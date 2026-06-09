P/E của nhóm mid-cap cũng đang thấp hơn mức âm 2 lần độ lệch chuẩn của chính nó trong 3 năm qua, trong khi P/E của nhóm vốn hóa nhỏ đang tiệm cận mức âm 2 lần độ lệch chuẩn. Nhiều cổ phiếu tốt hiện đang có mức định giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn.

Chứng khoán An Bình (ABS) vừa đưa ra hai kịch bản cho VN-Index trong tháng 6/2026.

Ở kịch bản 1: Thị trường giữ vững mốc Hỗ trợ 1 (1750 – 1800) với khối lượng cạn kiệt, kèm theo yếu tố rũ bỏ mạnh. Kịch bản này giá dầu sẽ tiếp tục xu hướng giảm dần khi xung đột Trung Đông không còn gây lo ngại với nguồn cung dầu thế giới.

Với việc dòng vốn FDI tiếp tục tăng trưởng mạnh, và dòng vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp cũng dự báo quay lại Việt Nam đón đầu cơ hội nâng hạng, tỷ giá và cung tiền sẽ được cải thiện. Đồng thời, việc tăng tốc giải ngân các dự án đầu tư công sẽ hỗ trợ thanh khoản và cải thiện tiền gửi trong hệ thống ngân hàng.

Với sự cải thiện các yếu tố vĩ mô, thị trường có thể kiểm định thành công mốc hỗ trợ 1 và thiết lập đáy thứ 2 tại đây. Sau giai đoạn này, VN-Index sẽ quay lại mức 1870 điểm và đỉnh cũ 1920 điểm kèm theo khối lượng tăng lớn áp đảo, xác nhận kịch bản tăng giá đồng pha tích cực.

Đối với kịch bản này nhà đầu tư cần chú ý đánh giá sự lan tỏa của thanh khoản thị trường cùng khối lượng giao dịch gia tăng tương ứng và quan sát các cổ phiếu có biểu hiện tạo đáy trước thị trường chung. Sau khi xác nhận đáy tại Hỗ trợ 1, nhà đầu tư giải ngân vị thế với đầy đủ điều kiện về giá và khối lượng giao dịch xác nhận.

Trong kịch bản tiêu cực, với các diễn biến vĩ mô không thuận lợi như kỳ vọng, thị trường có thể giảm giá với nến tuần kết thúc nằm dưới mức 1750 điểm. Đây là kịch bản giá điều chỉnh sâu trong biên 1600-1920 điểm, theo đó, sẽ làm thay đổi đổi cấu trúc thị trường và dòng tiền trong suốt giai đoạn vừa qua.

Theo ABS, thị trường đang quay lại điều chỉnh về vùng Hỗ trợ 1 tại 1750-1800 điểm. Tại vùng giá này nếu VN-Index tạo ra hỗ trợ và các tín hiệu dòng tiền quay trở lại thị trường sẽ được coi là căn cứ xác nhận thị trường chung đã điều chỉnh xong cho nhịp tăng giá gần nhất trước đó. Nhóm cổ phiếu trụ chưa tăng giá, đang giữ được hỗ trợ quan trọng, và nhóm cổ phiếu Midcap là các cổ phiếu đáng chú ý ở nhịp lên tiếp theo.

Đánh giá trên quan điểm kỹ thuật, VN-Index chưa vượt đỉnh. ABS đề xuất kế hoạch mua vào theo chiến lược giao dịch tăng giá của giai đoạn hồi phục đối với cổ phiếu theo các mức biên độ phù hợp, dựa trên các mốc kháng cự - hỗ trợ cụ thể trên khung ngắn hạn.

Các nhóm ngành đáng chú ý bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Cảng – Kho vận, Bất động sản Khu công nghiệp.

Về mặt định giá, P/E của VN-Index cho 4 quý gần nhất đã giảm từ mức 14,1x ngày 8/5/2026, xuống còn 13,6x ngày 5/6/2026, thấp hơn trung bình của VN-Index trong 3 năm qua tại mức 13,9x. Đợt điều chỉnh vừa qua đã khiến nhóm cổ phiếu mid-cap và nhóm vốn hóa nhỏ trở nên rẻ hơn tương đối với P/E bình quân tương ứng 12,5x và 9,88x, so với nhóm vốn hóa lớn VN30 có P/E 14,1x.

Đồng thời P/E của nhóm mid-cap cũng đang thấp hơn mức âm 2 lần độ lệch chuẩn của chính nó trong 3 năm qua, trong khi P/E của nhóm vốn hóa nhỏ đang tiệm cận mức âm 2 lần độ lệch chuẩn. Nhiều cổ phiếu tốt hiện đang có mức định giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn.

Những điểm sáng của nền kinh tế như trong khi lạm phát do giá dầu neo cao phụ thuộc vào giá dầu thế giới thì mặt bằng lãi suất trong nước là điều Việt Nam có thể chủ động kiểm soát.

Đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước đang tích cực triển khai các biện pháp hạ lãi suất cho vay, bao gồm kiểm soát lãi suất huy động với các công cụ hành chính, trong đó có cả việc điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng. Đáng chú ý, mặc dù việc huy động tiền gửi từ dân cư đang gặp khó, ngân sách lại đang có thặng dư gần 500 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm, chưa tính đến gần 73 nghìn tỷ đồng mà nhiều loại thuế phí đang được miễn, giảm.

Điều này xuất phát từ việc thu ngân sách tăng 15,4% so với cùng kỳ trong khi chi ngân sách chỉ tăng 3,3% so với cùng kỳ, khi giải ngân đầu tư công 5 tháng mới đạt 20,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong thời gian tới sẽ hỗ trợ đáng kể việc thanh khoản được dịch chuyển từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân, giúp tăng cơ sở tiền gửi một cách bền vững hơn.