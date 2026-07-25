Bộ sưu tập bánh Trung thu 5 sao cho mùa trăng mới

Đến hẹn lại lên, thị trường bánh Trung thu Hà Nội khởi động với sự góp mặt trước tiên từ các khách sạn 5 sao. Bánh ngon, bao bì sang trọng đi kèm những câu chuyện ý nghĩa. Đây là một món quà – một khoản đầu tư xứng đáng để duy trì những mối quan hệ kinh doanh…

Ảnh: Metropole Hà Nội

Bánh trung thu khách sạn 5 sao không hướng đến số đông, mà tập trung vào nhóm khách hàng rõ rệt: doanh nghiệp và khách hàng VIP. Chính vì vậy, sản phẩm này không chỉ mang về doanh thu khủng mỗi mùa, mà còn là công cụ marketing thương hiệu đầy chiến lược.

Hiện tại, dù mới đang trong tháng 6 Âm lịch, tình hình "chốt đơn" ở nhóm khách hàng doanh nghiệp tại nhiều khách sạn đã rất khả quan. Các thương hiệu bánh 5 sao kỳ vọng nhóm khách hàng này sẽ tiếp tục đóng góp lớn vào tổng doanh số mùa Trung thu năm nay.

SOFITEL LEGEND METROPOLE HÀ NỘI

Năm 2026, khách sạn biểu tượng của thủ đô giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập. Với chủ đề “Metropole: Câu chuyện về một Huyền thoại sống”, bộ sưu tập bánh năm nay được làm thủ công với nguồn nguyên liệu tuyển chọn và hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản.

Sẽ có hai loại bánh nướng và bánh dẻo cùng sáu hương vị đặc sắc: thập cẩm truyền thống; đậu xanh, mơ và trứng muối; hạt sen và hạt macca; vừng đen và hạt hướng dương; vỏ cam và rượu grand marnier; khoai mỡ và nấm đông trùng hạ thảo.

Ảnh: Metropole Hà Nội

Đánh dấu cột mốc 125 năm thành lập, Metropole Hà Nội hợp tác cùng Bát Tràng Museum Atelier tạo nên 6 chiếc đĩa gốm mang màu sắc độc nhất. Dù là hộp 6 bánh (100g/bánh) hay hộp 4 bánh (150g/bánh) kèm một đĩa di sản Metropole, đều có giá 3.500.000 đồng. Trong khi đó, hộp Sơn mài Metropole phiên bản giới hạn với 6 bánh (100g/bánh), 2 hộp trà sen hoàng đế và trà hoa nhài, cùng một cặp đĩa di sản Metropole có giá 10.990.000 đồng.

Đối với các đơn hàng được thực hiện trước hoặc trong ngày 23/8, khách hàng có thể lựa chọn một trong nhiều ưu đãi. Hội viên thẻ ALL Accor+ Explorer được hưởng thêm 10% ưu đãi...

Liên hệ: 024 3933 5224, hoặc email metropolehanoi.info@sofitel.com.

PAN PACIFIC HÀ NỘI

Hòa cùng vẻ đẹp tĩnh lặng của mùa trăng, Pan Pacific Hà Nội giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu 2026 mang tên “Hương Mộc Lưu Niên”. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh tao của loài hoa mộc và hương thơm dìu dịu khơi gợi lại những hồi ức đẹp đẽ.

Với 18 mẫu hộp bánh đa dạng, bộ sưu tập mang đến nhiều lựa chọn từ các hộp bánh truyền thống 4 bánh, 8 bánh đến các dòng hộp VIP thượng hạng kết hợp cùng trà hay giá đỡ bút nghệ thuật. Hành trình mỹ vị mở ra 08 loại nhân độc đáo: trứng muối; dứa; đậu xanh sữa dừa; khoai môn; cafe phô mai; trà xanh; hồng trà; hạt sen long nhãn.

Ảnh: Pan Pacific Hà Nội

Bộ sưu tập "Hương Mộc Lưu Niên" được bán tại sảnh chính khách sạn từ ngày 10/7 đến 25/09/2026 với mức giá từ 798.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). Khách sạn tặng 01 hộp bánh cho mỗi đơn hàng 10 hộp đặt trước 20/8/2026. Chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn từ 50 hộp...

Liên hệ: 0904 300 091, hoặc email: phuong.ngo@panpacific.com.

MELIÁ HÀ NỘI

Năm nay, Meliá Hà Nội giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu 2026 mang tên “Nguyệt Phúc Viên”, mỗi thiết kế kể một câu chuyện riêng qua những biểu tượng quen thuộc của văn hóa Á Đông. “Chúng tôi mong muốn mỗi hộp quà đều trở thành lời chúc về một mùa trăng an lành, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa đã làm nên vẻ đẹp của Tết Trung thu Việt Nam,” ông Luis Basterra Urcelay, Tổng Giám đốc Meliá Hanoi, chia sẻ.

Bảy hương vị bánh được tuyển chọn kỹ càng năm nay mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng phiên bản hộp quà và nhu cầu biếu tặng: đông trùng hạ thảo chà bông trứng muối, bào ngư XO, thập cẩm truyền thống, mơ tây, mè đen trứng muối, sen trứng chảy và sô cô la chảy.

Ảnh: Meliá Hà Nội

Trong đó, hai phiên bản Chu Tước Phúc Viên và Thanh Hoa Nguyệt Ảnh gồm bốn bánh nướng 120g, có giá từ 988.000 đồng/hộp. Phiên bản Nguyệt Viên Hà Thành kết hợp 5 hoặc 6 bánh nướng cùng trà Ô Long, có giá từ 1.580.000 đồng/hộp. Các phiên bản quà tặng thượng hạng có giá từ 2.188.000 đồng/hộp.

Dành cho khách hàng doanh nghiệp, Meliá Hanoi áp dụng mức ưu đãi từ 5% đến 20% tùy theo số lượng đặt hàng. Thành viên Club Meliá Hanoi nhận ưu đãi đặc biệt 15%...

Liên hệ: 090 214 2068, hoặc email bqc@meliahanoi.com.vn.

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp an yên của thiên nhiên Việt Nam, bộ sưu tập bánh Trung thu năm nay của InterContinental Hanoi Landmark72 mở ra câu chuyện về những cuộc hội ngộ thân quen dưới ánh trăng viên mãn.

Hơn cả một món quà gửi trao hương vị, hộp bánh Truyền Thống gồm 4 bánh, giá từ 950.000 đồng. Hộp Cao Cấp 8 bánh có giá từ 1.590.000 đồng, còn hộp thượng hạng có giá từ 1.990.000 đồng cho đến 6.990.000 đồng/hộp. Nhân bánh sẽ đi từ truyền thống (bánh nướng nhân thập cẩm; sen trắng, gừng & kem trứng muối; đậu xanh & trứng muối; mè đen & trứng muối…) cho đến những kết hợp hiện đại và thời thượng (bánh nướng nhân bò tiêu đen; mơ tây; bào ngư XO; thập cẩm bò…)

Ảnh: InterContinental Hanoi Landmark72

Bánh được bày bán tại cửa hàng Deli tại tầng trệt và quầy Hanoi Delights tại tầng 62 của Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark72. Với những đơn hàng trên 100 hộp, khách hàng được giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km...

Liên hệ: 0394 985 615, hoặc email Tram.NguyenHoai@ihg.com.

MÖVENPICK HOTEL HANOI CENTRE

Khơi nguồn cảm hứng từ nghệ thuật dân gian, món quà mùa trăng năm nay của Mövenpick Hotel Hanoi Centre được thể hiện độc đáo qua hai tông màu nổi bật. Đó là sắc đỏ son trầm ấm, gợi nhắc những dòng tranh dân gian Hà Nội và nghệ thuật sơn mài truyền thống; kết hợp hài hòa cùng sắc xanh lam, gợi nhớ đến những tấm vải nhuộm chàm cùng màu men sứ cổ xưa.

Mỗi chiếc bánh trong bộ sưu tập mang đến trải nghiệm vị giác trọn vẹn với hai lựa chọn hộp quà cao cấp. Hộp 4 bánh có giá từ 968.000 đồng, với các hương vị nhân thập cẩm; mè đen trứng muối; phúc bồn tử xí muội; hạt sen trứng muối. Trong khi đó, hộp 6 bánh có giá từ 1.089.000 đồng, bao gồm bánh nướng nhân thập cẩm; trà xanh; mơ tây; phúc bồn tử xí muội; mè đen trứng muối; hạt sen trứng muối.

Ảnh: Mövenpick Hotel Hanoi Centre

Khách sạn giảm giá từ 5% đến 20% cho các đơn hàng từ 10 đến trên 200 hộp. Giảm thêm 10% cho Hội viên thẻ ALL Accor+ Explorer (tối đa 10 hộp/hội viên/ngày và không áp dụng với đơn bánh lẻ). Giảm 10% cho các đơn hàng đặt và thanh toán đầy đủ trước ngày 15/08/2026...

Liên hệ: 0932 229 566, hoặc email: NhungVu@movenpick.com.

SHERATON HANOI WEST

Mùa Trung thu năm nay, Sheraton Hanoi West giới thiệu bộ sưu tập “Đào Khí Thu Viên”, một sáng tạo lấy cảm hứng từ nghề gốm Bát Tràng. Như một cuộc gặp gỡ giữa hai hình thức thủ công gốm và bánh, một bên lưu giữ dáng hình của đất sau lửa nung, một bên lưu giữ hương vị của mùa thu qua từng lớp bánh tỉ mỉ, cân bằng và kiên nhẫn.

Bên trong mỗi hộp quà là tuyển chọn bánh Trung thu nghệ nhân được chế tác với sự cân bằng giữa hương vị truyền thống và những biến tấu đương đại: lava socola, sen trắng gừng thơm & kem trứng muối, thập cẩm truyền thống, mơ tây, mè đen & trứng muối, và trà xanh & trứng muối.

Ảnh: Sheraton Hanoi West

Hộp quà Signature có giá từ 830.000 đồng, bao gồm 4 bánh và hộp trà cao cấp. Hộp quà Reserve có giá từ 960.000 đồng, bao gồm 6 bánh. Hộp quà Prestige kết hợp 6 bánh với các tuyển chọn đồ uống thượng hạng, giá từ 1.688.000 đồng đến 6.888.000 đồng.

Sheraton Hanoi West ưu đãi 5% áp dụng dành cho đơn hàng đặt và thanh toán trước 10/08/2026. Ưu đãi 10% áp dụng dành cho hội viên Club Marriott. Ưu đãi 15% áp dụng dành cho đơn hàng từ 81 – 100 hộp...

Liên hệ: 0969 558 128, hoặc email hanh.quach@sheraton.com.