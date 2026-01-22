Xác thực thuê bao di động bằng sinh trắc học, VNeID

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Hồng Vinh
22/01/2026, 09:29
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư mới, yêu cầu xác thực thông tin thuê bao di động bằng sinh trắc học, qua VNeID nhằm ngăn chặn tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dùng…
Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc quản lý thông tin thuê bao di động trở thành một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất một dự thảo thông tư mới, yêu cầu xác thực thông tin thuê bao di động bằng sinh trắc học. Đây được xem là một bước tiến quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng SIM rác và SIM không chính chủ, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dùng.
Dự thảo thông tư mới này áp dụng cho tất cả các cá nhân và tổ chức đăng ký, sử dụng số thuê bao di động tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ. Một điểm nổi bật của dự thảo là việc bổ sung hình thức xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID, bên cạnh hai phương thức hiện có là qua ứng dụng hoặc website của doanh nghiệp viễn thông và trực tiếp tại điểm giao dịch. Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình xác thực mà còn tăng cường tính bảo mật và chính xác của thông tin.
Đối với các thuê bao di động H2H, việc xác thực sẽ được thực hiện thông qua đối soát giữa giấy tờ tùy thân, dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Yêu cầu tối thiểu là bốn trường thông tin then chốt gồm số định danh cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt phải trùng khớp. Điều này giúp loại bỏ triệt để các trường hợp sử dụng giấy tờ giả hoặc thông tin không chính chủ để đăng ký SIM.
Đặc biệt, dự thảo là quy định chặt chẽ hơn đối với việc đăng ký từ số thuê bao H2H thứ hai trở đi. Khi khách hàng kích hoạt thêm SIM mới, doanh nghiệp viễn thông không chỉ phải xác thực điện tử mà còn phải áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế về phòng, chống gian lận. Cụ thể, việc khớp đúng thông tin sinh trắc học khuôn mặt phải đáp ứng tiêu chuẩn FIDO Biometric Requirement với tỷ lệ chấp nhận sai dưới 0,01%, đồng thời hệ thống của các nhà mạng phải có khả năng phát hiện tấn công giả mạo sinh trắc học của vật thể sống theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 30107 hoặc NIST.
Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ biện pháp xử lý đối với các số thuê bao không thực hiện hoặc xác thực thông tin không thành công. Doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều đối với các thuê bao vi phạm cho đến khi hoàn tất xác thực theo quy định.
Đối với người nước ngoài sử dụng hộ chiếu để đăng ký, thuê bao đầu tiên chỉ được sử dụng tối đa 30 ngày. Sau thời hạn này sẽ bị giới hạn tính năng và chỉ được nhận cuộc gọi, tin nhắn, truy cập Internet hoặc gọi khẩn cấp.
Việc áp dụng xác thực thông tin thuê bao di động bằng sinh trắc học không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý thông tin mà còn bảo vệ quyền lợi của người dùng, ngăn chặn tình trạng SIM rác và SIM không chính chủ. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống quản lý thông tin thuê bao di động tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc sử dụng dịch vụ viễn thông một cách an toàn và hiệu quả.
Từ ứng dụng du lịch thông minh Ninhbinhtourisminfo đến số hóa di sản, địa chỉ đỏ, Ninh Bình đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy mềm” cho du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách và gia tăng giá trị kinh tế từ kho tàng văn hóa – thiên nhiên đặc sắc.
Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...
Khoảng cách công nghệ lõi giữa Việt Nam và các “ông lớn” toàn cầu đang dần được thu hẹp. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh trực diện Việt Nam cần tập trung vào các thị trường ngách khả thi, tận dụng lợi thế về nhân lực để tạo ra giá trị cao…
Cuộc đối thoại giữa hai nhà bác học nổi tiếng Norbert Wiener (Mỹ) và Aleksei A. Lyapunov (Liên Xô), đăng trên tạp chí Soviet Mathematical Proceedings, ngoài ý nghĩa khoa học, giúp người đọc biết được về hoạt động học thuật trong lĩnh vực ở Liên Xô vào thời điểm đó, và đã góp phần thúc đẩy phát triển điều khiển học trên toàn thế giới...
Lãnh đạo Đài Loan khẳng định thỏa thuận thương mại mới với Hoa Kỳ không chỉ không làm tổn hại đến ngành công nghiệp bán dẫn – lĩnh vực được xem là “lá chắn silicon” then chốt của hòn đảo, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, mà còn mang lại lợi ích cho đôi bên…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: