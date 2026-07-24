Sự dịch chuyển của thời trang nam giới

Có những nhà mốt sinh ra để tạo ra logo, còn thương hiệu Dries Van Noten sinh ra để tạo ra ngôn ngữ. Trong một mùa hè mà thế giới nóng lên từng ngày, nhà thiết kế Julian Klausner đã đưa ra định nghĩa mới cho thời trang nam xa xỉ: mặc ít hơn, nhẹ hơn, nhưng tốt hơn…

Ảnh: Dazed

Suốt gần bốn thập kỷ, thương hiệu thời trang Bỉ này chưa bao giờ cần một chữ D và V lồng vào nhau để được nhận diện. Giới mộ điệu nhận ra Dries Van Noten qua một bảng màu không thể sao chép, một kỹ thuật xử lý bề mặt vải chỉ có thể cảm nhận khi chạm tay, và một tinh thần nghệ thuật không bao giờ chạy theo xu hướng chóng tàn.

Bộ sưu tập Xuân - Hè 2027 dành cho nam giới của thương hiệu là chương đầu tiên Julian Klausner viết một mình sau khi nhà thiết kế Dries Van Noten rời ghế giám đốc sáng tạo. Thay vì cố gắng trở thành một Dries thứ hai, Klausner chọn điều khó hơn nhiều: tiếp nối tinh thần ấy bằng một giọng nói mới - nhẹ nhàng, điềm tĩnh, và đủ tự tin để không cần phải khoa trương. Và giọng nói đó bắt đầu bằng một câu hỏi rất thời sự: Mặc gì trong một thế giới đang nóng lên?

Nhà thiết kế Julian Klausner đã đưa ra định nghĩa mới cho thời trang nam xa xỉ. Ảnh: Dries Van Noten

Nếu vài năm trước, thời trang nam xa xỉ được đo bằng trọng lượng - áo khoác càng nặng, cấu trúc càng cứng, vai càng độn thì càng quyền lực… thì Dries Van Noten Xuâ - Hè 2027 làm điều ngược lại. Sàn diễn mở ra như hành trình của ánh sáng. Bình minh với dải màu kem, cát, hồng phấn. Trưa với xanh navy, tím đậm. Và đêm với ánh bạc của trăng. Giữa hành trình đó là những chất liệu gần như tan biến trên cơ thể: áo duster không lót bay theo gió, parka lụa trong veo, trench coat siêu nhẹ, quần cargo dệt bằng tơ, áo crepe xuyên thấu.

Khi sự nhẹ nhàng, thoáng đãng trở thành một dạng xa xỉ mới, Klausner không áp đặt hình khối lên cơ thể. Anh để cơ thể quyết định hình dáng của trang phục. Vải không bao bọc, mà lơ lửng quanh người mặc. Đây không phải là sự chuyển đổi xu hướng ngẫu nhiên mà là phản ứng của ngành xa xỉ trước biến đổi khí hậu. Khi mùa hè ở Paris, Milan hay châu Á liên tục lập kỷ lục 40 độ, sự xa xỉ không còn là mặc thêm hay layering nhiều lớp.

Ảnh: Dries Van Noten

Xa xỉ giờ đây là được mặc ít đi mà vẫn lịch thiệp. Là được tự do. Là sự dễ chịu… Có lẽ vì vậy, cùng thời điểm này, thương hiệu “xa xỉ thầm lặng” Loro Piana cũng đang phát triển cashmere siêu nhẹ cho mùa hè; Zegna thì đầu tư hàng chục triệu euro vào Oasi Lino - dự án lanh cao cấp; Brunello Cucinelli nghiên cứu những sợi vải cho cảm giác "không mặc gì" trên da… Hàng loạt các thương hiệu thời trang không chỉ thích ứng với khí hậu. Họ đang định nghĩa lại thời trang khi mẹ thiên nhiên lên tiếng.

Điều đáng chú ý nhất ở bộ sưu tập Dries Van Noten Xuân – Hè 2027 là cách Klausner tái định nghĩa nam tính. Quần shorts ngắn trên gối, khăn lụa buộc hờ, lớp vải xuyên thấu - những chi tiết từng bị coi là "yếu đuối" trong thời trang nam - ở đây đòi hỏi ở người mặc một sự tự tin lớn hơn.

Sau nhiều mùa bị thống trị bởi phom dáng oversized, chất liệu technical và tinh thần utilitarian hầm hố, Dries Van Noten đề xuất một mẫu hình đàn ông khác: tinh tế, điềm tĩnh, và đủ bản lĩnh để không cần chứng minh sức mạnh bằng sự ấn tượng.

Bảng màu của bộ sự tập chuyển dần từ bình minh, ánh sáng ban trưa cho đến đêm tối. Ảnh: Dries Van Noten

GQ đã gọi đây là một trong những bộ sưu tập thể hiện rõ nhất sự dịch chuyển của thời trang nam, nơi sự khiêm tốn và tinh tế trở thành biểu tượng mới của quyền lực. Cùng với đó là một chi tiết nhỏ nhưng đắt giá: họa tiết "peace camouflage", Klausner lấy cảm hứng từ hình xăm "Imagine Peace" trên tay một người mẫu, biến ngôn ngữ ngụy trang quân sự thành biểu tượng của hòa bình. Biến utilitarian - vốn sinh ra để chiến đấu - thành quần áo để nghỉ ngơi.

Ẩn sau việc dẫn dắt xu hướng của Dries Van Noten là một chiến lược kinh doanh đáng nể. Sau khi gia nhập tập đoàn Puig vào năm 2018, Dries Van Noten vẫn kiên định với mô hình tăng trưởng chọn lọc. Không logo khổ lớn, không sản phẩm viral trên TikTok, không ra mắt 8 bộ sưu tập một năm để chiều thuật toán.

Thương hiệu chỉ tập trung vào ba thứ: chất lượng chế tác, bảng màu đặc trưng và bản sắc nghệ thuật. Trong bối cảnh ngành xa xỉ đang khát tăng trưởng bằng mọi giá, sự kiên định ấy lại trở thành lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Khách hàng trẻ - những người sẽ chiếm 70% thị trường xa xỉ vào năm 2030 - ngày càng tìm kiếm chiều sâu văn hóa thay vì độ nhận diện. Do đó, một thương hiệu như Dries Van Noten bỗng trở thành khoản đầu tư dài hạn an toàn nhất trong tủ đồ.

Bộ sưu tập thể hiện rõ nhất sự dịch chuyển của thời trang nam. Ảnh: Dries Van Noten

Mùa mốt sắp tới, nếu Burberry Thu – Đông 2026 dùng trench coat để kể chuyện về khả năng thích nghi dưới mưa London, Ralph Lauren Xuân – Hè 2027 tiếp tục bán giấc mơ Mỹ bằng nghệ thuật may đo hoàn hảo, thì Dries Van Noten SS27 bán một giấc mơ thư giãn. Khi show diễn kết thúc bằng ca khúc Daydream của Wallace Collection, tất cả người mẫu quay trở lại sàn diễn cùng lúc, khiến bảng màu bình minh, hoàng hôn và màn đêm cùng tồn tại. Klausner như muốn nói rằng thời trang, như thiên nhiên, cũng có nhịp điệu riêng.

"Ý niệm về sự gợi cảm đã định hướng nhiều lựa chọn của chúng tôi. Tôi hy vọng mọi thứ đều mang lại cảm giác thoải mái, tinh tế, dễ cởi bỏ, sẵn sàng bay đi. Một lời tri ân dành cho vẻ đẹp giản dị của việc nghỉ ngơi giữa thiên nhiên," Julian Klausner chia sẻ. Và như vậy, trong thập kỷ tới, định nghĩa mới của luxury không phải sự dư thừa, mà là sự tự do.