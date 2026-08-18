Gần 100 gian hàng công nghệ chuyên về IoT, vi mạch bán dẫn góp mặt tại iTech Expo 2026

iTech Expo 2026 sẽ có gần 100 gian hàng công nghệ trong nước và quốc tế, bao gồm thiết bị thông minh, IoT; hệ sinh thái chip, vi mạch, bán dẫn đến từ các hãng Faraday, ASRock...; doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vừa (SME) của Việt Nam nhằm quảng bá, thương mại hóa các giải pháp “Make in Vietnam”…

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA, công bố sự kiện iTech Expo 2026, sáng 18/8 - Ảnh: H.Vinh.

Triển lãm công nghệ quốc tế iTech Expo 2026 với chủ đề "New tech, Innovation unleashed", sẽ diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện do Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh (HCA) phối hợp cùng Alta Media và các đối tác chiến lược tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi công bố sự kiện, sáng 18/8, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA, cho biết: iTech Expo 2026 đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng ổn định từ 10 – 20% về quy mô và hiệu quả so với kỳ sự kiện trước. Triển lãm năm nay sẽ quy tụ gần 100 gian hàng công nghệ trong nước và quốc tế, đặc biệt chú trọng vào phần cứng chuyên sâu, thiết bị thông minh và hệ sinh thái chip, vi mạch, bán dẫn. Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Faraday và ASRock sẽ góp mặt, cùng với sự hỗ trợ từ HCA và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa quảng bá và thương mại hóa các giải pháp "Make in Vietnam".

Ngoài ra, sự kiện năm nay sẽ tiếp tục khẳng định chiều sâu chuyên môn qua chuỗi hội thảo chuyên đề về vi mạch bán dẫn, nhà máy thông minh, Net Zero, công nghiệp văn hóa số, an toàn thông tin, nông nghiệp tuần hoàn và năng lượng xanh. Mạng lưới chuyên gia và diễn giả quốc tế sẽ tham gia, kết hợp với các workshop chuyên sâu và kết nối B2B đa chiều, tạo bệ phóng vững chắc cho doanh nghiệp công nghệ Việt mở rộng giao thương và vươn tầm toàn cầu.

Nhằm phát huy vai trò đầu tàu công nghệ của TP. Hồ Chí Minh, iTech Expo 2026 sẽ tổ chức diễn đàn kết nối dành riêng cho các sở khoa học và công nghệ cùng hội tin học các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Hoạt động này hướng tới việc chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới giao thương, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và tạo sự cộng hưởng thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số giữa các địa phương trọng điểm.

Điểm mới của iTech Expo 2026 là nâng tầm trải nghiệm cho khách tham quan và đơn vị triển lãm thông qua chuỗi giải pháp số hóa toàn diện. Hệ thống phiên dịch ứng dụng AI theo thời gian thực, ứng dụng Exhibitor App nâng cấp và không gian số tương tác 360° sẽ giúp mở rộng độ phủ và tăng cường khả năng tiếp cận đa kênh.

“Giá trị đỉnh cao của công nghệ không nằm riêng lẻ ở dòng code hay phiến bán dẫn, mà kết tinh ở sự giao thoa khi phần mềm nhúng sâu vào lòng phần cứng, tích hợp chip AI và IoT. Đó chính là chìa khóa vàng để tạo ra những sản phẩm “Make in Vietnam” có giá trị gia tăng vượt trội, giúp doanh nghiệp Việt vươn lên nấc thang mới trong chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Long nhấn mạnh.