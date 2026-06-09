Thứ Ba, 09/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Nhiều cổ phiếu tốt hiện đang có mức định giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn

Thu Minh

09/06/2026, 10:06

P/E của nhóm mid-cap cũng đang thấp hơn mức âm 2 lần độ lệch chuẩn của chính nó trong 3 năm qua, trong khi P/E của nhóm vốn hóa nhỏ đang tiệm cận mức âm 2 lần độ lệch chuẩn. Nhiều cổ phiếu tốt hiện đang có mức định giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chứng khoán An Bình (ABS) vừa đưa ra hai kịch bản cho VN-Index  trong tháng 6/2026.

Ở kịch bản 1: Thị trường giữ vững mốc Hỗ trợ 1 (1750 – 1800) với khối lượng cạn kiệt, kèm theo yếu tố rũ bỏ mạnh. Kịch bản này giá dầu sẽ tiếp tục xu hướng giảm dần khi xung đột Trung Đông không còn gây lo ngại với nguồn cung dầu thế giới.

Với việc dòng vốn FDI tiếp tục tăng trưởng mạnh, và dòng vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp cũng dự báo quay lại Việt Nam đón đầu cơ hội nâng hạng, tỷ giá và cung tiền sẽ được cải thiện. Đồng thời, việc tăng tốc giải ngân các dự án đầu tư công sẽ hỗ trợ thanh khoản và cải thiện tiền gửi trong hệ thống ngân hàng.

Với sự cải thiện các yếu tố vĩ mô, thị trường có thể kiểm định thành công mốc hỗ trợ 1 và thiết lập đáy thứ 2 tại đây. Sau giai đoạn này, VN-Index sẽ quay lại mức 1870 điểm và đỉnh cũ 1920 điểm kèm theo khối lượng tăng lớn áp đảo, xác nhận kịch bản tăng giá đồng pha tích cực.

Đối với kịch bản này nhà đầu tư cần chú ý đánh giá sự lan tỏa của thanh khoản thị trường cùng khối lượng giao dịch gia tăng tương ứng và quan sát các cổ phiếu có biểu hiện tạo đáy trước thị trường chung. Sau khi xác nhận đáy tại Hỗ trợ 1, nhà đầu tư giải ngân vị thế với đầy đủ điều kiện về giá và khối lượng giao dịch xác nhận.

Trong kịch bản tiêu cực, với các diễn biến vĩ mô không thuận lợi như kỳ vọng, thị trường có thể giảm giá với nến tuần kết thúc nằm dưới mức 1750 điểm. Đây là kịch bản giá điều chỉnh sâu trong biên 1600-1920 điểm, theo đó, sẽ làm thay đổi đổi cấu trúc thị trường và dòng tiền trong suốt giai đoạn vừa qua.

Theo ABS, thị trường đang quay lại điều chỉnh về vùng Hỗ trợ 1 tại 1750-1800 điểm. Tại vùng giá này nếu VN-Index tạo ra hỗ trợ và các tín hiệu dòng tiền quay trở lại thị trường sẽ được coi là căn cứ xác nhận thị trường chung đã điều chỉnh xong cho nhịp tăng giá gần nhất trước đó. Nhóm cổ phiếu trụ chưa tăng giá, đang giữ được hỗ trợ quan trọng, và nhóm cổ phiếu Midcap là các cổ phiếu đáng chú ý ở nhịp lên tiếp theo.

Đánh giá trên quan điểm kỹ thuật, VN-Index chưa vượt đỉnh. ABS đề xuất kế hoạch mua vào theo chiến lược giao dịch tăng giá của giai đoạn hồi phục đối với cổ phiếu theo các mức biên độ phù hợp, dựa trên các mốc kháng cự - hỗ trợ cụ thể trên khung ngắn hạn.

Các nhóm ngành đáng chú ý bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Cảng – Kho vận, Bất động sản Khu công nghiệp.

Về mặt định giá, P/E của VN-Index cho 4 quý gần nhất đã giảm từ mức 14,1x ngày 8/5/2026, xuống còn 13,6x ngày 5/6/2026, thấp hơn trung bình của VN-Index trong 3 năm qua tại mức 13,9x. Đợt điều chỉnh vừa qua đã khiến nhóm cổ phiếu mid-cap và nhóm vốn hóa nhỏ trở nên rẻ hơn tương đối với P/E bình quân tương ứng 12,5x và 9,88x, so với nhóm vốn hóa lớn VN30 có P/E 14,1x.

Đồng thời P/E của nhóm mid-cap cũng đang thấp hơn mức âm 2 lần độ lệch chuẩn của chính nó trong 3 năm qua, trong khi P/E của nhóm vốn hóa nhỏ đang tiệm cận mức âm 2 lần độ lệch chuẩn. Nhiều cổ phiếu tốt hiện đang có mức định giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn.

Những điểm sáng của nền kinh tế như trong khi lạm phát do giá dầu neo cao phụ thuộc vào giá dầu thế giới thì mặt bằng lãi suất trong nước là điều Việt Nam có thể chủ động kiểm soát.

Đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước đang tích cực triển khai các biện pháp hạ lãi suất cho vay, bao gồm kiểm soát lãi suất huy động với các công cụ hành chính, trong đó có cả việc điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng. Đáng chú ý, mặc dù việc huy động tiền gửi từ dân cư đang gặp khó, ngân sách lại đang có thặng dư gần 500 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm, chưa tính đến gần 73 nghìn tỷ đồng mà nhiều loại thuế phí đang được miễn, giảm.

Điều này xuất phát từ việc thu ngân sách tăng 15,4% so với cùng kỳ trong khi chi ngân sách chỉ tăng 3,3% so với cùng kỳ, khi giải ngân đầu tư công 5 tháng mới đạt 20,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong thời gian tới sẽ hỗ trợ đáng kể việc thanh khoản được dịch chuyển từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân, giúp tăng cơ sở tiền gửi một cách bền vững hơn.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

22:55, 08/06/2026

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

Mất mốc 1800, các công ty chứng khoán nhận định gì?

22:55, 08/06/2026

Pyn Elite Fund: Định giá VN-Index ngoại trừ nhóm Vingroup đang là 9,2 lần, mức thấp kỷ lục nhiều năm

21:31, 08/06/2026

Pyn Elite Fund: Định giá VN-Index ngoại trừ nhóm Vingroup đang là 9,2 lần, mức thấp kỷ lục nhiều năm

Từ khóa:

Chứng khoán An Bình đầu tư chứng khoán dài hạn định giá cổ phiếu mid-cap dự báo VN-Index tháng 6/2026 hỗ trợ thanh khoản thị trường Kịch bản thị trường chứng khoán nhóm ngành ngân hàng tăng lãi suất cho vay tăng trưởng FDI Việt Nam tình hình kinh tế Việt Nam

Đọc thêm

Dự báo áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục căng thẳng, lãi suất khó hạ nhiệt bền vững

Dự báo áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục căng thẳng, lãi suất khó hạ nhiệt bền vững

Công ty chứng khoán dự báo áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì ở mức căng thẳng, và mặt bằng lãi suất khó có thể hạ nhiệt một cách bền vững. Đây là rủi ro cần được phản ánh vào chi phí vốn của các Ngân hàng thương mại và toàn nền kinh tế trong các quý còn lại của năm 2026.

Công ty mẹ ChatGPT nộp đơn IPO, có thể được định giá hơn 1 nghìn tỷ USD

Công ty mẹ ChatGPT nộp đơn IPO, có thể được định giá hơn 1 nghìn tỷ USD

OpenAI - công ty đứng sau ChatGPT - đã nộp hồ sơ cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với mức định giá có thể vượt 1 nghìn tỷ USD...

S&P 500 và Nasdaq hồi phục khi nhà đầu tư bắt đáy cổ phiếu chip, giá dầu đi lên

S&P 500 và Nasdaq hồi phục khi nhà đầu tư bắt đáy cổ phiếu chip, giá dầu đi lên

Điểm sáng của phiên này là sự phục hồi mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu bán dẫn...

Giá vàng cầm cự mốc 4.300 USD/oz sau tin tốt từ Trung Đông, áp lực giảm vẫn lớn

Giá vàng cầm cự mốc 4.300 USD/oz sau tin tốt từ Trung Đông, áp lực giảm vẫn lớn

Cơ chế tác động lên giá vàng trong phiên này vẫn là một công thức quen thuộc: căng thẳng ở Vùng Vịnh nóng lên dẫn tới giá dầu tăng...

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 672,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 720,2 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vietcombank đồng hành phát triển tài chính số toàn diện đến cộng đồng

Tài chính

2

Văn Phú mang đến trải nghiệm nghệ thuật - ẩm thực độc bản tại THE SELECTED #01

Bất động sản

3

Vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng

Tài chính

4

Thị trường bất động sản được kỳ vọng đón thêm nhiều động lực

Bất động sản

5

Dự báo áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục căng thẳng, lãi suất khó hạ nhiệt bền vững

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy