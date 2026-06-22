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4 năm liên tiếp được Michelin Selected vinh danh: Hemispheres Steak & Seafood Grill tiếp tục ghi dấu trên bản đồ ẩm thực tinh hoa

P P.V

Nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill, tọa lạc trong khuôn viên khách sạn Sheraton Hanoi Hotel bên hồ Tây, tiếp tục được Michelin Guide vinh danh tại hạng mục Michelin Selected 2026.

Nhà hàng Hemispheres và giải thưởng danh giá Michelin Selected 2026.
Nhà hàng Hemispheres và giải thưởng danh giá Michelin Selected 2026.

Đây là năm thứ tư liên tiếp nhà hàng góp mặt trong danh sách danh giá này, một dấu mốc khẳng định vị thế của Hemispheres trên bản đồ ẩm thực fine-dining hàng đầu tại Hà Nội.

Sự ghi nhận này không chỉ phản ánh chất lượng ổn định của trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ tại nhà hàng, mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, không ngừng hoàn thiện đã được duy trì xuyên suốt hành trình phát triển của Hemispheres.

Không gian nhà hàng Hemispheres sau quá trình tân trang và nâng cấp vào năm 2024.
Không gian nhà hàng Hemispheres sau quá trình tân trang và nâng cấp vào năm 2024.

THỰC ĐƠN 2025: DẤU ẤN ĐỔI MỚI GÓP PHẦN KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ MICHELIN SELECTED

Hemispheres là một trong số các nhà hàng hiếm hoi tại Hà Nội theo đuổi triết lý fine-dining gắn với câu chuyện “các bán cầu” - biểu tượng cho hành trình khám phá ẩm thực toàn cầu và sự kết nối văn hoá qua từng món ăn.

Bếp trưởng Nam Nguyên – ‘Linh hồn’ của từng bản hòa âm vị giác của nhà hàng.
Bếp trưởng Nam Nguyên – ‘Linh hồn’ của từng bản hòa âm vị giác của nhà hàng.

Tiếp nối tinh thần đó, năm 2025 đánh dấu một bước chuyển mình trong định hướng ẩm thực của nhà hàng.

Không chỉ tiếp tục hành trình khám phá các bán cầu, Hemispheres mở rộng chiều sâu sáng tạo, tập trung tôn vinh bản chất nguyên bản của nguyên liệu thông qua các kỹ thuật chế biến tinh tế, từ đó tái định nghĩa trải nghiệm fine-dining theo hướng hiện đại và giàu bản sắc hơn.

Tinh thần này được thể hiện rõ nét qua những sáng tạo ẩm thực đã góp phần làm nên dấu ấn của Hemispheres trong mắt Michelin Guide, tiêu biểu như:

SAFFRON SUN - Tôm hùm Nha Trang nướng kiểu Thermidor

Khởi hành từ bán cầu Đông Bắc, tôm hùm tươi từ vùng biển Nha Trang được chế biến theo phong cách Thermidor truyền thống, phủ sốt nhụy hoa nghệ tây vàng óng và dùng kèm rau củ nướng.

TUNA CARPACCIO - Gỏi cá ngừ đại dương

Tiếp nối hành trình với cá ngừ Nha Trang tươi được thái lát mỏng, kết hợp ngọc ponzu, thạch cam vàng. Điểm nhấn của món ăn nằm ở xốt quất Quảng An, giúp đánh thức vị ngọt tự nhiên của cá ngừ và hoàn thiện tổng thể món ăn bằng một sắc thái tươi sáng.

SOUTHERN MEADOW - Sườn cừu bỏ lò New Zealand

Tại bán cầu Tây Nam, phần sườn cừu New Zealand được nướng lò vừa tới, ăn kèm khoai nghiền bạc hà, rau non Đà Lạt và tỏi đen Việt Nam gói trong lá lốt. Phần sườn cừu bỏ lò này là sự cân bằng giữa nguyên liệu cao nguyên và cách chế biến hiện đại.

MEKONG EMBER – Lườn vịt nướng

Chặng cuối của hành trình trở về bán cầu Đông Nam, nơi phần lườn vịt được nấu chậm theo phương pháp sous-vide để giữ độ mọng nước, áp chảo cho lớp da vàng giòn, kết hợp khoai nghiền vị xúc xích cay chorizo, rau non Đà Lạt và sốt rau gia vị Việt Nam.

Đại diện nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill, bếp trưởng Nam Nguyên, đã tham dự Lễ trao giải The MICHELIN Guide Restaurant Ceremony 2026 được tổ chức ngay tại Hà Nội và vinh dự đón nhận danh hiệu từ Ban tổ chức.

“Việc Hemispheres tiếp tục được Michelin Guide vinh danh trong 4 năm liên tiếp là một cột mốc đầy tự hào đối với toàn đội ngũ. Chúng tôi xem đây không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình đã qua, mà còn là động lực để tiếp tục nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, kiên định với chất lượng và không ngừng khẳng định bản sắc trong bức tranh ẩm thực quốc tế.” Ông Christian Vera, Giám đốc Ẩm thực Khách sạn Sheraton Hanoi Hotel chia sẻ.

Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng Hemispheres và giải thưởng.
Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng Hemispheres và giải thưởng.

DẤU ẤN MICHELIN VÀ SỰ LAN TOẢ

Kể từ lần đầu được Michelin Guide tuyển chọn vào năm 2023, Hemispheres đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về lượng khách, đặc biệt là thực khách quốc tế đang lưu trú và làm việc tại Hà Nội. Việc liên tiếp góp mặt trong danh sách Michelin Selected không chỉ củng cố vị thế của nhà hàng trong phân khúc fine-dining tại Việt Nam, mà còn khẳng định những tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, tính nhất quán và trải nghiệm khách hàng.

Chia sẻ về thành tựu này, bà Tiffany Hwang - Tổng giám đốc Khách sạn Sheraton Hanoi Hotel nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào khi Hemispheres không chỉ là một biểu tượng ẩm thực của Sheraton Hanoi Hotel, mà còn là điểm đến được quốc tế ghi nhận. Michelin là sự phản ánh xứng đáng cho đam mê, nỗ lực và tài năng của toàn bộ đội ngũ.”

Việc tiếp tục được Michelin Guide vinh danh một lần nữa khẳng định vị thế của Hemispheres trên bản đồ ẩm thực cao cấp, chú trọng kỹ thuật chế biến đạt chuẩn quốc tế hòa cùng bản sắc Việt Nam trong từng trải nghiệm ẩm thực.

Thông tin liên hệ đặt bàn:

Hotline đặt bàn: 0936 337 501 | 0904 850 995

Email: Anh.Phung@sheraton.com

Website: Marriott.com/HANHS | vn.sheratonhanoi.com

Về Nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill

Hemispheres là một trong những điểm đến nổi bật trong lĩnh vực nhà hàng fine-dining, nhiều năm liền được vinh danh tại các giải thưởng ẩm thực danh giá: Michelin Guide (2023–2025), TripAdvisor Best of the Best (2023–2024). Nhà hàng phục vụ bít tết và hải sản nướng cao cấp, được tuyển chọn từ những nguồn cung ứng bền vững, trong không gian sang trọng bên Hồ Tây – nơi giao hòa giữa chất lượng quốc tế và tinh thần Việt Nam.

Theo dõi Facebook và Instagram của nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill để cập nhật thông tin mới nhất.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.vn.sheratonhanoi.com hoặc theo dõi Facebook và Instagram của khách sạn Sheraton Hanoi Hotel để cập nhật thông tin.

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