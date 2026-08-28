40 startup Việt Nam và Hàn Quốc đã "gặp được" 17 quỹ đầu tư

Sự kiện HCMC K-Brand Expo 2026 thu hút gần 200 gian hàng tham gia, không chỉ là một triển lãm thương mại thông thường mà còn là một nền tảng kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc…

Khách tham quan trải nghiệm tại gian hàng ứng dụng AI trong ngành y tế ở HCMC K-Brand Expo 2026 - Ảnh: Minh Hà.

HCMC K-Brand Expo 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/8 do Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc (MSS), Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Đổi mới Kinh tế Sáng tạo Jeonbuk (JBCCEI), Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hàn - Việt phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ 5 chương trình được tổ chức, với mục tiêu trở thành cầu nối thương mại và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ. Hai bên đang chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng xanh và chuỗi cung ứng bền vững.

Ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc, sáng 27/8. Ảnh: Minh Hà.

Ông Tuyên cũng cho biết TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa các cam kết hợp tác cấp cao thành những dự án cụ thể, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư công nghệ cao và chuyển đổi xanh. HCMC K-Brand Expo 2026 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là không gian kết nối các giải pháp có khả năng ứng dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Ông Ryu Seung-Ho, Lãnh sự phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, nhận định Việt Nam có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định. Ông cho rằng sự phát triển của Việt Nam được thúc đẩy bởi nguồn nhân lực trẻ, thị trường tiêu dùng mở rộng, quá trình chuyển đổi số và tinh thần khởi nghiệp.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là chương trình Venture.Star 2026, tạo không gian kết nối startup với các quỹ đầu tư. Qua các kỳ tổ chức, chương trình đã kết nối 40 startup Việt Nam và Hàn Quốc với 17 quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.Sáng 27/8, tại TP.HCM, HCMC K-Brand Expo 2026 đã khai mạc với gần 200 gian hàng, trong đó công nghệ và AI chiếm hơn 40% tổng số gian hàng.

Ngoài ra, Innostar 2026 đưa sinh viên hai nước vào môi trường hợp tác thực tế thông qua Hackathon, Bootcamp, mentoring và nghiên cứu thị trường, giúp sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc hình thành đội nhóm để phát triển ý tưởng và mô hình kinh doanh.

Qua bốn kỳ tổ chức từ năm 2022 đến 2025, chương trình đã thu hút hơn 700 startup và doanh nghiệp Hàn Quốc, hơn 30.600 lượt khách tham quan, hơn 5.020 lượt kết nối giao thương và khoảng 800 biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp, startup hai nước. Hơn 50 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc đã đồng hành cùng chương trình.

Với định vị mới, HCMC K-Brand Expo hướng đến trở thành một không gian nơi hợp tác công – tư, xúc tiến thương mại và khởi nghiệp sáng tạo mang tính quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, startup và các tổ chức của Việt Nam và Hàn Quốc cùng tìm kiếm cơ hội phát triển trong giai đoạn mới.