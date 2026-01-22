Thứ Năm, 22/01/2026

Trang chủ Kinh tế số

Xác thực thuê bao di động bằng sinh trắc học, VNeID

Hồng Vinh

22/01/2026, 09:29

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư mới, yêu cầu xác thực thông tin thuê bao di động bằng sinh trắc học, qua VNeID nhằm ngăn chặn tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dùng…

Xác thực thuê bao di động bằng sinh trắc học, VNeID - Ảnh minh họa.
Xác thực thuê bao di động bằng sinh trắc học, VNeID - Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc quản lý thông tin thuê bao di động trở thành một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất một dự thảo thông tư mới, yêu cầu xác thực thông tin thuê bao di động bằng sinh trắc học. Đây được xem là một bước tiến quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng SIM rác và SIM không chính chủ, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dùng.

Dự thảo thông tư mới này áp dụng cho tất cả các cá nhân và tổ chức đăng ký, sử dụng số thuê bao di động tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ. Một điểm nổi bật của dự thảo là việc bổ sung hình thức xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID, bên cạnh hai phương thức hiện có là qua ứng dụng hoặc website của doanh nghiệp viễn thông và trực tiếp tại điểm giao dịch. Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình xác thực mà còn tăng cường tính bảo mật và chính xác của thông tin.

Đối với các thuê bao di động H2H, việc xác thực sẽ được thực hiện thông qua đối soát giữa giấy tờ tùy thân, dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Yêu cầu tối thiểu là bốn trường thông tin then chốt gồm số định danh cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt phải trùng khớp. Điều này giúp loại bỏ triệt để các trường hợp sử dụng giấy tờ giả hoặc thông tin không chính chủ để đăng ký SIM.

Đặc biệt, dự thảo là quy định chặt chẽ hơn đối với việc đăng ký từ số thuê bao H2H thứ hai trở đi. Khi khách hàng kích hoạt thêm SIM mới, doanh nghiệp viễn thông không chỉ phải xác thực điện tử mà còn phải áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế về phòng, chống gian lận. Cụ thể, việc khớp đúng thông tin sinh trắc học khuôn mặt phải đáp ứng tiêu chuẩn FIDO Biometric Requirement với tỷ lệ chấp nhận sai dưới 0,01%, đồng thời hệ thống của các nhà mạng phải có khả năng phát hiện tấn công giả mạo sinh trắc học của vật thể sống theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 30107 hoặc NIST.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ biện pháp xử lý đối với các số thuê bao không thực hiện hoặc xác thực thông tin không thành công. Doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều đối với các thuê bao vi phạm cho đến khi hoàn tất xác thực theo quy định.

Đối với người nước ngoài sử dụng hộ chiếu để đăng ký, thuê bao đầu tiên chỉ được sử dụng tối đa 30 ngày. Sau thời hạn này sẽ bị giới hạn tính năng và chỉ được nhận cuộc gọi, tin nhắn, truy cập Internet hoặc gọi khẩn cấp.

Việc áp dụng xác thực thông tin thuê bao di động bằng sinh trắc học không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý thông tin mà còn bảo vệ quyền lợi của người dùng, ngăn chặn tình trạng SIM rác và SIM không chính chủ. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống quản lý thông tin thuê bao di động tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc sử dụng dịch vụ viễn thông một cách an toàn và hiệu quả.

Hơn 1,6 triệu người sở hữu từ 4-9 SIM di động

08:28, 09/04/2024

Hơn 1,6 triệu người sở hữu từ 4-9 SIM di động

Đề nghị xử nghiêm việc sử dụng SIM rác phục vụ cho vay nặng lãi

09:46, 02/04/2024

Đề nghị xử nghiêm việc sử dụng SIM rác phục vụ cho vay nặng lãi

Chỉ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi dùng SIM điện thoại chính chủ từ ngày 1/7

09:03, 02/04/2024

Chỉ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi dùng SIM điện thoại chính chủ từ ngày 1/7

VnEconomy