựa chọn một trong 4 cách sau: Trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia VNeID, thông qua ứng dụng của chính doanh nghiệp viễn thông, hoặc ra trực tiếp điểm dịch vụ viễn thông, các điểm do doanh nghiệp viễn thông ủy quyền...
Theo thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu người dùng thuê bao di động, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao.
Các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, không được xác nhận trên VNeID hoặc có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thông báo và xử lý theo từng bước, từ tạm dừng dịch vụ một chiều đến hai chiều, tiến tới thu hồi số nếu không bổ sung thông tin theo quy định.
Theo quy định, kể từ ngày 15/4/2026 toàn bộ người dùng trên cả nước sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID về danh sách các số thuê bao đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình.
Đáng chú ý, trong trường hợp thuê bao đã được đăng ký và xác thực trước đó bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 hoặc căn cước công dân gắn chip, người dùng sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ khi có thay đổi thiết bị sử dụng.
Còn theo lộ trình, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, không được xác nhận trên VNeID hoặc có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thông báo và xử lý theo từng bước, từ tạm dừng dịch vụ một chiều đến hai chiều, tiến tới thu hồi số nếu không bổ sung thông tin theo quy định.
Để xác thực thông tin thuê bao, người dùng cần phải có tài khoản VneID định danh mức 2 hoặc căn cước công dân gắn CHIP, sau đó lựa chọn một trong 4 cách sau: Trực tuyến thông qua Ứng dụng định danh quốc gia VNeID, trực tuyến thông qua ứng dụng của chính doanh nghiệp viễn thông, trực tiếp tại điểm dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông, trực tiếp tại các điểm do doanh nghiệp viễn thông ủy quyền.
Theo quy định, việc xác thực phải bảo đảm đối soát đầy đủ bốn trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Các thông tin này phải trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.
Hiện nay, các nhà mạng đã chuẩn bị nhiều kênh hỗ trợ linh hoạt cho khách hàng trong suốt quá trình xác thực thông tin thuê bao. Chẳng hạn Khách hàng VinaPhone đang ở nước ngoài có thể xác thực thông tin thuê bao từ xa qua ứng dụng MyVNPT kết hợp căn cước công dân gắn Chip, qua đó có thể hoàn tất thủ tục nhanh chóng, an toàn, thuận tiện mà không cần về nước, đồng thời luôn duy trì kết nối thông suốt dù ở bất cứ đâu.
Đặc biệt, với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, VinaPhone sẽ phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.
Người dùng hiện cũng có thể tra cứu số điện thoại cá nhân qua VNeID bằng cách chọn mục Ví giấy tờ, sau đó chọn Số điện thoại. Nếu phát hiện số máy lạ mình không đứng tên, hãy ấn nút báo cáo vi phạm trên ứng dụng để nhà mạng gửi thông báo đến số điện thoại bị phản ánh.
Hướng dẫn xác thực qua ứng dụng các nhà mạng Viettel và VNPT
18:21, 17/02/2026
09:29, 22/01/2026
